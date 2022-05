Ab wann lohnt eine Berufshaftpflichtversicherung?

Was ist eine Berufshaftpflichtversicherung? Eine Berufshaftpflichtversicherung ist das Äquivalent zur privaten Haftpflichtversicherung. Sie übernimmt den Schaden, den ein Gewerbetreibender oder Freiberufler in Ausübung seiner Tätigkeit seinem Kunden zufügt. Beispielsweise das Haarfärbemittel verschmutzt die Kleidung der Kundin oder ein Kunde rutscht auf dem nassen Boden im Geschäft aus und bricht sich einen Arm. Manche Schadensfälle können so hohe Schadensersatzzahlungen verursachen, dass der Unternehmer von Insolvenz bedroht ist, wenn er alleine für den Schaden aufkommen muss.

Eine gute Berufshaftpflichtversicherung hilft bei diesen Fällen dem Versicherten weiter. Sie prüft die Rechtmäßigkeit der Schadensersatzansprüche und lehnt diese ab, wenn sie nicht gerechtfertigt sind. Das ist der passive Rechtsschutz, in dessen Genuss jeder Versicherte kommt. Im Streifall übernimmt die Versicherung sogar die Kosten, um die Schadensersatzansprüche gerichtlich zu klären. Sollte der Kunde tatsächlich einen rechtmäßigen Anspruch haben, dann übernimmt ein Versicherer für Betriebshaftpflicht wie Hiscox die notwendigen Kosten für Reparaturen und Schmerzensgeld. Grundsätzlich sind im Schadensfall alle durch Menschen verursachten Personen- oder Sachschäden bis zu dem vertraglich vereinbarten Maximalbetrag abgedeckt.

Wer braucht eine Berufshaftpflichtversicherung?

Wer im Privatleben einen Schaden verursacht, muss dafür mit eigenen Mitteln aufkommen oder ist durch seine private Haftpflichtversicherung geschützt. Nicht so bei Schäden, die bei beruflichen Tätigkeiten auftreten. Per Gesetz muss jeder, der andere schädigt, für den Schaden aufkommen. Im Privatleben wird eine private Haftpflichtversicherung solche Ansprüche übernehmen. Sie kommt für die vom Versicherten verursachten Schäden auf und klärt notfalls unangemessene Ansprüche vor Gericht. Wer in seiner Eigenschaft als Gewerbetreibender oder Freiberufler Fehler macht, ist dem geschädigten Kunden schadensersatzpflichtig. Daher ist für berufliche Tätigkeiten eine Betriebshaftpflichtversicherung erforderlich. Für verschiedene Branchen gibt es unterschiedliche Schadenssituationen und damit unterschiedliche Tarife. So ist zum Beispiel die Gefahr, dass ein Frisör einen Millionenschaden verursacht deutlich geringer, als bei einem Bauunternehmer.

Immer, wenn das Risiko besteht, dass eine Klage die eigene Existenz gefährden könnte, sollte eine solche Versicherung abgeschlossen werden. Zu diesen Berufsgruppen zählen zum Beispiel selbständige Dolmetscher, Übersetzer, Journalisten, IT-Experten und Makler. Eine Betriebshaftpflicht lohnt sich auch für Leute die Online-Shops betreiben oder ihr Geld mit Social Media Präsenz verdienen.

Für wen ist eine Berufshaftpflichtversicherung verpflichtend?

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist für einige Berufsverbände eine Berufshaftpflichtversicherung verpflichtend. Zu diesen Berufsgruppen gehören Ärzte, Anwälte und Architekten. Durch Fehler in ihrer Arbeit können erhebliche Schäden mit hohen Schadensersatzforderungen entstehen. Diese verpflichtende Versicherung ist auch dazu da, um dem Patienten oder Klienten Sicherheit zu geben. Ärzte müssen nach Vorgabe der Landesärztekammer eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen.

Bei Berufsgruppen wie Rechtsanwälten oder Steuerberatern, die einer beratenden Tätigkeit nachgehen, besteht die Gefahr eines Vermögensschadens durch fehlerhafte Beratung. Zu den beratenden Berufen gehören auch Notare, Unternehmens- oder Finanzberater. Für diese Gruppe ist eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung empfehlenswert, manchmal sogar verpflichtend. Wenn also den Klienten ein Schaden durch eine fehlerhafte Beratung entsteht oder wenn der Steuerberater die Unterlagen zu spät beim Finanzamt einreicht, übernimmt die Versicherung den zustehenden Schadensersatz.

Welche Schäden werden nicht abgedeckt?

Die Unternehmenshaftpflichtversicherung deckt keinen Schaden ab, der durch unsachgemäße Arbeit des Unternehmens bei der Auftragsausführung verursacht wurde. Dies ist ein nicht versicherbares Risiko. Wenn beispielsweise ein Regal nicht richtig montiert wurde und umstürzt, ist dies kein Schaden, der durch die firmeneigene Haftpflichtversicherung gedeckt ist. Die Betriebshaftpflichtversicherung deckt jedoch Personen- oder Sachschäden an Dritten ab. Wenn beispielsweise ein Kunde durch das Regal verletzt wird, übernimmt die Versicherung diesen Schaden.

Wie hoch sind Beitrag und die Versicherungssumme?

Wie bei allen Versicherungsverträgen wird hier die Deckung der Schadenssumme vereinbart. Wenn ein Schaden auftritt, zahlt die Versicherungsgesellschaft maximal diese Summe. In der Berufshaftpflichtversicherung haben Sach-, Personen- und Finanzschäden einen unterschiedlichen Versicherungsschutz, der auch noch branchenspezifisch ist. Da die Berufshaftpflichtversicherung für viele Tätigkeiten obligatorisch ist, sieht das Gesetz in der Regel einen Mindestversicherungsbetrag vor. Freiberufler und Selbstständige sollten sichergehen, dass der Vertrag eine Deckungssumme enthält, der ihren persönlichen Risiken im Berufsalltag entspricht. Wichtig zu wissen ist noch, dass eine Berufshaftpflichtversicherung nicht bei Berufsunfähigkeit einspringt.