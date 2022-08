Wichtigkeit von Schuhen für die Gesundheit

In den Bereichen Ernährung und Sport hat sich vor dem Hintergrund der Gesundheitsaspekte in den letzten Jahren sehr viel getan. Zahlreiche Wissenschaftler und Ärzte haben sich intensiv mit den beiden Themen beschäftigt und ihre Ergebnisse publik gemacht. Verbraucher sind mittlerweile bestens informiert. Dies führte dazu, dass viele von ihnen für die Gesundheitsprobleme unserer Zeit sensibilisiert wurden. Dass gutes Schuhwerk gleichfalls eine Rolle für unser Wohlempfinden und zur Vermeidung von körperlichen Problemen spielt, ist hingegen nur wenigen Menschen bewusst.

Schuhkauf: Fußgesundheit steht nur selten im Mittelpunkt

Die Auswahl von Schuhen wird vor allem vom individuellen Stil beeinflusst. Es kommt auch vor, dass sie als Statussymbol angesehen werden. In beiden Fällen führt dies jedoch häufig zum Tragen von falschem Schuhwerk – oftmals von der Kindheit bis zum hohen Alter. Problematisch ist, dass wir uns daran gewöhnen, infolge dessen wird uns lange Zeit nicht bewusst, dass wir unsere Gesundheit beeinträchtigen. Hinzu kommt, dass unsere Füße einen Großteil des Tages in Schuhen stecken. Gesundes Barfußlaufen genießen wir äußerst selten. Dadurch versäumen wir kurze Massagen, die Stärkung der Fußmuskulatur und die Verbesserung unserer Körperhaltung.

Da unsere moderne Gesellschaft nur wenig Raum für barfüßiges Gehen lässt, sollte der Gesundheit zuliebe das Schuhwerk sorgfältig ausgewählt werden. Beispielsweise Joya Schuhe beruhen auf einer Technologie, die dem Körper das Gefühl gibt, nicht auf harten Böden, sondern auf elastischem, weichem Untergrund zu laufen. Vorteilhaft ist darüber hinaus unter anderem:

· tiefliegende Muskelpartien werden angesprochen sowie trainiert, eine wohltuende Entlastung der Gelenke ist die Folge

· durch die begünstigten Abrollbewegungen wird die Stütz- und Haltemuskulatur angesprochen, daraus resultiert ein positiver Effekt auf den Rücken, etwaige Schmerzen finden Linderung

· die PU-Schaum-Sohle geht mit dämpfender Eigenschaft einher

· durch optimale Druckverteilung bei der Abrollung vermindern sich Druckspitzen in Ferse und Vorderfuß, automatisch wird der natürliche Bewegungsablauf unterstützt

Wissenschaftliche Erkenntnisse über Fußprobleme

Wissenschaftler haben festgestellt, dass 98 Prozent der Menschen mit gesunden Füßen zur Welt kommen. Eine Untersuchung des österreichischen Sportwissenschaftlers Dr. Wieland Kinz ergab, dass 87 Prozent der Kinder zu kurze Schuhe tragen. Selbst, wenn die Strümpfe oder Hausschuhe nicht lang genug sind, kann dies zu Problemen und negativen Veränderungen an den weichen, biegsamen Kinderfüßen führen. Nachdem Dr. Kinz und seine Mitarbeiter eine Studie in einem japanischen Kindergarten durchführten, in dem sich die kleinen Mädchen und Jungen stets barfuß bewegten, steht für sie zweifelsfrei fest: 1. Laufen Kinder häufig ohne Schuhwerk sind ihre Füße gesünder. 2. Bereits in jungen Jahren schädigen falsche Schuhe die Füße.

Gesundheitsschäden durch falsches Schuhwerk

Schuhe sind äußerst wichtig für eine gesunde Körperhaltung. Erhalten Füße nicht ausreichend Stabilisierung oder drückt Schuhwerk ständig, sind Haltungsschäden vorprogrammiert. Diese können weitere Gesundheitsprobleme nach sich ziehen, darunter:

· Spreiz-, Platt- sowie Senkfuß

· Ballenzeh

· Verkürzung der Achillessehnen

· Rücken-, Knie- und Hüftschmerzen

· Verspannungen im Nacken

· Kopfschmerzen

Schmerzen, gleich welcher Art, belasten Körper und Seele. Mit ihnen beginnt eine Kette von Problemen, angefangen mit Schlafstörungen. Diese wiederum beeinträchtigen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Nicht selten tauchen dadurch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz auf, die unsere Psyche belasten.

Grundsätzlich sollten Schuhe weder zu klein noch zu groß sein, beides wirkt sich negativ auf unsere Fußgesundheit aus. Beim Fuß handelt es sich um ein komplexes Konstrukt mit einem feinen Zusammenspiel von Knochen, Gelenken, Muskeln, Bändern und Sehnen. Während des Gehens erfolgt eine Belastung des großen Zehs, der Ballen sowie der Ferse.

Ein gesunder Fuß leitet die Last gleichmäßig über den Vorderfußbereich ab. Wurde er dauerhaft durch das Tragen von falschem Schuhwerk geschädigt, kann er diese wichtige Aufgabe jedoch nicht mehr erfüllen. Vor allem Schuhe mit hohen Absätzen, insbesondere sogenannte High Heels, sind Gift für den Träger. Zehen und Mittelfuß rutschen in den vorderen Teil, dort eingequetscht verformt sich im Laufe der Zeit das Fußskelett.

Was viele Menschen nicht wissen: Auch die Nutzung von flachen Schuhen kann problematisch sein. Dies gilt insbesondere, wenn sie mit unflexiblen, harten Sohlen ausgestattet sind. In diesem Fall hat der Fuß nicht die Möglichkeit, richtig abzurollen. Dadurch verkümmert die Muskulatur, die für die Entlastung der Gelenke erforderlich ist.

Auswahl des richtigen Schuhwerks

Bei der Entscheidung für ein Paar Schuhe sollte das Augenmaß auf der persönlichen

· Fußlänge und -weite,

· Ballenbreite sowie

· Zehenhöhe

liegen. In der Regel geben namhafte Schuhhersteller diese Werte ausnahmslos an. Wer die individuellen Maße seiner Schuhe beachtet, kann ab und an auch in High Heels oder spitzen Exemplaren einen gelungenen Auftritt hinlegen – der Knackpunkt ist die richtige Dosis. Darüber hinaus sollte man hin und wieder für Ausgleich sorgen, indem auf Schuhe gänzlich verzichtet wird. Tatsache ist: Barfußlaufen trägt zur Fußgesundheit bei und fördert die Fußmotorik – gleichzeitig macht es Spaß.

Die irrtümlich häufig vertretene Meinung, dass gesundes Schuhwerk nicht attraktiv ist, entbehrt jeder Grundlage. Den meisten von ihnen lässt sich gar nicht ansehen, dass sie unter die Rubrik Gesundheitsschuhe fallen. Professionellen Schuhmachern gelingt es, sowohl die Attraktivität als auch den Gesundheitsaspekt perfekt unter einen Hut zu bringen.