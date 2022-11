Geschäftsreise: Darauf kommt es bei der Planung an

Geschäftsreisen gehören noch immer zu den wichtigsten Maßnahmen, um geschäftliche Beziehungen zu pflegen und zu stärken . Der direkte Kontakt mit Geschäftspartnern und Kunden hilft bei der Kommunikation und kann zu wegweisenden Durchbrüchen in der Zusammenarbeit führen. Allerdings sind Geschäftsreisen ein komplexes Vorhaben . Sie müssen sorgfältig geplant werden, damit die gewünschten Ziele erreicht werden und das Tagesgeschäft während der Abwesenheit der verreisten Mitarbeiter reibungslos weiterlaufen kann. Gerade Anfänger tappen oft in die Falle, die Geschäftsreise nicht ausreichend vorzubereiten. Doch am Ende des Tages ist es kein Urlaub, sondern eine Auswärtstätigkeit mit viel Verantwortung. In diesem Artikel werden die wichtigsten Faktoren für die Planung einer Geschäftsreise erklärt. Zielsetzung, Buchung, Gepäck und rechtliche Fragen werden umfassend beantwortet. Diese Tipps eignen sich nicht nur für die erste Geschäftsreise, sondern helfen auch alteingesessenen Mitarbeitenden bei der nächsten Planung. So wird die Reise garantiert ein Erfolg.

Die Ziele der Reise festlegen

Der erste Schritt bei der Planung einer Geschäftsreise ist die Klärung des Ablaufs und der Ziele. Diese Aspekte sind wichtig, weil sie die anschließende Planung leiten. Man muss sich bewusst machen, welche geschäftlichen Ziele die Reise bewirken soll. Hier wird außerdem entschieden, welche Mitarbeiter der Reise zugewiesen werden und wie lange der Aufenthalt gehen soll.

Der Ablauf der Reise hängt davon ab, ob man einen Geschäftspartner, einen anderen Standort des eigenen Unternehmens oder einen Kunden besuchen will. Passend dazu wählt man Mitarbeiter mit der richtigen Expertise aus. So weiß das Unternehmen bereits im Vorfeld, welche Arbeitskräfte für die Dauer der Geschäftsreise nicht verfügbar sind und kann die Abwesenheit kompensieren.

Wenn diese Details festgelegt sind, kann man sich um die Buchung der Geschäftsreise kümmern. Dazu gehören Transport, Unterkunft sowie eventuell notwendige Versicherungen und Einreisedokumente. Gerade bei Reisen ins Ausland gibt es zusätzliche Aspekte, die bei der Planung und Buchung beachtet werden müssen. Eine praktische Möglichkeit, alle Teile einer Geschäftsreise zentral zu buchen, ist das Buchungsportal Travel Perk.



Tipps für die Buchung

Was bei einer Geschäftsreise gebucht werden muss, ist bei jeder Reise ein wenig anders. Grundsätzlich müssen je nach Entfernung Tickets für Zug oder Flugzeug gebucht werden. Wie bei jeder Reise sollte das möglichst frühzeitig geschehen, denn diese Preise können im Laufe der Zeit stark variieren.

Alternativ ist die Anreise auch mit einem Dienstwagen möglich. In diesem Fall spart man sich auch die Beschaffung eines Mietwagens, auf den man sonst angewiesen wäre. Vor Ort muss für eine Unterkunft gesorgt sein. Wer hier besonders früh nach Hotels und Mietapartments sucht, kann aus einer breit gefächerten Auswahl die optimale Unterbringung buchen.

Sämtliche Dokumente und Bestätigungen sollte man gesammelt aufbewahren. So hat man immer alle Informationen griffbereit und kann später sämtliche Details lückenlos nachweisen. Das hilft nicht nur bei der Reise selbst, sondern auch bei der anschließenden Nachbearbeitung.



Richtig packen spart Stress

Vor der Abreise muss man sich vergewissern, dass alle wichtigen Dinge mit dabei sind. Um den Vorgang zu vereinfachen, kann man das Gepäck in drei Kategorien einteilen: Persönliches, Geschäftliches und Organisatorisches.

