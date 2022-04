Yoga bereitet den Weg zu ganzheitlicher Gesundheit

Yoga - das ist doch der Trendsport aus Indien, den jetzt alle machen. Naja... fast! Die in unseren westlichen Breitengraden populären Yoga-Positionen (auch "Asanas" genannt) sind ein kleiner Teil dessen, was Yoga wirklich ausmacht. Wer sich einer ganzheitlichen Yoga-Praxis widmet, visiert damit mehr als nur die körperliche Ebene an.

Photo by JD Mason on Unsplash

Die verschiedenen Asanas sind quasi der sichtbare Teil von Yoga. Yoga bedeutet in seiner Übersetzung aus dem indischen Sanskrit Vereinigung oder Harmonie. Vereinigung mit was genau? Mit sich selbst. Mit seinem Ur-Selbst. Mit dem Selbst, das man wirklich ist. Dieses Selbst kann man nicht anfassen, aber spüren. Daher gehören zu einer tiefenwirksamen Yoga-Praxis viele Elemente, die auf mentaler, spiritueller und sinnlicher Ebene wirksam sind.

Yoga wirkt auch auf sinnlicher Ebene

Yoga spricht also alle Sinne an. Düfte, Öle, Mineralien und Gebetsketten sind fester Bestandteil vieler Yoga-Routinen. Mittlerweile kann sich jede Person einen individuellen Mix an Yoga-Elementen zusammenstellen, der an den eigenen Körper und Geist angepasst ist.

Meditation ist ein fester Bestandteil des Yoga. Ob es fünf Minuten jeden morgen an achtsamer Stille oder zwei Stunde an friedlicher Versunkenheit sind - Meditation ist erwiesenermaßen gesund. Menschen, die an Depressionen leiden oder geistiger Unruhe profitieren von einer regelmäßigen Meditationspraxis. Mit Meditationshockern oder -kissen vom Großhandel Phoenix Import lässt sich der Meditationssitz bequem aushalten - auch wenn es mal eine lange Sitzung sein sollte.

Um eine eigene Yoga-Praxis zu kultivieren, lohnt es sich, in eine hochwertige Yogamatte zu investieren. Wer täglich auf der Matte stehen will, wird durch eine ansprechende Farbe motiviert, wenn mal der Morgenmuffel-Modus sich meldet.

Viele Yogis und Yoginis - so nennen sich Yoga-Praktizierende je nach ihrem Geschlecht - verwenden Räucherwerk, um ihre Praxis zu intensivieren. Salbei, Sandelholz, Lavendel oder Weihrauch werden gern gewählt, um etwa die Meditation zu unterstützen oder einen Praxisraum von feinstofflichen negativen Energien zu klären.

Ganz bewusst visiert Yoga die inneren Abwehrkräfte an

Yoga stärkt bewiesenermaßen die Abwehrkräfte des Körpers. Die körpereigenen Selbstheilungskräfte werden aktiviert. Das bewusste und achtsame Durchführen einer regelmäßigen Praxis, die Körper, Geist und Seele vereint, schafft einen klaren Geist und klärt Energiekanäle des eigenen Systems.

Eine beliebte Yoga-Praxis ist Pranayama. Pranayama ist das bewusste und wiederholte Atmen - und das auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dutzende Atemtechniken gehören zu Pranayama, manche schnell und aktivierend, andere langsam und entspannend. Das Zwerchfell wird gestärkt und die Lunge gekräftigt. Bakterien finden hier zur Folge kein passendes Zuhause mehr.

Viele Yoga-Positionen üben bewusst Druck auf den Darmbereich aus oder dehnen die Bauchhöhle in verschiedene Richtungen. Das hat seinen Grund: Durch diese in die Asanas integrierte Darmmassage wird das Abwehrsystem in der Darmregion gestärkt. Denn bekanntermaßen finden sich in unserem Darm mindestens 70% aller Abwehrkräfte.

Yoga lädt inneren Frieden ein

Ein bekanntes Zitat von Guru Patanjali sagt "Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen aller Aktivitäten des Geistes". Alle Techniken, die also nach den zahlreichen Yoga-Lehren angewandt werden, sollen den Geist klären und beruhigen. Innerer Frieden soll in das System einkehren. Ganzheitliche Gesundheit soll in die Seele, das Herz und den Körper eindringen.

Yoga ist weder Religion noch Sport. Die uralte indische Praxis gründet auf einem tiefen Bewusstsein der Allverbundenheit des Lebens und soll dem Menschen helfen, in diese Allverbundenheit zurückzufinden, wenn er sich im materiellen Außen verloren hat. Es ist also kein Wunder, dass Yoga auch im Westen immer beliebter wird. Krankheiten, Stress und finanzielle Belastungen machen es vielen Menschen schwer, innere Ruhe zu finden. Dank zahlreicher Yoga-Schulen und privater Yoga-Lehrenden können viele Menschen, ihre geistige und körperliche Gesundheit verbessern, ohne nach Indien reisen zu müssen oder eine endlose Online-Recherche zu unternehmen. In diesem Sinne: Namaste!