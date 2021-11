Finanzberater: Lotsen bei der Vermögensbildung

Diverse Ausbildungswege

Eine offizielle Ausbildung zum Finanzberater gibt es nicht, und die Berufsbezeichnung als solche ist nicht geschützt. Die meisten Berater absolvieren deshalb zunächst eine kaufmännische Ausbildung bei einer Bank oder einer Versicherung. Danach folgt oftmals ein Studium der Betriebs- oder Volkswirtschaft.

Andere Berater beziehen ihr Fachwissen aus Weiterbildungen, zum Beispiel als Fachwirtin oder Fachwirt für Finanzberatung. Die Lehrgänge finden meistens abends oder an den Wochenenden statt.

Alternativer Start als Quereinsteiger

Auch die Finanzbranche spürt den durch den demografischen Wandel hervorgerufenen Fachkräftemangel. Deshalb geben Finanzdienstleister wie die MLP Finanzberatung SE, die Postbank Finanzberatung AG oder die Swiss Life Select Deutschland GmbH geeigneten Quereinsteigern eine Chance.

Die Trainees werden oft in hauseigenen Akademien geschult. Bei Swiss Life Select wird ihnen dabei ein Coach zur Seite gestellt, der sie während der praxisorientierten Aus- und Weiterbildung unterstützt. Ziel ist ein Abschluss als Versicherungs- oder Finanzanlagenfachkraft (IHK).

Später arbeiten die Absolventen als Financial Consultants bei Kunden vor Ort oder als Spezialisten in den Bereichen betriebliche Altersvorsorge, Finanzierungen, Immobilien und Kapitalanlagen. Zusätzlich bietet Swiss Life Select interne Seminare für angehende Führungskräfte an.

Wichtig: Einfühlungsvermögen als Soft Skill

Neben offensichtlichen persönlichen Fähigkeiten wie eine schnelle Auffassungsgabe oder ein souveräner Umgang mit Zahlen ist Empathie ein entscheidender Faktor, den ein guter Finanzberater für den Job mitbringen muss.

Der Grund: Kein Kunde ist wie der andere, jeder hat eine individuelle persönliche und finanzielle Lebenssituation und ganz eigene Wünsche. Ein junger Familienvater braucht deshalb eine andere Vermögensstrategie als eine alleinstehende Frau über 50.

Deshalb muss ein seriöser Berater im Erstgespräch herausfinden, welche Besonderheiten bei seinem Kunden gerade entscheidend ist. Erst dann kann er das passende Finanzkonzept erstellen und guten Gewissens empfehlen.

Attraktive Verdienstmöglichkeiten

Laut der Website Gehaltsvergleich.com verdient eine Finanzberaterin oder ein Finanzberater bundesweit zwischen 3.037 und 5.156 Euro brutto im Monat.

Dabei hängt das individuelle Einkommen in diesem Job von mehreren Faktoren ab: Berater im Angestelltenverhältnis erhalten oft ein Fixum sowie Boni oder Provisionen. Selbstständige Berater hingegen erhalten nur ein geringes oder gar kein Fixum. Ihr Einkommen ist nicht gedeckelt, da es sich ausschließlich aus Honoraren oder Provisionen zusammensetzt.

Wer beim Geldverdienen auf Sicherheit bedacht ist, ist daher mit einem Angestelltenverhältnis besser beraten. Wer über genug unternehmerische Motivation verfügt und den nötigen Ehrgeiz mitbringt, kann als selbstständiger Finanzberater sein Einkommen und seine Arbeitszeit selbst bestimmen.

Diese Unternehmen suchen Finanzberater

Angestellte Berater arbeiten meistens in Kreditinstituten, Bausparkassen und Versicherungen. Außerdem sind sie bei Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern tätig. Weniger bekannt ist, dass Finanzberaterinnen und Finanzberater auch in Wirtschafts- und Unternehmensberatungen beschäftigt sind.