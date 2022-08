Ein erfolgreiches Seminar folgt einem logischen Konzept - dem roten Faden!

Der Schlüssel zum Erfolg liegt auch bei einem Meeting nicht allein bei der leitenden Person! Um Mehrwert aus der Veranstaltung zu schöpfen, reicht die frontale Ansprache an die Teilnehmer*innen allein nicht aus. Ziele, Inhalte und Methoden in ein faszinierendes Konzept zu gießen und dieses anregend zu vermitteln, ist der Anspruch an einen professionellen Seminarcoach. Der Veranstaltungsort sollte günstig liegen und der Seminarraum ein inspirierendes Ambiente haben, damit sich alle Gäste wohlfühlen. Was außerdem noch rund um ein Seminar wichtig ist, liest du im folgenden Ratgeber.

Die Seminarstruktur - geplanter Erfolg

Die Gäste möchten wissen, welche Anforderungen sie erwarten. Deshalb sollten sie schon vorab mit den Zielen, Inhalten und Methoden sowie Organisation (Ort, Zeit) des Meetings vertraut gemacht werden. Bereits in der Einladung zum Seminar finden die Teilnehmer*innen diese Kriterien in ansprechender Form (Broschüre, Hand-out), mit der sie arbeiten können.

Die Seminarziele - klare Vorgaben

Bevor die Beteiligten zusammenkommen, müssen die Seminarziele des Konzepts vom Coach festgelegt sein. Die Ziele nehmen gedanklich den angestrebten Entwicklungsstand der Teilnehmenden vorweg. Die Ziele haben vor den Inhalten, Methoden und der Organisation die vorrangige Bedeutung, deshalb müssen sie exakt geplant und fixiert werden. Zur Umsetzung der Ziele müssen die entsprechenden Tätigkeiten des Coaches und der Gäste geplant und in einen zeitlichen Ablauf gebracht werden. Auch, wenn im Seminarablauf etwas improvisiert wird, muss es vorher durchdacht sein, sonst kommst du vom Hölzchen aufs Stöckchen. Die Ziele sollten in Teilziele heruntergebrochen werden, sodass eine Hierarchie erkennbar ist. Während des gesamten Meetings müssen die Zielstellungen für die Teilnehmer*innen gut erkennbar sein, sie können wiederholt genannt werden. Als Fazit des Seminars ist eine Auswertung von Zielen und Resultaten in ansprechender Form vorzunehmen, sie macht den Erfolg für die Gäste sichtbar.

Die Inhalte - klug ausgewählt

Die Auswahl der Inhalte für das Meeting geschieht auf der Grundlage der Zielstellung. Den Teilzielen werden Teilinhalte zugeordnet, die in thematische Schwerpunkte gegliedert sind. Bei der inhaltlichen Planung ist die Wechselbeziehung zwischen Ziel, Inhalt und Methoden zu beachten, wobei die Ziele nur mit Kenntnis der Inhalte planbar sind - und umgekehrt. Anhand der Zielhierarchie lassen sich die Teilinhalte logisch und chronologisch koordinieren.

Die Methoden - optimiert fürs Publikum

Bei allem heute zur Verfügung stehenden Equipment, gilt es, die Art und Weise der Wissensaneignung auf einige wesentliche Mittel und Methoden zu beschränken. Die Expertenmeinung geht dahin, die Beteiligten nicht mit Filmclips, Präsentationen und Flipchart innerhalb kürzester Zeit zu bombardieren. Was du als Coach eines Seminars besser vermeiden solltest, wird hier noch weiter ausgeführt https://www.business-wissen.de/artikel/schulung-wie-sie-ein-seminar-lebendig-gestalten/ .

Dabei erweist sich die ziel- und inhaltsbezogene Auswahl der Lernmittel und -methoden als ganz entscheidend für den Seminarerfolg. So lebt ein dynamisches Seminar vom Methodenwechsel, spätestens aller 20 Minuten, sonst wird es langweilig ... Also, den Lernenden möglichst viel Mitwirkung und Eigenverantwortung überlassen, Hilfestellung durch Mitwirkende oder Coach. Und du motivierst dein Team zum Mitmachen.

Organisatorisches zum Seminar und Seminarraum

Um die günstigsten Methoden und Organisationsformen für den jeweiligen inhaltlichen Abschnitt herauszufiltern, müssen Überlegungen dazu angestellt werden, wie sich die Fähigkeits-/ Fertigkeitsziele, Kenntniszielstellung und Verhaltensziele am besten verwirklichen lassen. Die Organisationsformen richten sich nach den Tätigkeiten, bei denen die Teilnehmenden sich die Inhalte aneignen. Sie variieren entsprechend der zahlenmäßigen personellen Aufstellung der Seminargäste und den vorhandenen zeitlichen und räumlichen Bedingungen, beispielsweise der Ausstattung des Seminarraums. Die Zeitplanung muss allen Teilnehmenden als Agenda zur Verfügung stehen, auch mit den geplanten Pausen.

Mietest du einen Veranstaltungsraum, muss er zu deinem Seminarkonzept passen. Es gibt dafür zahlreiche Möglichkeiten, beispielsweise für einen Seminarraum in Karlsruhe. Der Meetingraum Karlsruhe liegt zentral und ist auch mit dem ÖPNV erreichbar. Zudem verfügt er über ein außergewöhnliches Flair und wirkt inspirierend auf die Seminargäste. Der Service umfasst auch die technische Ausstattung und Cateringoptionen für dein Seminar sowie viele weitere Extras. Du buchst sie am besten gleich zum Meetingraum dazu, wobei du dir über die Nutzungszeiträume im Klaren sein musst. So kann bei deinem Meeting eigentlich nichts schiefgehen!

Bild von Frantichek auf Pixabay Foto:

Fazit

Wenn du die genannten Prinzipien der Seminarplanung beherzigst, wird dein Seminar ein Spaziergang! Du darfst dich in deiner Rolle als Coach beim Umsetzen der Seminarziele gern zugunsten der Aktionen der Teilnehmenden etwas zurücknehmen. Aufgrund deiner Umsetzungskompetenz bleibst du immer in der Lage, nicht vom gesetzten Ziel abzukommen. Beim finalen Vergleich der Ziele und Ergebnisse im Seminar heimst du den Erfolg von deinem Konzept ein. Die überdurchschnittlichen Leistungen deiner Schützlinge sind der beste Beweis dafür.