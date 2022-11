Ausstellen am Messestandort Düsseldorf: Infos & Tipps

Das Düsseldorfer Messegelände gehört zu den zehn größten Ausstellungsorten der Welt und ist damit ein wichtiger Knotenpunkt für nationalen und internationalen Austausch. Regelmäßig finden dort bedeutende Messen wie die Wassersportmesse boot Düsseldorf oder die Weltleitmesse drupa der Druck- und Papierindustrie statt. Für Unternehmen bietet der Messestandort eine große Chance, sich in großen Rahmen zu präsentieren und neue Interessenten sowie Kunden zu gewinnen. Damit ein Messebesuch für ein Unternehmen ein voller Erfolg wird, müssen einige Aspekte im Vorhinein beachtet werden. Dieser Artikel liefert alle wichtigen Informationen und Tipps rund um das Thema Ausstellen am Messestandort Düsseldorf.

Lohnt sich ein Messeaufenthalt?

Ein Auftritt auf einer branchenspezifischen Messe kann einem Unternehmen viele Türen öffnen. Das fängt bereits bei der Zielgruppe an: Messebesucher sind in der Regel freiwillige Teilnehmer, die sich aktiv für die Branche interessieren und somit ein großes Interesse an den jeweiligen Messethemen und Produkten mitbringen. An einem einladenden Stand können Messeteilnehmer persönlich beraten werden und sich ausgiebige Informationen einholen.

Auch ohne Terminabsprachen findet so ein reger Austausch zwischen Besuchern und Ausstellern statt. Produkte können auf einer Messe nicht nur ausgestellt, sondern vor Ort vorgeführt und getestet werden. Dabei helfen beispielsweise Preisaktionen dabei, einen hohen Umsatz vor Ort zu generieren. Die Chance zur Neukundengewinnung ist hoch - durch Newslettereintragungen oder Gewinnspiele können potenzielle Kunden einfach gewonnen werden.

Foto: Infografik

Auch, wenn ein Messeauftritt relativ kostspielig ist und viel Planungsarbeit erfordert, lohnt er sich in der Regel immer: Nirgendwo sonst können Unternehmen ihr Angebot so vielfältig und live präsentieren und gleichzeitig so viele relevante Publikumskontakte knüpfen. Ein Messeauftritt wirkt sich also schlussendlich fast immer positiv auf den Unternehmensgewinn aus.



Messestand planen und den passenden Messebauer finden

Für einen erfolgreichen Messeauftritt ist ein wichtiges Detail besonders entscheidend: der Messestand. Damit dieser hochwertig und einladend wirkt und damit möglichst viele Interessenten anlockt, gilt es, den passenden Messebauer zu engagieren. Für einen erfolgreichen Messebau auf der Messe Düsseldorf sollten folgende Kriterien beachtet werden:

· Der Messestand sollte sich von der Konkurrenz abheben

· Der Messebau sollte planmäßig, pünktlich und reibungslos verlaufen

· Der Messestand als maßgeschneiderte Lösung für das jeweilige Unternehmen

· Individuelles Design und Layout nach Bedürfnissen des Ausstellers

· Planung des Messestands per 3D-Konfigurator für die Umsetzung individueller Wünsche



Es gilt: Ein professioneller Messebauer bietet einen ganzheitlichen Messeservice inklusive individueller Beratung. Dabei werden alle Details des Messeauftrittes beachtet - von der Gestaltung des Standes über die gesamte Organisation und Durchführung des Messeauftritts bis hin zur Lagerung der Produkte vor und nach der Messezeit.

Dabei stehen die individuellen Anforderungen des jeweiligen Unternehmens im Vordergrund: Egal, ob maßgeschneiderter Messestand oder eine günstige Alternative in Form eines Modulstands - alles ist möglich und wird an das entsprechende individuelle Design angepasst. Nur so kann ein Messestand marketingwirksam sein und Kunden erreichen.



Wichtige Informationen zur Planung des Messeaufenthalts

Bevor ein Messeaufenthalt so richtig losgeht, sollten neben der Planung des Messestands bereits einige wichtige Aspekte geklärt werden:

· Welche genauen Ziele werden mit dem Messeauftritt verfolgt?

· Welche Informationen sind einzuholen?

· Wie sieht die Unterkunftssituation aus?

· Wie sieht der genaue zeitliche Plan aus?

