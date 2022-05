Wie wichtig körperliche Bewegung für die Gesundheit ist

Wer keiner körperlichen Arbeit nachgeht, verbringt rund ein Fünftel des Tages im Sitzen. Andere Studien gehen von noch höheren Zahlen aus. Der Mensch sitzt in der Regel bei der Fahrt zur Arbeit, im Büro, in den Pausen und nach Feierabend gemütlich auf dem Sofa. Nicht jeder möchte sich nach einem Tag im Büro zusätzlich bewegen. Fehlende Bewegung kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken.

Für Erwachsene sind etwa 20 Minuten täglich vollkommen ausreichend

glaubt man den Studien der WHO, bewegen sich über 25 Prozent aller Erwachsenen zu wenig. Bei den Kindern oder Jugendlichen liegt die Zahl sogar bei bis zu 80 Prozent. Für Erwachsene wären nach der Meinung von Experten schon 2,5 bis 5 Stunden Bewegung wöchentlich vollkommen ausreichend. Umgerechnet auf den Tag sind dies etwas mehr als 20 Minuten. Ein besonderer Effekt wird erzielt, wenn Erwachsene zusätzlich mindestens zwei Mal pro Woche ihre Muskeln trainieren. Zum Trainieren der Muskeln eignen sich zum Beispiel:



- Kurz- und Langhanteln mit verschiedenen Gewichten



- Kompakthanteln



- Kettlebells



Wer mit dem Training beginnt, sollte beim Hanteltraining immer mit niedrigen Gewichten beginnen und sich langsam steigern. Für Fitness und Wohlbefinden sorgen kurze Bewegungen und kleinere Übungen, die über den ganzen Tag verteilt sind. Dies ist besonders wichtig, wenn Frauen und Männer schon über 65 sind. Auch das Aufwärmprogramm vor dem Trainieren sollte nicht vernachlässigt werden.

Die Auswirkungen des Bewegungsmangels werden anfangs nicht erkannt

wer im Homeoffice sitzt oder im Büro ist, verbringt nahezu den kompletten Arbeitstag im Sitzen. Durch das Sitzen auf dem Bürostuhl wird der Kreislauf heruntergefahren und das Blut staut sich in den Extremitäten. Schon nach etwa einer Stunde wird der Blutkreislauf in den Beinen um etwa 50 Prozent reduziert. Gleichzeitig wird der Stoffwechsel heruntergefahren und die Sauerstoffzufuhr im Körper verlangsamt sich. Anfangs wird hat dies für die Betroffenen fast keine Auswirkungen. Die Langzeitfolgen können aber schwerwiegend sein. Die Muskeln erschlaffen durch die mangelnde Bewegung und bilden sich dann zurück. Dadurch wird der Bewegungsapparat geschwächt, was zu Verspannungen in der Haltemuskulatur führt. Über einen längeren Zeitraum meldet sich durch das dauernde Sitzen auch der Rücken. Dadurch sind Haltungsschäden, Rückenleiden und sogar chronische Rückenschmerzen möglich. Nach Studien aus den USA steigt auch die Sterberate bei Personen, die lange sitzen.

Nicht nur Erwachsene kann der Bewegungsmangel krank machen

Eine weitere Folge von mangelnder Bewegung ist selbstverständlich Übergewicht. Besonders schlimm daran ist, dass sich übergewichtige Menschen noch weniger bewegen. Kommt eine ungesunde Ernährung hinzu, neigen übergewichtige Menschen oftmals zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes aber auch Herzkrankheiten oder Herzinfarkte. Diese Krankheiten sind allerdings nicht auf Erwachsene beschränkt, die im Homeoffice oder Büro arbeiten. Kinder, die nach einem anstrengenden Schultag nachmittags gerne mit ihren Freunden oder Geschwistern vor der Konsole verbringen, sind ebenfalls gefährdet. Kinder und Jugendliche sitzen übrigens täglich bis zu 11,5 Stunden, also noch viel länger als Erwachsene.