Wenn Radon zu Lungenkrebs führt

Sich im eigenen Haus sicher zu fühlen, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Doch zuweilen lauern im Haushalt Gefahren, die sich nachteilig auf unsere Gesundheit auswirken. Das radioaktive Edelgas Radon gehört zu den größten Risikofaktoren in der Wohnung. Es ist durch seine Eigenschaft tückisch, sich den menschlichen Sinnen zu entziehen, sodass es ohne technische Hilfsmittel nicht bemerkt werden kann.

Radon ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Rund 5 % aller Fälle von Lungenkrebs gehen in Deutschland auf das radioaktive Edelgas zurück.

Wie kommt es zur Radonbelastung im Haus?

Radon gehört zu den Edelgasen, zu deren markantesten Eigenschaften eine gewisse Reaktionsträgheit gehört. Dadurch verbinden sich Edelgase kaum bis gar nicht mit anderen Stoffen. In der freien Natur sind die Radonkonzentrationen von 1 bis 30 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³) in der Regel für den Menschen ungefährlich. Dies ändert sich allerdings, wenn das Radon über Eintrittspfade im Keller ins Haus gelangt und in dessen Mikrokosmos gefangen bleibt. Hier können leicht Radonkonzentrationen im dreistelligen Becquerelbereich entstehen. Die Radonbelastung nimmt von Etage zu Etage ab.

Besonders gefährdet sind Haushalte in bergigen und zerklüfteten Regionen und in schlecht verdichteten Häusern. Wer einen Verdacht auf gefährliche Radonwerte in seiner Wohnung hat, kann die Radonkonzentration im Haus durch Radonmessgeräte feststellen: https://radonova.de/messgeraete/

Zur Radioaktivität von Radon

Die Radioaktivität von Radon ergibt sich durch seine radioaktive Zerfallskette, die von Uran und Radium ausgeht, während durch Radon mit Wismut, Blei und Polonium weitere radioaktive Atome entstehen.

Die radioaktive Strahlung ist bei Radon die Alphastrahlung. Diese zeichnet sich durch eine hohe Strahlungsintensität und eine geringe Eindringtiefe aus. Dadurch kann Radon wahrscheinlich nicht durch die relativ feste und stabile Außenhaut in das Gewebe einsickern. Da Radon allerdings über Aerosole eingeatmet wird, besteht Gefahr für das feine Lungen- und Bronchialgewebe, das unter dem Einfluss von Radon seinen genetischen Code verändern kann. Eine mögliche Folge dieser Mutationen ist Lungenkrebs.

Wie lässt sich Radon feststellen?

Radonmessgeräte sind dazu fähig, den Radonwert in der Wohnung zu messen. Geeignete Detektoren stehen im Fachhandel bereits ab etwa 15 Euro zur Verfügung. Unterschieden werden die Instrumente in aktive und passive Radonmessgeräte. Während aktive Radonmessgeräte augenblickliche Ergebnisse anzeigen, stellen passive Radonmessgeräte den durchschnittlichen Radonwert über einen längeren Zeitraum dar.

Der Mehrwert entsteht dadurch, dass die Radonbelastung von der Tageszeit und den Jahreszeiten abhängt. In den Wintermonaten, wenn viel geheizt und wenig gelüftet wird, ist die Radonkonzentration in der Regel höher. Allerdings müssen passive Messgeräte erst für die Auswertung in ein Labor geschickt werden. Zertifizierte Radonfachpersonen helfen dabei, der Ursache hoher Radonwerte auf die Spur zu kommen und diese wieder auf ein moderates Niveau zurückzuführen.

Wie kann man sich schützen?

Der Umstand, dass Radon dazu neigt, im Mikrokosmos Haus gefangen zu bleiben, bietet bereits einen ersten Ansatz zur Schadensbekämpfung. Experten empfehlen deshalb ein dreimaliges Stoßlüften pro Tag für einen längeren Zeitraum, damit sich das Edelgas mit der Außenluft verdünnen kann. Ein auf Kippe stehendes Fenster reicht hingegen nicht aus, um den Radonwert in der Wohnung wirksam zu drosseln, weil der Luftaustausch dafür viel zu gering ist. Alternativ kann auch eine Lüftungsanlage im Haus die Verdünnungseffekte herbeiführen.

Nachhaltiger ist hingegen die Verdichtung der Radon-Eintrittsstellen im Keller mit Silikon, wobei auch der Durchgang zwischen Keller und Wohnungsbereiche geschützt gehört. Typische Eintrittspfade von Radon sind Rohre, Kabeldurchführungen, Lüftungsschächte, bröckelnder Putz an den Wänden, Rissen und Fugen im Keller sowie Spalten in Bodensiphons. Mit Radonbrunnen und Radondrainagen kann das Radon unter dem Fundament des Hauses abgesaugt werden, damit es nicht mehr ins Haus einsickern kann.