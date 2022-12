Firmengründung: Standort Deutschland vs. Ausland

Eine Firma gründen und den Erfolg selbst in die Hand nehmen – davon träumen viele Menschen. Einige starten direkt nach dem Studium oder der Ausbildungszeit in das Abenteuer Startup. Andere kämpfen sich erst einige Jahre oder Jahrzehnte durch eine Branche und stellen dann fest: Ein eigenes Unternehmen muss her. Doch allein die Entscheidung für eine Firmengründung lässt noch kein Unternehmen aus dem Boden sprießen. Stattdessen müssen viele kleine und große Entscheidungen getroffen werden. Der wohl wichtigste Faktor (mit weitreichenden Folgen): Wo soll das Unternehmen gegründet werden – in Deutschland oder im Ausland?

Allgemeine Zeitung