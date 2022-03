Was sind Affirmationen und wie wirkt das Mentaltraining?

Ob mehr Geld und Reichtum, die große Liebe, das Wunschgewicht oder mehr Gesundheit – nichts ist unmöglich! Auch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und dem Loslassen von Dingen, die einem nicht guttun, können Affirmationen wahre Wunder bewirken.

Was genau bedeutet „Affirmation“?

Wie so viele Begriffe kommt auch das Wort „Affirmation” aus dem Lateinischen und ist auf

„affirmatiō” zurückzuführen, was so viel wie „Versicherung“ oder „Beteuerung“ bedeutet.

Damit die Affirmation allerdings auch als nützliches Werkzeug des Mentaltrainings dienen kann, dürfen zwei weitere Aspekte in der Definition nicht fehlen: Zielfokus und Wiederholung!

Ersteres dient dem Zweck, dass die Affirmation auch wirklich mit einem Ziel verknüpft ist und so eine klare Richtung einschlagen wird.

Mit Wiederholung ist gemeint, dass man sich die Affirmation regelmäßig vorträgt und das am besten über einen längeren Zeitraum. Neue Glaubenssätze wie die Highenergymind Affirmationen können so langsam aber sicher zu einer neuen Denkgewohnheit werden.

Wie funktioniert das Mentaltraining?

Zunächst sollte man sich vor Augen führen, dass einem Menschen pro Tag durchschnittlich um die 50.000 Gedanken durch den Kopf schießen. Dass diese allerdings einen enorm großen Einfluss auf unser (Er-)Leben und Wohlbefinden haben können, ist nur den wenigsten bewusst.

So entwickelt man mit der Zeit unbewusste Verhaltensmuster, die auf Sätzen, die man sich immer wieder selber sagt, zurückzuführen sind. Ein Klassiker ist beispielsweise “Ich kann das nicht”, was einem schon den ein oder anderen Lernerfolg verwehrt hat.

Nutzen Sie stattdessen jedoch ganz bewusst Affirmationen, so können Sie selbst sehr festgefahrene Denk- und Handlungsmuster verändern.

Außerdem ist es auch möglich, hierdurch psychischen Erkrankungen vorzubeugen. Denn Depressionen, Essstörungen und Co. basieren oft auf zerstörerischen Glaubenssätzen, die auf Dauer negative Gefühle auslösen.

Ein weiterer Aspekt von Affirmationen sind Visualisierungen. Stellen Sie sich erwünschte Wünsche und Ziele bei der Formulierung der Affirmationen zusätzlich bildlich vor, wird das Ganze noch greifbarer und schließlich vielleicht sogar real.

Was gibt es zu beachten?

Neben der Formulierung gescheiter Sätze, die Sie auf Ihrer ganz persönlichen Suche nach dem Glück unterstützen, gibt es noch ein paar weitere Faktoren zu beachten.

Zum Beispiel der richtige Zeitpunkt. So wird vermutet, dass Affirmationen am besten morgens oder abends ihre Wirkung entfalten, da das Unterbewusstsein dann am aufnahmefähigsten ist.

Übrigens: Zeitmangel gilt hier nicht als Ausrede. Sie können Affirmationen quasi nebenbei beim Blick in den Spiegel oder auf dem Weg zur Arbeit wiederholen. Dabei ist es nicht so wichtig, ob sie das laut oder leise tun.

Es kann auch hilfreich sein, die Sätze niederzuschreiben und irgendwo gut sichtbar zu platzieren.

Wichtig ist auch, dass Sie die Affirmation stets mit einem positiven Gefühl verbinden. Dankbarkeit oder Vorfreude sind nicht nur äußerst angenehme Zustände, sondern können auch die Wirkung von Affirmationen verbessern.

Das Gute: Je länger und öfter diese Art Mentaltraining praktizieren, desto normaler wird das Ganze für Sie. Und letztendlich werden Sie hoffentlich auch mit den gewünschten Erfolgen belohnt.

Wirkungsweise

Es wird vermutet, dass Affirmationen vor allem unterbewusst eine Menge im täglichen Verhalten beeinflussen können. So kann ein passender Glaubenssatz das Handeln und Denken entweder in die Richtung der Ziele oder eben davon weg bewegen.

Denn viele Menschen unterschätzen die Kraft des Unterbewusstseins. So können Sie noch so diszipliniert auf Ihre Ziele hinarbeiten, sind Sie tief im Inneren überzeugt, dass Sie es eh nicht schaffen können, könnte Ihnen das gewaltige Steine in den Weg legen.

Anwendung

Wichtig ist, dass Sie Ihre Affirmationen täglich wiederholen.

Außerdem ist auch ein wenig Ausdauer gefragt, da sich die gewünschten Ziele oft erst entwickeln müssen. Bedenken Sie, dass Ihr Unterbewusstsein über Jahre in gewisse Richtungen geprägt wurde und Sie es quasi erst einmal komplett neu programmieren müssen. Und das klappt eben selten binnen weniger Tage.

Mit dem richtigen Mix aus Kontinuität und positiven Gefühlen wie Dankbarkeit und Vorfreude steuern Sie also einen selbstsicheren und erfolgreicheren Ich entgegen.