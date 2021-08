Die vielfältige Wirkung der Gaststätteneinrichtung

Restaurants mit gemütlichem Ambiente, ein modernes Cafe oder eine berühmt, berüchtigte Bar. Alle Gaststätten haben ihren besonderen Flair und dementsprechend auch unterschiedliche Stammkunden und Zielgruppen. Ein ausrangierter Barhocker in einem vier Sterne Restaurant? Das wird den einen oder anderen Besucher sehr wohl verwirren, denn so ein Einrichtungsstück gehört nicht in diese Umgebung. Es wird bereits an diesem einfachen Beispiel deutlich, dass die Ausstattung und Einrichtung einer Gaststätte eine bedeutende Rolle in Bezug auf den Ruf eines Gastgebers hat.

Foto: by Louis Hansel on unsplash.com

Hinweise zur Einrichtung von Gaststätten

Prinzipiell ist das Ziel aller Gastwirte immer, Personen zum Verweilen und Essen anzuhalten. Dennoch gibt es unterschiedliche Zielgruppen, an denen sich die Einrichtung und der Gastronomiebedarf orientieren. Sollen beispielsweise vorrangig erwachsene Menschen angesprochen werden, so kann die Einrichtung mit einem nicht ganz modernen, eher alt modischeren, gemütlich-eleganten Stil gestaltet werden. Hier bieten sich kleine Tische und etwas feinere Stühle an. Vintage ist auch bei vielen jungen Erwachsenen in Mode und kommt in der Einrichtung gut an. Ebenso wie die Einrichtungsstücke, ist auch der Gastronomiebedarf von der Zielgruppe und selbstverständlich der Art der Gaststätte und dem Speisenangebot abhängig. Eine Eisdiele benötigt eine andere Küchenausstattung als eine Bar und ein Restaurant eine andere als eine Bäckerei mit Café. Bei der Planung und Ausstattung der Küche in der Gastronomie sollte auf gute Qualität und passendes Equipment geachtet werden.

Ein weiterer Punkt, der nicht übersehen werden sollte ist die Dekoration. Sie trägt maßgeblich zur Erscheinung der Gaststätte bei und prägt das Ambiente. Ein paar Blumen in kleinen Vasen auf den Tischen oder größere Pflanzen in den Fenstern sind ein Blickfang und sorgen für das gewisse Etwas. Solch eine zerbrechliche Dekoration auf Tischen oder in Bereichen, die für die Gäste zugängig sind, ist in Gaststätten, die den Fokus auf ein familien- und kinderfreundliches Umfeld legen nicht ratsam. Denn ganz schnell kann eine Vase mit Blumen von neugierigen Kindern umgestoßen werden und durch Scherben und Schmutz den gemütlichen Restaurantbesuch für alle Anwesenden in ein kleines Chaos verwandeln. Hier kann man über unempfindliche Plastikpflanzen oder, wenn man es etwas unkonventioneller gestalten möchte, gefaltete Origami-Figuren als Tischdekoration nachdenken. Durch eine ausgefallene Dekoration kann sich ein Unternehmen von anderen im Konkurrenzkampf um die Gäste abheben und die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

Das besondere Etwas in der Interieur Gestaltung

Die Anordnung der Tische sollte nicht in strikten Reihen erfolgen und auch nicht so, dass sich die Gäste immer anschauen können. Denn wer möchte schon, dass einem während des Essens die ganze Zeit auf den Teller geschaut wird? Durch solch eine Bestuhlung kann schnell Unwohlsein aufkommen, was es in jedem Fall zu vermeiden gilt. Stattdessen kommen Tische in einer komplexeren Aufstellung besser an. Dennoch sollten auch die Laufwege der Bedienung mit berücksichtigt werden, um die Arbeit angenehmer zu machen.

Auch die Beleuchtung hat eine nicht zu unterschätzende Wirkung auf den Eindruck des Restaurants und sollte je nach Anlass und der gewünschten Atmosphäre variiert werden. Eine dämmrige Umgebung zum Candlelight-Dinner oder ein freundliches, lichtdurchflutetes Cafe. In diesem Bereich kann auch mit Vorhängen, leichten Gardinen oder Fensterbildern gearbeitet werden. Um eine peinliche Stille zu vermeiden, sollte neben einem ansprechenden Design auch leise Musik im Hintergrund bedacht werden. Hierbei sollte aber nicht von dem eigenen Musikgeschmack auf den anderer geschlossen werden. Klassik in einer Kneipe oder Heavy Metal in einem vornehmen Restaurant verwirrt die Gäste. Für das erste Beispiel würde sich Clubhouse Musik anbieten, im zweiten Fall ist man mit klassischer Musik - etwa Mozart oder Vivaldi - gut beraten.

Fazit zur Restaurantausstattung und den Gastronomiebedarf

Alles in allem sollte die Individualität der Gaststätte durch die Einrichtung und Ausstattung in jedem Fall hervorgehoben werden und ein passendes Ambiente schaffen, um den Gästen und Angestellten eine angenehme Umgebung zu bieten und das bestmögliche Erlebnis zu ermöglichen.