Aktuelle Situation zum Thema Arbeitsrecht in Deutschland: Lage aus Arbeitnehmer-Perspektive nicht immer positiv

Die Situation für Arbeitnehmer:innen in Deutschland erweist sich zunehmend als schwierig, denn aufgrund von wirtschaftlichen Erwägungen und wachsendem Leistungsdruck steigt das Risiko, dass gesetzliche Regelungen schleichend außer Kraft gesetzt werden. Dies kann nicht nur zu gesundheitlichen Schäden durch Unfälle am Arbeitsplatz führen, sondern auch zu dauerhafter Überlastung bis hin zum Burnout. Die aktuelle Lage und die Erfahrungen im engen Austausch mit betroffenen Menschen erläutert Dr. Daniel Halmer, Geschäftsführer des Verbraucherrechtsportals Conny.

Zu viele Arbeitsstunden: Ruhezeiten sind gefährdet

„Die Dauer der Arbeitszeit können Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Grunde frei vereinbaren, allerdings muss dabei die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes beachtet werden. Denn diese müssen unbedingt eingehalten werden und können durch arbeitsgesetzliche Vereinbarungen weder ausgeschlossen noch geändert werden“, blickt Dr. Halmer auf die aktuellen rechtlichen Bestimmungen. Demnach sei bezüglich der werktäglichen Arbeitszeit festgelegt, dass „acht Stunden nicht überschritten werden dürfen“. Dies kann jedoch auf bis zu 10 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Monaten im Durchschnitt 8 Stunden pro Werktag nicht überschritten werden.

„Für Nachtarbeitnehmer gelten gesonderte Bedingungen. Dennoch darf auch für diese Arbeitnehmer die Arbeitszeit von 8 Stunden nicht überschritten werden. Gleich wie bei den anderen Arbeitnehmern kann diese auf zehn Stunden ausgeweitet werden, allerdings gelten hier verkürzte Ausgleichsfristen. Eine Verlängerung ist nur dann zulässig, wenn innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von vier Wochen die durchschnittlichen 8 Stunden pro Tag nicht überschritten werden“, fügt Dr. Halmer auch mit Blick auf die Ruhezeiten an, die besonders im Schichtdienst beachtet werden müssen.

Das Bundesministerium für Arbeit hat kürzlich in seiner Antwort auf eine Anfrage der Linkspartei im Bundestag zugeben müssen, dass fast ein Fünftel der befragten Beschäftigten die gesetzlichen Ruhezeiten wegen des hohen Arbeitsdrucks nicht einhalten können.

Diese Ruhezeiten wurden vom Gesetzgeber eingeführt, damit sich der Mitarbeitende vom täglichen Leistungsdruck ausreichend erholen kann. Im § 5 Abs. 1 ArbZG (Arbeitszeitgesetz) ist festgeschrieben, dass zwischen dem Ende einer täglichen Arbeitszeit und dem Beginn einer neuen täglichen Arbeitszeit mindestens 11 Stunden ununterbrochene Ruhezeit liegen müssen. Mit Ausnahme von Mitarbeitenden im Schichtdienst bedeutet dies, dass zwischen dem Arbeitsende am Abend und dem Arbeitsbeginn am nächsten Morgen 11 Stunden ohne berufliche Tätigkeit liegen.

Dauerhaft länger arbeiten? Was Mitarbeiter:innen tun können

Eine dauerhafte Veränderung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit darf nur einvernehmlich geschehen, d. h. der Arbeitgeber darf die im Arbeitsvertrag festgehaltene Arbeitszeitregelung nicht einfach per Weisung ändern. Der Gesetzgeber muss laut § 17 ArbZG prüfen, ob ein Unternehmen/Arbeitgeber gegen das Arbeitszeitgesetz verstößt. Die §§ 22 und 23 enthalten Vorschriften bzw. Strafen hinsichtlich der Missachtung von Schutzvorschriften. Viele Arbeitnehmer:innen befürchten, Repressalien ausgesetzt zu sein oder gar ihren Arbeitsplatz zu verlieren, wenn sie Missstände oder überzogene Arbeitszeiten anmahnen und sich wehren.

„Zunächst sollten sie auf jeden Fall das Gespräch mit dem Vorgesetzten bzw. Abteilungsleiter suchen, um auf das Problem aufmerksam zu machen und etwaige Diskrepanzen klären zu können. Dabei sollte man den Vorgesetzten auf die Missstände hinweisen und um eine angemessene Entlastung bitten. Es kann auch hilfreich sein, sich mit seinen Kollegen auszutauschen und so zu ermitteln, ob das Problem schon mal aufgetreten ist - und wie in diesem Falle damit umgegangen wurde. Sollten trotz Gespräch keine Veränderungen auf einen zukommen bzw. trifft man auf Unverständnis seitens des Ansprechpartners bleibt nur noch die Möglichkeit den Betriebs- bzw. Personalrat einzuschalten“, erklärt Conny Geschäftsführer und Verbraucherrechtsexperte Dr. Halmer, der mit seinem Team immer wieder Kündigungen auf ihre Unrechtmäßigkeit und dabei mögliche Abfindungen prüft.

