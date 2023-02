Wie Sie Falten effektiv entgegenwirken und eine junge Haut erhalten können

Wie entstehen Falten?

Vereinfacht gesagt entstehen durch die Bewegungen in unserem Gesicht, die Mimik, Linien, die sich mit zunehmendem Alter immer weiter vertiefen.

Wenn Sie zum Beispiel in Sorge die Stirn in Falten legen, die Mundwinkel hoch- oder runterziehen, lachen oder Ihr Gesicht anderweitig bewegen, entstehen auf längere Zeiträume gesehen Vertiefungen in der Haut, die wir als Falten bezeichnen.

Dabei haben wir circa 50 Gesichtsmuskeln, die mehr oder weniger ständig im Einsatz sind und uns bei unserem Ausdruck unterstützen.

Die Bewegungen des Gesichtes einzustellen, ist also keine gute Lösung, zumal ein schönes Lächeln ja zu unseren besten Visitenkarten gehört.

Faktoren wie Rauchen und große Menge an Sonneneinstrahlung lassen die Haut darüber hinaus schneller altern und beschleunigen den Prozess der Faltenbildung.

Was können wir also tun, um die Faltenbildung möglichst gering und unsere Haute lange jung zu halten?

Wie können Falten verhindert werden?

Es gibt verschiedene Wege, um die Bildung von Falten zu reduzieren und am besten funktioniert es, wenn Sie mehrere dieser Optionen zusammen nutzen.

Stress reduzieren

Stress gilt als einer der Hauptauslöser von Falten und sollte Ihrer Haut zur Liebe möglichst gering gehalten werden.

Natürlich ist es nicht immer möglich, das Leben völlig stressfrei zu leben, aber Sie können sich den Vorsatz setzen und sich immer wieder gezielt Auszeiten und Regenerationsphasen gönnen.

Das tut nicht nur Ihrer Haut, sondern auch Ihrem Gemüt gut und bewahrt Sie davor, sich im hektischen Alltag zu sehr zu verausgaben und auszubrennen.

Aloe vera – die schonende Weise, Ihre Haut zu verjüngen

Aloe Vera ist eine Pflanze, die für ihre zahlreichen dermatologischen Vorteile bekannt ist, sie bietet mehrere Eigenschaften: Sie ist entzündungshemmend und gewebeerneuernd.

Aloe vera hilft unter anderem auch dabei, die Haut zu verjüngen und elastischer zu machen und gibt Ihrer Haut so einen strafferen und jüngeren Eindruck.

Die Pflanze bekämpft dabei die schädigenden freien Radikalen in der Haut.

Das passiert durch die enthaltenen Antioxidantien, die von Außen in des Organismus eindringen und die Haut altern lassen.

Rauchen, viel UV-Strahlung und eine ungesunde Ernährung können zur Bildung der freien Radikalen beitragen, die Antioxidantien im Aloe vera bekämpft sie hingegen effektiv.

Sie können z.B. bei Finca Canarias kaltgepresstes und ökologisch schonend hergestelltes Aloe Vera kaufen und damit Ihre Haut behandeln, um vom reinigenden und verjüngenden Effekt zu profitieren.

Tragen Sie reines oder verdünntes Aloe vera auf Ihre Haut auf und, im Falle des reinen Aloe vera, lassen es circa eine viertel Stunde lang einziehen.

Sie können aber genauso gut eine Gesichtsmaske auf der Basis von Aloe vera machen und die Anwendung für circa eine halbe Stunde lang einwirken lassen.

Gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf

Wenn Sie sich um Ihre Haut sorgen, solltest Sie das Rauchen und größeren Alkoholkonsum lieber meiden.

Außerdem hilft ein gesunder und regelmäßiger Schlaf, um Falten vorzubeugen und zu bekämpfen.

Viel zu häufig schlafen wir nur unregelmäßig und viel zu wenig.

Das ist gesundheitsschädlich und schadet vor allem der Haut.

Es müssen nicht immer unbedingt acht Stunden sein, aber es muss ausreichenden und regelmäßigen Schlaf geben, um gesund und jung zu bleiben.

Trinken Sie zudem genug Wasser und achten Sie auf Ihre Ernährung.

Wichtig ist auch, dass Sie genügend Vitamine zu sich nehmen.

Vitaminmangel wirkt sich negativ auf die Haut aus und gehört zu den häufigen Mangelerscheinungen.

Der alte Trauerspruch „One Apple A Day Keeps The Doctor Away“ gilt in Bezug auf Falten in seinen Grundlagen ganz besonders und gehört zum Faltenschutz ins Standardrepertoire.

Viele Menschen neigen leider auch dazu, viel zu wenig Flüssigkeit aufzunehmen.

Trinken Sie zwei bis drei Liter am Tag und erleben Sie die Vorteile für die Gesundheit und die Haut am eigenen Leib.

Fazit

Die Hautpflege ist vor allem auch eine Frage des Lebensstils und Sie müssen nicht unbedingt ästhetische Eingriffe vorzunehmen, um Ihre Haut jung zu halten.

Sein Sie gut zu sich und geben Sie Ihrem Körper und Ihrer Haut, was Sie brauchen.

Gönnen Sie sich im Alltag gezielt Auszeiten und achten Sie auf genügend Schlaf und die richtige, vitamin- und wasserreiche, Ernährung.

Zusätzlich helfen fettende Feuchtigkeitscremes und Naturheilkosmetik auf der Basis von Aloe vera Ihnen, die Haut jung zu halten und schon entstandene Beschädigungen zu bekämpfen.

Naturheilkosmetik ist aus unserer Sicht immer bevorzugt bevor Spritzen oder Messern zu sehen und Sie sollten diese Methode auf jeden Fall versuchen, wenn Sie Ihre Falten loswerden möchten.