Jetzt werden auch Arbeitgeber im Internet bewertet

Photo by Sebastian Herrmann on Unsplash

Bei der Bewertung von Arbeitgebern haben Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit ihren Arbeitgebern anonym zu posten und konstruktives Feedback im Internet abzugeben. Dies bietet Lesern von solchen Bewertungen eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe, um sich potenzielle neue Arbeitgeber vorher anzusehen und sich über die Arbeitsverhältnisse zu informieren. Den Unternehmen hingegen bietet dies die Möglichkeit, die eigene Attraktivität für potenzielle Bewerber zu steigern und auch auf die öffentlichen Unternehmensbewertungen zu reagieren.

Immer mehr Arbeitnehmer geben Bewertungen ab

Immer mehr Arbeitnehmer bewerten ihre aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber online. Die Verbreitung von Jobbewertungsportalen ist größtenteils auf den sogenannten „War on Talent“ zurückzuführen, der Fachkräfte auf dem Markt sehr begehrt gemacht hat. Natürlich wollen die Menschen umfassende Informationen über potenzielle Arbeitgeber, bevor sie sich für einen Unternehmenswechsel entscheiden. Viele Unternehmen haben das Potenzial von Arbeitgeberbewertungen erkannt, denn positive Rückmeldungen und Anregungen sind für das eigene Image von unschätzbarem Wert.



Solche Bewertungsportale wie z.B. gowork.de gewinnen aufgrund der steigenden Nutzerzahlen immer mehr an Bedeutung. Jeder kann hier anonym die Arbeitgeber bewerten und bis zu 5 Sterne vergeben. Zusätzlich ist es möglich seine eigenen Worte zu verfassen um das Arbeitsumfeld näher zu beschreiben. Dazu zählen Dinge wie z.B. Work-Life-Balance, etwaige Vergütungen, Aufstiegsmöglichkeiten, Führungsstil und natürlich die Unternehmenskultur an sich.

Bewertungen bieten Firmen Chancen

Für Arbeitgeber bieten solche Portale auch viele Chancen, wenn damit richtig umgegangen wird. Hierbei ist es wichtig, dass eine Person innerhalb der Firma, am besten in der Firmenführung damit beauftragt ist, diese Portale im Blick zu haben um auch auf die Bewertungen und Postings reagieren zu können. Denn wenn man als Arbeitgeber nicht darauf achtet, was die eigenen Angestellten denken, kann sich das schnell negativ entwickeln. Da die Bewertungen jedoch anonym sind, kann jeder Firma davon ausgehen, dass die bereitgestellten Informationen ehrlich sind – ganz egal ob diese positiv oder negativ für das Unternehmen sind. Nur mit diesem Wissen kann ein Unternehmen sich dann auch weiter entwickeln und verbessern.

Für Unternehmen ist dies die Möglichkeit sich als toller Arbeitgeber zu definieren und sich vom Wettbewerb abzuheben. Indem Sie als Unternehmen also professionell auf Arbeitgeberbewertungen reagieren, können Sie Ihre EVP stärken und dazu beitragen, als begehrter Arbeitgeber zu gelten. Positive aber auch negative Meinungen und Antworten auf Bewertungen, können immer für mehr Transparenz sorgen, wenn sie ehrlich und sachlich zugleich sind. Ein gutes Arbeitgeberprofil auf Portalen wie gowork.de kann langfristig für qualitativ hochwertigere Bewerbungen sorgen. Passendere Bewerber wiederum können das Betriebsklima und letztlich die Unternehmensperformance nachhaltig verbessern. Das bedeutet, dass sich für jeden der an solchen Bewertungen beteiligt ist, eine Win-Win Situation ergibt.

Unternehmen sollten daher Eines berücksichtigen: Zufriedene Mitarbeiter sind nicht nur die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens, sondern die Mitarbeiter sind das Gesamt- und Endergebnis des internen Arbeitsklimas, der Motivation und der Arbeitsleistung. Qualitativ hochwertige Mitarbeiter zu haben, erhöht letztendlich die Kundenzufriedenheit. Wenn Unternehmen sich also um Ihre Mitarbeiter ordentlich kümmern, kümmern diese sich dann auch dementsprechend um Ihre Kunden oder Klienten. Menschen lieben es, bei Unternehmen zu kaufen und diese auch zu empfehlen, denen sie vertrauen.

Selten schlechte Bewertungen

Obwohl die Arbeitgeberbewertung auf Portalen immer mehr genutzt werden, halten sich dabei die negativen Bewertungen für Firmen sehr in Grenzen. Nur ein kleiner Prozentsatz aller abgegebenen Bewertungen ist negativ. Aber selbst die negativen Bewertungen können für Firmen von Nutzen sein. Bei negativen Äußerungen und Kritik sollte man als Führungsperson in einem Unternehmen auf jeden Fall überlegt reagieren und die Gründe der Kritik genau prüfen. Es kann ja auch sein, dass z.B. ein zuvor entlassener Mitarbeiter hier einfach seiner Unzufriedenheit mit einer schlechten Bewertung Luft macht. Als Unternehmer wäre es vielleicht sogar ratsam die Belegschaft dazu zu motivieren eine Bewertung abzugeben, den so erhält man ein genaueres Bild über das Betriebsklima.

Laut einer Rundstedt-Umfrage sind 43 % der Mitarbeiter, positive Bewertungen Ihres Arbeitgebers wichtig. Ganze 18 % würden sogar Ihren Arbeitsplatz wechseln, wenn der eigene Arbeitgeber eine insgesamt schlechte Bewertung hätte. Das allein sollte allen Unternehmen zeigen, wie wichtig es ist sich solche Bewertungen ganz genau anzusehen.

Fazit zu den Arbeitgeberbewertungen

Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass Arbeitgeberbewertungen generell eine gute Sache für beide Seiten, sowohl für Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber sind. Natürlich wird es auch Ex-Mitarbeiter geben die Ihren Frust auf Bewertungsportalen rauslassen. Aber selbst davon kann eine Firma profitieren und dadurch Prozesse ändern oder generelle Veränderungen im Betrieb vornehmen, die in Zukunft für zufriedenere Mitarbeiter besserer Leistungen sorgen.