Karriere- und Gehaltsratgeber auf Basis von KI – Innovatives Konzept sorgt für mehr Transparenz auf dem Arbeitsmarkt

Fachkräftemangel auf der einen Seite und zahlreiche offene Stellen in Unternehmen auf der anderen machen die Herausforderung deutlich: Die hochqualifizierten Expert:innen und die vielen Arbeitgeber finden nicht wirklich zusammen. Das Job-Matching wird zusätzlich durch eine Tatsache erschwert. Viele Personalabteilungen gehen davon aus, dass sie die einzigen sind, die den Wert einer bestimmten Position realistisch einschätzen können. Dank moderner, KI-basierter Technologie gibt es Lösungen, die auch zum Umdenken am Arbeitsmarkt führen können.

Vision von Augenhöhe zwischen Unternehmen und Jobsuchenden

Als Pirathipan Nanthakumar, Santhosh Kumar und David Forino Slected.me gründeten, hatten sie eine bestimmte Vision: „Wir wollen Menschen dabei helfen, Gehalt nicht länger als Tabuthema zu sehen. Unser Team ist davon überzeugt, dass jeder Mensch die gleichen Lebenschancen verdient, unabhängig von sozialem Alter, Geschlecht, Religion und sozialem Hintergrund. Dafür fördern wir die Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt und unterstützen Menschen auf ihrem Karriereweg.“

Es geht den Gründern darum, dass Unternehmen und Jobsuchende auf Augenhöhe miteinander interagieren. Dies wird vor allem durch größtmögliche Transparenz erreicht, vor allem im Bereich des Gehalts. Daher nutzen sie die Wissensvermittlung sowie Künstliche Intelligenz dazu, den Nutzern ihrer digitalbasierten Plattform zu besserem Verständnis hinsichtlich ihres eigenen Marktwertes zu verhelfen. Vor allem der Vergleich mit anderen ermöglicht es, ein realistisches Gefühl zu bekommen. „Es kann nicht sein, dass Berufserfahrung der einzige Parameter im Job-Leben ist. Und es kann nicht sein, dass Menschen 10 Jahre lang mit dem gleichen Gehalt arbeiten“, weist das Unternehmen auf einen weiteren Grund hin, aus dem der Gehalts- und Karriereratgeber entwickelt wurde.

Unternehmen & Jobsuchende als Zielgruppen

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es mit den Jobsuchenden einerseits und den Arbeitskräfte suchenden Unternehmen andererseits zwei Zielgruppen. Für beide Gruppen lässt sich eine Plattform wie Slected.me nutzen, denn sie konzentriert sich auf KI-basierte Lösungen für die Bereiche E-Recruiting und Karriere-Coaching.

Jobsuchende profitieren von Informationen

Im Bereich B2C gibt es Unterstützung für Jobsuchende in Form einer kostenfreien Marktwertevaluation. Über Auswertungen haben Nutzer:innen die Möglichkeit, in kürzester Zeit und unkompliziert Personen ausfindig zu machen, die vergleichbare Interessen haben und deren Karrieren der eigenen ähneln. Die aufgelisteten Gemeinsamkeiten geben einem die Möglichkeit, das eigene Skill-Set auf Optimierungspotenzial zu überprüfen und es gegebenenfalls mithilfe des AI Coach , einem digitalen Karriereratgeber, zu erweitern.

Unternehmen finden schnell und unkompliziert Personal

Um auch Unternehmen als Kund:innen zu gewinnen, bietet die Plattform für den Bereich B2B ein E-Recruiting an. Slected.me gibt Unternehmen die Option, ein eigenes Unternehmensprofil einzurichten und Stellenanzeigen zu veröffentlichen. Mithilfe von Smart Recruiting erhalten Unternehmen zudem Zugriff auf den Kandidatenpool von Slected.me. Auch ein KI-basiertes Job Matching gehört zu den Dienstleistungen der digitalen Plattform.

Für ein erfolgreiches Matching werden die individuellen Anforderungen eines Unternehmens erfasst und mit den Angaben der im Kandidatenpool gespeicherten Personen abgeglichen. Das Unternehmen erhält eine Ergebnisliste. Der große Vorteil solcher Dienstleistungen liegt in der Vereinfachung des Recruiting-Prozesses. Auch die Tatsache, dass Digitalisierung und Automatisierung zu weniger Aufwand für unternehmenseigene IT-Abteilungen führen, ist ein Nutzen.

Echter Arbeitswert – KI nutzt mehr Skills zur Wertermittlung

Die Plattform Slected.me hat ein neues Konzept entwickelt, um fundierte Aussagen zum Thema Gehalt machen zu können. Als Basis dienen mehr Skills als nur der übliche „Arbeitswert“. Auch andere Informationen, etwa zu bestimmten Fähigkeiten, absolvierten Aus- oder Fortbildungen oder vorhandenem Know-how, werden zur Ermittlung eines angemessenen Gehalts für eine Arbeit herangezogen. Ein solches Konzept hat das Potenzial, zu einem Gamechanger zu werden. Immerhin wird ein solcher, von Pirathipan Nanthakumar, Santhosh Kumar und David Forino entwickelter, KI-basierter Gehalts- und Karriereratgeber bei Bewerbungen für eine sehr viel neutralere und ausgeglichenere Gesprächssituation sorgen.

Arbeitsmarkt braucht Wandel

Die demographischen Gegebenheiten, also die Tatsache, dass in den nächsten Jahren sehr viele Arbeitskräfte aus der Gruppe der „Babyboomer“ in den Ruhestand gehen werden, verändern den Arbeitsmarkt. Der immer gravierende Fachkräftemangel und auch die Folgen von Corona, Ukrainekrieg und hoher Inflation tragen das Ihre dazu bei, dass auf dem Arbeitsmarkt augenblicklich mit harten Bandagen um jedes Talent gekämpft wird. In einer solchen Situation braucht es neue, innovative Ideen, die dafür sorgen, dass Unternehmen und Jobsuchende möglichst effizient zueinanderfinden. Wenn Unternehmen und Arbeitskräfte, die zueinander passen, möglichst einfach zusammengeführt werden, stärkt dies letztlich die gesamte Wirtschaft und erhält ihre Leistungsfähigkeit.