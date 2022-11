Zahnarzt - So erkennt man eine gute Praxis

Wer kennt es nicht: Bald steht wieder der jährliche Besuch beim Zahnarzt an und man hat noch keinen guten Termin. Im schlimmsten Fall ist man in der Zwischenzeit umgezogen und hat gar keinen Zahnarzt in der Umgebung. Da der Besuch beim falschen Arzt zu einem teuren Unterfangen werden kann, sollte man sich im Vorhinein umfassend informieren. Hier gibt es hilfreiche Tipps, wie man einen guten Zahnmediziner finden kann.

Foto: Caroline LM via unsplash.com

Wie oft sollte man zum Zahnarzt gehen?

Die Häufigkeit der Zahnarztbesuche hängt von vielen Faktoren wie der Mundgesundheit, dem Alter und Risikofaktoren ab. Im Allgemeinen wird empfohlen, zweimal im Jahr zur Kontrolle zum Zahnarzt zu gehen. So kann der Arzt eventuelle Probleme frühzeitig erkennen und behandeln, bevor sie ernster werden. Außerdem ist es wichtig, dass man zu Hause eine geregelte Mundhygiene beibehält, um die gesunden Zähne zu erhalten.



Was bedeuten die Tätigkeitsschwerpunkt im Titel?

Viele Mediziner, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben, verfügen über zusätzliche Qualifikationen. Wer sich auf Zahnimplantate spezialisiert hat, kann zum Beispiel ein ergänzendes Ausbildungsprogramm speziell für Zahnimplantate absolviert haben. Mithilfe des Fachwissens kann der Zahnarzt die Implantate mit größerer Genauigkeit setzen und bessere Ergebnisse erzielen.



Im Grunde bedeutet der Tätigkeitsschwerpunkt in der Beschreibung nur, dass der behandelnde Arzt in gewissen Themen tiefer geschult ist. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass andere Zahnärzte in Düsseldorf nicht ebenfalls qualifiziert sind.



Woran erkennt man einen guten Zahnarzt?

Ein guter Zahnarzt ist jemand, der sich die Zeit nimmt, seine Patienten zu verstehen und die Dinge auf eine leicht verständliche Weise zu erklären. Sie sind auch gut in der Vorbeugung und Erhaltung der Zähne und geben den Patienten Tipps für die Mundpflege zu Hause.

Es ist wichtig, einen qualifizierten Zahnarzt zu finden, der einen seriösen Titel trägt, damit die Patienten sicher sein können, dass sie die bestmögliche Behandlung erhalten. Bewertungsportale können bei dieser Entscheidung hilfreich sein, sollten aber nicht immer als einzige Informationsquelle herangezogen werden.



Sorgfältiges Erstgespräch

Wenn Patienten sich in einer neuen Praxis vorstellen, sollte der Zahnarzt eine ausführliche Erstberatung durchführen. Dazu gehört, dass er sich nach bestehenden Erkrankungen wie Karies, Parodontitis oder anderen Grunderkrankungen sowie nach möglichen Behandlungswünschen erkundigt.

Eine gründliche Erstuntersuchung ist ebenfalls wichtig, damit sich der Zahnarzt ein eigenes Bild vom Gesundheitszustand der Zähne und des Zahnfleischs machen kann. Dazu kann manchmal auch eine Röntgenaufnahme der Zähne gehören. Durch eine ausführliche Erstberatung und Untersuchung kann der Zahnarzt dem Patienten eine kompetente Erstbehandlung anbieten.



Umfangreiche Beratung

Wenn Sie den Zahnarzt aufsuchen, wird er Ihnen eine umfassende Beratung anbieten. Das bedeutet, dass der Zahnarzt über die anstehende Behandlung spricht und in einer verständlichen Sprache beraten wird. Die Konsultation sollte nicht im Liegen stattfinden, sondern im Sitzen und auf Augenhöhe mit dem Arzt.

Der Zahnarzt ist verpflichtet, der Krankenkasse die Therapien und Leistungen detailliert darzulegen. Daher ist es wichtig, dass man seine Krankenkassenleistungen kennt und wie sie abgewertet werden können. In vielen Fällen gibt es Behandlungsmöglichkeiten, die von der Krankenkasse übernommen werden.



Gute Praxisorganisation

Eine gute Organisation der Zahnarztpraxis ist für die Patienten wichtig. Denn nur so kann man kurzfristig Termine bekommen, wenn man sie braucht. Das ist besonders wichtig für Patienten, die Schmerzen haben, denn sie müssen schnell behandelt werd en können. Eine gute Organisation stellt auch sicher, dass die Zahnarztpraxis effizient geführt wird und dass die Patienten die benötigte Behandlung rechtzeitig erhalten können.



Wie findet man den passenden Kinderzahnarzt?

Um einen Kinderzahnarzt zu finden, können Eltern online oder über den Bundesverband der Kinderzahnärzte suchen. Durch die Suche über den Verband können Eltern Zahnärzte finden, die sich auf Kinder- und Jugendzahnheilkunde spezialisiert haben. So kann man sicher sein, dass der Zahnarzt sich voll und ganz auf die Bedürfnisse von kleinen Kindern konzentriert.

Außerdem weiß der Kinderzahnarzt, wie er die Behandlung auf spielerische Weise einleiten und anfängliche Ängste vermeiden kann. Für Eltern ist er der Ansprechpartner für Themen wie: Vorbeugende Pflege, Ernährung, professionelles Zähneputzen des Kleinkindes oder funktionell geeignete Schnuller.