Change Management: Wie komplexen Unternehmen und größeren Organisationen der Change gelingt

Aus der Idee heraus, dass Veränderung und Wandel anspruchsvoll und doch notwendig sind, hat sich die Disziplin des Change Management entwickelt. Experten begleiten die größten Veränderungen in einem Unternehmen und sorgen für reibungslose Abläufe und einwandfreie Kommunikation – primär intern und indirekt auch nach außen. Immer mehr Firmen setzen zum Beispiel auf Change Management Consulting mit der CPC AG aus Frankfurt.

Was ist eigentlich Change Management?

Das Change Management Consulting begleitet Unternehmen beziehungsweise Abteilungen von einem Ist-Zustand in einen zukünftigen veränderten Zustand. Change, also Veränderung, ist für viele Menschen nicht einfach zu akzeptieren. Somit kann es Probleme bereiten, wenn „von oben“ eine Veränderung angekündigt wird, die vom gesamten Unternehmen mitgetragen werden muss.

Experten für Change Management können theoretisch jeden Wandel begleiten. Ein typisches Beispiel wäre der Wechsel des IT-Systems. Stellt eine Firma ihre digitalen Arbeitsweisen um, kann das aus verschiedenen Gründen ein Problem darstellen. Einerseits müssen Mitarbeiter neu eingelernt werden – gerade für ältere Angestellte ist das leichter gesagt, als getan. Andererseits müssen alle verstehen, warum es zur Umstellung kommt.

Meist haben Mitarbeiter das Gefühl, dass eine Umstellung (z.B. im Betriebssystem) unnötig ist. Bisher habe ja alles gut funktioniert. Damit es nicht zu Unzufriedenheit und Verzögerungen kommt, kann Change Management aktiv zum positiven Gefühl gegenüber der Neuheit beitragen. Die Qualität einer Consulting Firma besteht darin, dass erkannt wird, welches Modell dafür geeignet ist, diesen Wandel zu begleiten. So gibt es beispielsweise ein 3-Phasen-Modell nach Lewin und ein 8-Stufen-Modell nach Kotter – die richtige Wahl ist entscheidend für den Erfolg.

Typische Anlässe für Transformation

Mit einer Umstellung im Bereich der Informationstechnik ist bereits ein Beispiel genannt worden, bei dem Change Management sinnvoll sein kann. Es gibt aber noch weitere Anlässe, die externe Hilfe notwendig machen können. Dazu gehören Sparmaßnahmen. Diese sorgen oftmals für Entlassungen oder verringerte Ressourcen im Arbeitsalltag. Mangelnde Kommunikation führt hier zwangsläufig zu Unzufriedenheit.

Typisch ist auch, dass Unternehmen irgendwann expandieren. Eine internationale Ausrichtung bringt viele Vorteile mit sich. Doch die Ansprüche an Mitarbeiter können steigen und nicht jeder hält Wachstum für die richtige Entscheidung. Auch eine Anpassung der Unternehmensstrategie muss von einem Großteil der Belegschaft mitgetragen werden, um zukunftsorientiert aufgestellt zu sein.

Das leistet Change Management

Menschliches Verhalten kann beeinflusst werden. Das ist die Grundidee, die Change Management überhaupt möglich macht. Denn das heißt, dass große und kleine Veränderungen zwar starke Reaktionen auslösen, diese aber bis zu einem gewissen Maße steuerbar sind. Kommt es zu einem Ereignis, das Change bedeutet, sind Mitarbeiter zunächst überrascht.

Einige sind sofort begeistert, andere reagieren automatisch ablehnend. Change Management holt alle Mitarbeiter ab und sorgt dafür, dass sie sich in den Veränderungsprozess eingebunden fühlen. So nehmen sie schneller an, dass nun wirklich ein Wandel ansteht. Meist folgt dann der Versuch, erst einmal zu verhandeln. Ja, Veränderungen müssen sein, aber wirklich in diesem Ausmaß?

Change Management kann hier ansetzen und den Mitarbeitern die Chance geben, sich mit der neuen Situation langsam vertraut zu machen. Das führt eher dazu, dass die positiven Aspekte des Wandels gesehen werden. Die anfangs (angeblich) völlig unnötigen Funktionen eines neuen IT-Systems sind dann zum Beispiel erstmals hilfreich. Oder die neue Rolle im Unternehmen wird erstmals mit Anerkennung vergütet.

Change Management Consulting verstärkt die positiven Reaktionen und mindert die negativen Reaktionen auf Veränderung. Das kann Gegenwehr verringern und Wandel geradliniger gestalten. Wichtig ist dabei, dass der Wandel Fuß fasst. Nur wenn Einstellungen und Verhaltensweisen dauerhaft beeinflusst werden, ist Change Management wirklich erfolgreich und zukunftsfähig.