Zu den persönlichen Dingen gehören Kleidung, Kulturbeutel sowie Elektronik und Unterhaltung für die Reise. Bei Flugreisen sollte man zumindest einen Satz Kleidung im Handgepäck dabei haben, falls der Koffer mit Verspätung am Ziel eintrifft. Eine Zahnbürste bekommt man zur Not auch vor Ort im Geschäft oder im Hotel. Dinge, auf die man nicht verzichten kann, zum Beispiel Medikamente oder das Ladegerät fürs Smartphone, sollten ebenfalls ins Handgepäck.

In die Kategorie Geschäftliches gehören Dokumente und Unterlagen, die für den Zweck der Geschäftsreise nötig sind. Heutzutage braucht man aber nicht nur Papier, um sich auf ein Gespräch mit Partnern oder Kunden vorzubereiten. Deshalb darf auch die Technik nicht fehlen. Laptops, Datenträger und natürlich sämtliche Kabel müssen eingepackt sein. Für den Fall, dass Warenmuster übergeben werden sollen, muss für sie auch genug Platz im Gepäck freigehalten werden.

Damit die Geschäftsreise wie geplant ablaufen kann, müssen alle organisatorischen Unterlagen mitgenommen werden. Buchungsbestätigungen, Versicherungsunterlagen, Ausweise und Reisepässe sowie zusätzliche Einreisedokumente müssen sorgfältig geprüft und verstaut werden. Wer hier alle Bestimmungen kennt, der vermeidet böse Überraschungen während der Reise.



Rechtliches für Arbeitnehmer

Wer für seinen Arbeitgeber unterwegs ist, hat besondere Rechte und Ansprüche. Arbeitgeber müssen sich an bestimmte gesetzliche Richtlinien halten, wenn sie ihre Mitarbeitenden auf Reisen schicken.



Arbeitszeit

Die Arbeitszeit beinhaltet alle Tätigkeiten, die ein Arbeitnehmer zur Erfüllung seiner Aufgaben erledigt. Bei einer Geschäftsreise bedeutet das, dass auch die Anreise und Abreise oft als Arbeitszeit gewertet wird. Das hängt aber von einer Reihe von Faktoren ab und sollte deshalb vor der Dienstreise individuell geklärt werden.



Kostenerstattung

Typischerweise übernimmt der Arbeitgeber die Kosten der Geschäftsreise. Dabei sind die Kosten für die Reise, die Übernachtung und Verpflegung und die An- und Abreise inbegriffen. Auch hier müssen die Bedingungen im Vorhinein klargestellt werden, denn es gibt keine pauschale Regelung.



Darauf muss man im Ausland achten

Bei einer Geschäftsreise ins Ausland kann es sein, dass man zusätzliche Reisedokumente benötigt. Dazu gehören meistens ein gültiger Reisepass oder Ausweis, ein Führerschein für das Mieten von Fahrzeugen und angesichts der Pandemie auch ein Impfnachweis.

Außerhalb der EU kann der Abschluss von speziellen Versicherungen ratsam sein. So werden unerwartete Kosten für die Reise oder für medizinische Versorgung verhindert. Wenn sich teure Gegenstände im Gepäck befinden, kann auch dieses versichert werden.

Wer ins Ausland reist, muss dort auch bezahlen können. In den meisten Ländern in Europa kann man mit dem Euro bezahlen. Ist das nicht der Fall, braucht man zumindest ein Reisebudget in der lokalen Währung. Unverzichtbar ist eine Kreditkarte vom Arbeitgeber. Dank der detaillierten Abrechnung kann man Ausgaben später problemlos nachweisen.

Ein Adressbuch mag altmodisch klingen. Doch wenn einmal das Handy verloren geht, der Akku leer ist oder man keinen Internetzugang hat, sind Kontakte auf Papier die Rettung in der Not.



Fazit

Sorgfältige Planung ist bei einer Geschäftsreise ein Muss. Wer frühzeitig die Rahmenbedingungen klärt, kann schon bald mit der Buchung der Reise und der Unterkunft beginnen. So findet man immer das Passende, ohne in Stress und Hektik zu geraten. Gute Organisation stellt sicher, dass die Ziele der Geschäftsreise erreicht werden und der heimische Betrieb währenddessen ohne Probleme weiterlaufen kann. Mit diesen Tipps ist man bereit für die nächste Geschäftsreise.