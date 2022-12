4 Vorsätze um 2023 in dem Traumjob zu landen

In ganz Deutschland werden dringend Fachkräfte gebraucht. Im Jahr 2023 stehen uns somit viele Chancen offener als je zuvor. Mit den richtigen Vorsätzen kann es jeder in den lange ersehnten Traumjob schaffen.

Bewerbungsunterlagen auf den neusten Stand bringen

Der Lebenslauf ist für Recruiter das wichtigste Dokument. Er entscheidet oft in wenigen Minuten darüber, ob man es in die nächste Etappe des Bewerberprozesses schafft. Man sollte jedenfalls nicht nur die letzte Beschäftigung erwähnen, sondern auch welche Erfolge und Meilensteine man für den Arbeitgeber errungen hat. Das kommuniziert dem potenziellen Arbeitgeber direkten Mehrwert.



Das gleiche gilt auch für die eigene Präsenz auf Karriereplattformen wie LinkedIn und Xing. Dort sind Headhunter selbst aktiv auf der Suche nach begehrten Fachkräften. Wer noch kein Profil hat, sollte noch heute eines anlegen. Die Chancen stehen gut, dass der neue Job so von selbst zu einem findet.



Kenntnisse ausbauen - Weiterbildungen & Co.

Für viele bieten sich im neuen Jahr Chancen sich nach dem turbulenten Jahr 2022, beruflich weiterzuentwickeln und neue Wege zu bestreiten. IT-Fachkräfte sind sehr gefragt. Aufgrund des hohen Fachkräftemangels sind die Einstiegshürden gering und die Arbeitsbedingungen ausgezeichnet. Quereinsteiger bietet sich eine einzigartige Chance.



Mittlerweile gibt es zahlreiche Online-Angebote um die notwendigen Kenntnisse zu erlangen. Eines davon ist etwa die Epicode Schule. Interessenten können sich hier in wenigen Monaten zum Frontend-Developer oder Datenanalytiker weiterbilden lassen.



Netzwerk weiterentwickeln

Dieses Jahr haben wir (hoffentlich) die Pandemie hinter uns gelassen. Online-Networking hat zwar seine Vorteile, der Tiefgang von echten zwischenmenschlichen Beziehung bleibt aber unersetzbar. Wer noch nie an einem Meetup teilgenommen hat, sollte das 2023 definitiv nachholen.



Ein Meetup ist eine Veranstaltung für eine bestimmte Zielgruppe. Dort treffen sich Menschen mit den gleich Interessen oder aus derselben Branche. Die Zusammenkünfte sind kostenlos und beginnen mit einem kurzen Input-Vortrag. Da man nur auf Gleichgesinnte trifft, fühlt sich das Netzwerken bei Meetups ungezwungener an. Klingt interessant? Informationen über Veranstaltungen in der Nähe findet man entweder online oder in Meetup-Apps.

Allen Mut sammeln und ins kalte Wasser springen

Impostor-Syndrom, so nennt man das Phänomen, die eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen. Ein Glaubenssatz der unser eigenes Potenzial einschränkt und wegen dem wir uns viele Chancen entgehen lassen. Auch wer sich nicht für den idealen Kandidaten für eine Ausschreibung hält, sollte sich einfach mal bewerben. Mit jeder Absage gewinnt man wichtige Erfahrung. Den perfekten Kandidaten für eine Stelle gibt es übrigens sowieso fast nie.



Es gibt viele Möglichkeiten sich 2023 beruflich weiterzuentwickeln. Wer diese vier Vorsätze in die Tat umsetzt, nutzt sein gesamtes Potenzial. Ein neuer Job ist oft der erste Schritt in ein neues, besseres Leben.