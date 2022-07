Ausbilderschein absolvieren – Kosten und Möglichkeiten zur Vorbereitung

Um Auszubildende zu unterweisen, braucht man in Deutschland den so genannten Ausbilderschein. Zwar gibt es keine Verpflichtung, vor der Prüfung einen Vorbereitungskurs zu besuchen. Doch die meisten entscheiden sich dafür, die komplexen Inhalte lieber in einem passenden Kurs zu lernen. Alles, was man über diesen wissen muss, verraten wir hier.

Allgemeine Zeitung