Wie lebt man mit Asthma?

Etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland nehmen Medikamente gegen Asthma, um diese Krankheit unter Kontrolle zu bringen und ein möglichst normales Leben zu führen. Asthma ist gut eingestellt, wenn es das tägliche Leben der Betroffenen nicht beeinträchtigt und normale Aktivitäten zulässt. Sie sollten in der Lage sein, die Nacht ohne Symptome durchzuschlafen, tagsüber wenige oder keine Symptome zu haben, Sport zu treiben und ihre täglichen Routinen zu erledigen, ohne (oder auf minimaler Basis) ein schnell linderndes Medikament zu verwenden.

Darius Bashar via unsplash.com

Foto: Darius Bashar via unsplash.com

Auslöser, Symptome und Warnzeichen

In der Realität ist das freilich nicht so einfach. Die zwei Haupttypen von Asthmaauslösern sind Reizstoffe, welche die Atemwege belasten, und Allergene, die Reaktionen wie tränende Augen, Niesen oder eine laufende Nase hervorrufen.

Jede Person hat ihre eigenen Asthmaauslöser. Menschen, die mit Asthma leben, müssen wissen, was ihr Asthma auslöst und wie sie diese Auslöser vermeiden. Häufige Auslöser sind Reizstoffe, Allergene, Haustiere, Luftverschmutzung, Staub, Hausstaubmilben, Schimmel, starke Gerüche, Pollen, starke Emotionen und Stress.

Die typischen Symptome bei Asthma sind Keuchen, Husten, Kurzatmigkeit und Engegefühle in der Brust. Die meisten Menschen mit Asthma spüren durch frühe Warnsignale, wenn ihr Asthma wieder zuschlägt. Zu solchen Warnzeichen gehören Änderungen im Atemrhythmus, ein Kratzen im Rachen, Probleme mit dem Schlafen und Kopfschmerzen. Diese Anzeichen sind allerdings individuell sehr unterschiedlich.

Medikamente zum Lindern der Symptome und Kontrollieren von Anfällen

Bei der Behandlung von Asthma zieht ein Arzt die Symptome und die Schwere des Asthmas in Betracht und verschreibt geeignete Medikamente.

Medikamente zur schnellen Linderung (Reliever)

Jeder Asthmatiker sollte Zugang zu schnell lindernden Medikamenten haben, die mit einem Dosierinhalator verabreicht werden. Dazu gehören beispielsweise kurzwirksame Reliever wie der Salbutamol Asthmaspray oder Inhalatoren mit Albuterol und langwirksame Reliever mit Wirkstoffen wie Formoterol und Salmeterol.

Innerhalb von 10 bis 15 Minuten nach der Anwendung sollte ein Reliever spätestens wirken, und die Verkrampfung der Muskeln rund um die Bronchien lösen. Es ist empfehlenswert, immer einen Reliever bei sich zu tragen.

Langzeit-Kontrollmedikation (Controller)

Diese Art von Medikamenten wird täglich eingenommen und dient dazu, Atemwegsentzündungen und Schleimproduktion zu reduzieren. Das macht die Atemwege weniger empfindlich gegen Auslöser und verhindert Asthmaschübe, bevor sie auftreten. Nicht jeder Asthmatiker benötigt ein Medikament zur Langzeitkontrolle. Ärzte untersuchen den Schweregrad des Asthmas und entscheiden, ob ein Patient einen Controller braucht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Asthmamedikamente verabreichen kann. Wer einen Inhalator verwendet, sollte die richtige Verwendung in der Praxis eines Arztes üben.

Bei den laufenden Untersuchungen der Lungenfunktion kommt ein Peak-Flow-Meter zum Einsatz, um genau zu messen, wie gut die Lungen arbeiten und ob sie auf die Behandlung ansprechen.

Orale Kortikosteroide

Ein Arzt kann orale Kortikosteroide zur Behandlung von mittelschweren bis schweren Asthmaanfällen verschreiben. Diese Medikamente sollen die Entzündung der Atemwege verringern und den Schleim schnell reduzieren, aber sie können schwere Nebenwirkungen haben.

Der Asthma-Aktionsplan

Jeder Mensch, der mit Asthma lebt, sollte einen Asthma-Aktionsplan besitzen. Darunter versteht man ein Dokument, das man gemeinsam mit einem Arzt ausfüllt, in dem Schritt für Schritt beschrieben wird, was bei einem Asthmaanfall zu tun ist. Besonders wenn ein Kind Asthma hat, sollten alle, die es betreuen, so einen Plan bekommen.

Asthmaanfälle

Auch bei richtiger Behandlung kann das Asthma von Zeit zu Zeit wieder aufflammen.

Das kann passieren, wenn ein Asthmatiker einem Auslöser ausgesetzt wird. Warnzeichen sind Husten, Keuchen, Kurzatmigkeit und Engegefühle in der Brust. Wenn diese Warnzeichen auftreten und nicht besser werden, sollte man unbedingt einen Krankenwagen rufen!

Ein normales Leben trotz Asthma

Alle diese Schilderungen wirken beunruhigend, aber man kann mit einem gut eingestellten Asthma ein ganz normales Leben führen und sogar Leistungssport betreiben. Menschen mit der Diagnose Asthma oder Eltern von Asthmatikern sollten sich also keinesfalls dadurch entmutigen lassen!