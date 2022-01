Alternativen der Unternehmensnachfolge

Photo by Scott Graham on Unsplash

Unternehmensnachfolge oder Alternativschritte richtig planen

Jeder Familienunternehmer träumt davon, dass sein Geschäft in Familienhand bleibt und von den Nachkommen übernommen wird. Doch die Zeiten haben sich verändert und es ist heute üblich, dass die Kinder einen eigenen - oftmals einen ganz anderen - Weg gehen. Wenn eine klassische Unternehmensnachfolge ausgeschlossen ist, sollten Sie sich Gedanken über mögliche Alternativen machen. Dabei sollten Sie vorab überlegen, ob Ihre Firma Familieneigentum bleiben soll, oder ob Sie auch einen Fremdverkauf in Erwägung ziehen. Beide Varianten sind möglich, wie Sie in einer persönlichen Beratung zum Unternehmensverkauf erfahren. Die Herausforderungen und der Zeitraum der Planung richten sich nach der Größe des bisher in Familienhand geführten Unternehmens. Planungsfehler können Sie viel Geld kosten, oder dem Geschäftsabschluss im Weg stehen.

Kompetente Beratung bei Unternehmensverkäufen & Co.

Sie können ein Familienunternehmen vererben, sich für einen internen Verkauf an ein Familienmitglied oder an einen Manager Ihrer Firma entscheiden. Eine weitere Möglichkeit ist der externe Verkauf, der im Regelfall nur in Frage kommt, wenn es innerhalb des Unternehmens keinen gewillten und fähigen Nachfolger gibt. Sowohl beim Verkauf, als auch beim Fremdmanagement sollten Sie das gesamte Szenario professionell und mit Hilfe eines starken Partners an Ihrer Seite planen. Mit KP TECH Corporate Finance entscheiden Sie sich für erfahrene Berater, die Sie auf dem schwierigen Weg der Unternehmensnachfolge und ihren Alternativen unterstützen. Wir empfehlen Ihnen, die Nachfolge oder den Schritt zur Alternativlösung möglichst früh zu regeln. Denn auf diesem Weg erhöht sich Ihr Rating und wenn es später zum Verkauf kommt, können Sie monetäre Einbußen ausschließen und Ihre Firma zum adäquaten Preis verkaufen.

Familienstiftung, unternehmensinterner Verkauf oder Fremdmanagement?

Welche Option Sie wählen, hängt von Ihren persönlichen Vorstellungen zur Weiterführung des Unternehmens ab. Hängt Ihr Herz an Ihrem Familienunternehmen, kann eine Stiftung die richtige Lösung sein. Auf diesem Weg können Sie das Unternehmen langfristig erhalten, da ein Verkauf von Seiten der Erben nicht ohne Weiteres möglich ist. Wollen Sie das Fremdmanagement, den externen oder den internen Verkauf Ihrer Firma über Ihren Tod hinaus ausschließen? Dann sollten Sie sich ausführlich über die Möglichkeiten und über die Vorteile einer Familienstiftung beraten lassen. Da es sich um eine langfristige, oftmals schon Jahrzehnte vor den Gedanken an eine Nachfolgeregelung getroffene Entscheidung handelt, muss diese Möglichkeit sehr gut durchdacht und natürlich mit einer anwaltlich unterstützten Stiftungssatzung untermauert werden.

Zufriedenheit als Kernziel der Beratungs- und Empfehlungstätigkeit

KP TECH Corporate Finance hat das Ziel, Ihnen eine zufriedenstellende und problemlösende Beratung zu bieten. Sicherlich ist die reguläre Unternehmensnachfolge das Primärziel aller Familienunternehmer. Doch es gibt eine ganze Bandbreite weiterer Möglichkeiten, die Sie erwägen können und nicht unmittelbar aus dem Fokus streichen sollten. Manchmal ist es einfacher und rentabler, neue Wege zu beschreiten und auf diesem Weg einen Vorteil für Firmenerben zu schaffen.