Hier besteht allerdings kein Grund zur Sorge, denn in § 17 Arbeitsschutzgesetz ist festgehalten, welche Rechte der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin diesbezüglich hat. Eine Kündigung aufgrund einer berechtigten Beschwerde ist z. B. nicht zulässig. Fruchtet der Hinweis des Mitarbeitenden nicht, kann er sich an die jeweils zuständige Arbeitsschutzbehörde wenden.

Beendigung des Arbeitstages: Wer bestimmt den Zeitpunkt des Feierabends?

Eine spannende Frage ist, ob der Arbeitnehmer/die Arbeitnehmerin nach acht Stunden Arbeit einfach Feierabend machen darf oder ob der Arbeitgeber Konsequenzen ziehen kann, wenn Mitarbeiter:innen hier eigenmächtig handeln.

Prinzipiell gilt die im Arbeitsvertrag festgehaltene tägliche und wöchentliche Arbeitszeit. Wurde zudem noch festgelegt, von wann bis wann die tägliche Arbeitszeit abzuleisten ist, dürfen Arbeitneher:innen mit Ablauf dieser Zeit Feierabend machen, ohne den Chef um Erlaubnis fragen zu müssen. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei drohenden Schäden für das Unternehmen, darf der Chef den Arbeitstag verlängern. Hat man dann keinen überragenden Grund, muss man länger im Betrieb bleiben. Geht man dennoch, drohen Abmahnung oder sogar die Kündigung.

Diese Rechte von Arbeitsnehmer:innen sollte man kennen

Viele der gesetzlichen Regelungen in Sachen Arbeitsrecht sind den Mitarbeiter:innen normalerweise bekannt. Dennoch gibt es wichtige Ansprüche und Rechte in der Arbeitswelt, die nur wenigen Menschen ihrer Erfahrung nach bewusst sind.

Beispielsweise ist die Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung in der Regel eine persönliche Pflicht. Mitarbeiter:innen haben also nicht das recht und die Pflicht, z. B. bei einer Erkrankung ihrerseits, die Arbeitsleistung von einer Ersatzkraft erbringen zu lassen. Viele Arbeitnehmer:innen kennen auch nicht den Unterschied zwischen Weiterbildung und Fortbildung. Eine Weiterbildung ergänzt die Qualifikation einer Person, hängt aber nicht unbedingt mit der Arbeit zusammen und beruht auf Eigeninitiative. Im Gegensatz dazu ist die Fortbildung eine Weiterqualifizierung, die sich konkret auf die ausgeübte Tätigkeit bezieht und deshalb meist vom Arbeitgeber finanziert wird.

Besonders aber blicken Arbeitnehmer:innen auf die Arbeitslast oder auch die sogenannte Work-Life-Balance. Kommt Unzufriedenheit auf, ist nichtsdestotrotz auch Unsicherheit bei vielen Betroffenen vorhanden, ob sie bei Kritik eine Kündigung befürchten müssen. Dazu erklärt Dr. Halmer: „Insofern die Mehrarbeit gesetzlich zulässig ist, ist der Arbeitnehmer grundsätzlich nur dann verpflichtet, Überstunden zu leisten, falls dies in seinem Einzelvertrag, in einer Betriebsvereinbarung oder im einschlägigen Tarifvertrag festgelegt ist. Die Verweigerung von Mehrarbeit berechtigt nur in diesem Fall, jedoch nur nach einer entsprechenden Abmahnung, eine Kündigung. Darüber hinaus muss jederzeit beachtet werden, dass die Anordnung der Mehrarbeit laut § 315 Abs.1 BGB „billigem Ermessen“ entsprechen muss.“



„Bei unseren Kunden stellen wir häufig fest, dass Kündigungen unrechtmäßig erteilt werden. Hier können wir mit unserer kostenlosen und unverbindlichen Erstprüfung dabei unterstützen, die Kündigung abzuwehren und einer Weiterbeschäftigung oder gegebenenfalls eine Abfindung in angemessener Höhe zu erzielen", erklärt der Arbeitsrechtexperte.

Einhaltung der Arbeitnehmer:innenrechte dient Unternehmen und Mitarbeitenden

Die Rechte, von denen Arbeitnehmer:innen heute profitieren, wurden in jahrzehntelangem Ringen hart erkämpft und dürfen nicht einfach aufgegeben werden. Gewerkschaften, Betriebsräte und Arbeitnehmer:innenvertretungen sollten ihre Einhaltung konsequent überwachen und gegen Verstöße gegen das Arbeitsrecht nicht tatenlos hinnehmen. Letztlich profitieren beide Seiten davon, dass es diese gesetzlichen Vorschriften gibt.