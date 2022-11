Zahnprobleme als Risikofaktoren für die Gesamtgesundheit

Gepflegte Zähne gelten in vielen Kulturen als gesundheitliches Statussymbol. Gleichzeitig sind sie in medizinischer Hinsicht von Relevanz. Das liegt daran, dass Defekte an den Zähnen eine Reihe von akuten oder chronischen Folgeerkrankungen nach sich ziehen können. Sich um eine regelmäßige und gründliche Zahnpflege zu kümmern, bedeutet folglich, seinem gesamten Körper etwas Gutes zu tun.

Photo by Lesly Juarez on Unsplash

Wie kommt es zu potenziell bedenklichen Zahnerkrankungen?

Die Zähne besitzen in Form von Blutgefäßen und Nerven eine direkte Verbindung zum Rest des Körpers. Kommt es zu Zahnfleisch- und/oder Zahnwurzelentzündungen, brauchen die Bakterien und die von ihnen produzierten Gifte keinen weiten Weg in den Körper zurücklegen. Ein Risiko – besonders für Menschen mit einem tendenziell geschwächten Immunsystem.

Darüber hinaus können Zahnfehlstellungen die Zahnpflege erschweren. In der Konsequenz entsteht erst möglicherweise stärkere Plaque, die wiederum weitere Erkrankungen wie Karies oder Parodontitis begünstigt. Um dies zu vermeiden, wird bereits häufig schon bei Kindern und Jugendlichen eine Zahnkorrektur vorgenommen. Zuweilen wird zudem eine Korrektur per Zahnspange oder Zahnschiene am Gebiss von Erwachsenen vorgenommen. Inwiefern dies sinnvoll erscheint, sollte bei einer konkreten Untersuchung von einem kompetenten Zahnmediziner geklärt werden. Er kann zusätzlich über die ebenfalls individuell ausfallenden Zahnspangen- oder Aligner Kosten informieren. Der Grund dafür ist, dass die Kostenregelung für Erwachsene oftmals anders als die für Jugendliche gehandhabt wird. Außerdem ist immer zu berücksichtigen, ob es sich um eine rein kosmetische oder eine medizinisch notwendige Korrektur handelt.

Welche Krankheiten können durch kranke Zähne entstehen?

Zu den mit Zahnerkrankungen im Zusammenhang stehenden weiteren Erkrankungen stehen unter anderem eine Steigerung des Herzinfarkt- und Schlaganfall- sowie des Herz- und Lungenentzündungsrisikos. Diese Steigerung kommt durch eine chronische Parodontitis und die damit verbundene gestiegene Bakterienmenge zustande, weil die Entzündungsstoffe eine zunehmende Gefäßwand-Verhärtung begünstigen.

In dieser Konstellation stellt Diabetes eine zusätzliche Herausforderung dar. Durch hohe Blutzuckerwerte werden die Blutgefäße zusätzlich beeinträchtigt, was die Gefahr einer Parodontitis durch die oftmals geringere Widerstandsfähigkeit erhöht. In der Folge steigt bei einer unzureichenden Zahnpflege und ebensolchen Kontrollen das oben genannte Risiko.

Zu den ebenfalls häufig mit Zahn- und Kieferproblemen in Verbindung gebrachten gesundheitlichen Beeinträchtigungen zählen Migräne und Kopf-, Rücken- sowie Nackenschmerzen. Liegen Zahn- und/oder Kieferfehstellungen vor, können diese weitreichende Fehlhaltungen und Verspannungen nach sich ziehen.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich ein durch Zahnprobleme angeschlagenes Immunsystem negativ auf die Gefühlslage auswirkt – beispielsweise in Form von Depressionen.

Und wahrscheinlich können auch weitere gesundheitliche Probleme wie Erektionsstörungen oder Frühgeburten durch Zahnprobleme ausgelöst werden. Man sollte also in punkto Zahngesundheit nicht nur, aber auch aus diesen Gründen aufmerksam sein und bleiben.

Vorbeugen ist besser als Heilen-Müssen

Dementsprechend ist die Prophylaxe von großer Bedeutung. Insbesondere Kinder und Jugendliche legen mit ihrer Zahnpflege und regelmäßigen zahnärztlichen Kontrollen den Grundstein dafür, dass das Risiko für gravierende Zahnschäden im Erwachsenenalter sinkt.

Passend dazu hat die WHO das „22-77-99“-Prophylaxe-Fernziel ausgerufen. 99 Prozent der Weltbevölkerung sollen mit 77 Jahren noch auf mindestens 22 Prozent ihrer Zähne zurückgreifen können. Dafür ist es jedoch notwendig, dass die Menschen sowohl alle wichtigen Zahnpflege-Informationen bekommen und umsetzen als dass sie auch die passende zahnärztliche Unterstützung in Form von Kontroll- und Behandlungsangeboten erhalten. Das ist vor allem für Säuglinge, Kleinkinder und pflegebedürftige Erwachsene von Bedeutung. Sie benötigen häufig eine spezielle Unterstützung.

Dies ist aber auch für andere Menschen aller Altersgruppen wichtig, wenn eine Phobie den Gang zum Zahnarzt erschwert oder sogar verhindert. In solchen Fällen sollte man sich soweit möglich diesbezüglich geschulte Dentisten entscheiden. Denn wie schon gesagt: Vorbeugung ist besser als Heilen-Müssen.