· Wie viel Personal sollte eingeplant werden?

· Welche Werbeartikel müssen bestellt werden?

· Wie sieht die Stromversorgung elektrischer Geräte am Stand aus?

· Welcher Dresscode herrscht am Stand?



Werden all diese Details sorgfältig geplant, kann der Messeauftritt ohne böse Überraschungen beginnen.



Die Anreise vorab planen

Grundsätzlich gilt für die Planung eines Messeaufenthalts: Eine frühzeitige Anreise ist das A und O. Damit es am ersten Tag nicht zu unerwarteten Verspätungen kommt, sollte sich genau darüber informiert werden, wie das Messegelände schnell und problemlos erreicht werden kann.

Egal, ob mit dem Bus, Zug, Auto oder Flugzeug - das Messegelände Düsseldorf ist ideal angebunden und bietet ausreichend Parkplatzmöglichkeiten, wobei ein entsprechendes Parkticket bereits online erworben werden kann. Shuttle-Busse bringen Aussteller und Besucher anschließend direkt zu den Eingängen. E-Ladestationen sind vorhanden, ebenso besteht die Möglichkeit einer barrierefreien Anreise. Auch eine Anreise mit dem LKW oder Caravan ist gerade für Aussteller problemlos möglich, um Produkte direkt zur entsprechenden Halle transportieren zu können.



Überblick über das Messegelände verschaffen

Schon vor der Anreise ist es sinnvoll, sich einen groben Überblick über das Messegelände zu verschaffen. Große Messen wie haben oftmals den Nebeneffekt, dass die vielen Hallen und Gänge einem Labyrinth gleichen. Auf die Schnelle einen bestimmten Stand zu finden oder pünktlich einen Termin wahrzunehmen, ist nicht immer einfach. Die Messe Düsseldorf bietet zu diesem Zweck eine Aussteller- und Produktdatenbank, in welcher die jeweiligen Stände mit einigen Klicks gefunden werden können.

Interaktive Hallenpläne helfen zusätzlich, sich einen Überblick über das Messegelände zu verschaffen und den gesuchten Stand leicht zu finden.



Termine und Networking während des Messeaufenthalts

Jede Messe bietet eine Vielzahl an interessanten Ausstellern, Ständen und Präsentationen. Messen sind damit optimal für den persönlichen Austausch zwischen Ausstellern und Besuchern, aber auch für das Networking zwischen Ausstellern unter sich geeignet. So kann produktiver Ideenaustausch stattfinden und langfristige Business-Kontakte geknüpft werden.

Schon im Vorhinein sollten entsprechende Termine festgelegt und eingeplant werden, sodass der Messeaufenthalt entspannt verlaufen kann. Die Messe Düsseldorf bietet zur Vorbereitung einen digitalen Organizer an, in welchem wichtige Termine und spannende Programmpunkte fest eingetragen werden können. So wird auch im hektischen Messetrubel kein Termin verpasst.

Viele Messen am Standort Düsseldorf bieten zudem spezielle Angebote an, mit denen das Networking besonders bequem möglich ist. So können die richtigen Besucher und Aussteller zueinanderfinden und langfristig in Kontakt bleiben.



Social Media Angebot der Messe nutzen

Das Social Media Angebot der Messe Düsseldorf ist eine hilfreiche Möglichkeit, wichtige News und Tipps rund um den Messeaufenthalt zu erhalten. Verschiedene Soziale Medien wie beispielsweise Facebook und Twitter bieten eine Plattform für Fragen, Dialog und regen Austausch.

Auch nach den Messen werden dort spannende Branchennews und wichtige Infos rund um die Düsseldorfer Messe geteilt. So wird die Wartezeit bis zum nächsten Messeaufenthalt verkürzt und die Planung vereinfacht - denn schließlich ist man dann über alle News schon top informiert.



Fazit: Ein erfolgreicher Messeauftritt am Messestandort Düsseldorf

Mit der richtigen Vorbereitung wird der Messeaufenthalt für Unternehmen zum Erfolg und hilft dabei, wichtige Kontakte zu knüpfen und den Unternehmensumsatz zu stärken. Wichtig ist dabei vor allem der passende Ort zum networken: Die Auswahl eines passenden Messebauers sorgt dafür, dass ein Messestand professionell und einladend aussieht und individuell auf das Unternehmen abgestimmt wird.