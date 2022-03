Kunden- und Partnerbindung durch Geschenke

Aus diesem Grund haben wir für Unternehmen und Betriebe nun einige originelle und individuelle Geschenkideen für die Kunden und langjährigen Geschäftspartner vorbereitet. Damit die Geschenke bei den Kunden und Partnern auch wirklich gut ankommen, für Eindruck sorgen und in Erinnerung bleiben, sollten sich diese Geschenke auch von den üblichen Kundengeschenken und Give-aways abheben.



Garantiert finden hier jeder das passende Geschenk, mit welchem bei Partnern und Kunden so richtig gepunktet werden kann.

Der Geschenkkorb - immer noch top aktuell

Im ersten Moment mag sich das Thema Präsentkorb etwas altmodisch anhören. Doch gerade Geschenkkörbe sind ganz groß im Rennen. Vor allem, wenn diese individuell dem Geschmack des Beschenkten angepasst wird.



Jeder freut sich, wenn der Präsentkorb genau den eigenen Vorlieben angepasst ist. Der Beschenkte erkennt daran, dass sich der Schenker richtig Mühe und Gedanken gemacht hat.



Mit den Jahren lernt jeder Betrieb seine Geschäftspartner und Kunden intensiv kennen. Je nach dessen Interessen lassen sich nun die Geschenkkörbe perfekt personalisieren. So können nun aus vielen Kleinigkeiten thematisch schöne Präsentkörbe erstellt werden.



Hier sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Vielleicht soll es ganz im heutigen Trend ein veganer oder vegetarischer Korb sein? Ebenfalls sehr beliebt sind im Augenblick Präsentkörbe zu den Themen Lifestyle, Fitness und Gesundheit.



Hat der Kunde ein Faible für Spanien, Asien, Italien oder Frankreich, so kann auch ganz einfach ein toller, länderbezogener Geschenkkorb zusammengestellt werden. Sehr beliebt sind auch Geschenkkörbe mit Spezialitäten aus der ganzen Welt. Diese sind auch unverfänglich, wenn die genauen Vorlieben der Kunden noch nicht bekannt sind.



Auch mit feinen Pralinen und qualitativ hochwertiger Schokolade kann niemals etwas falsch sein. Jeder liebt Süßigkeiten, vor allem, wenn es sich dabei um etwas Besonderes handelt.



Optisch wunderschön präsentiert sich ein Geschenkkorb zum Beispiel auch mit frischem Obst aus aller Welt. Doch auch mit raren Getränken kann immer viel Freude gemacht werden. Traditionell sind auch Präsentkörbe mit edlem Wein, Sekt oder Champagner. Aber auch besondere Tee- oder Kaffeesorten sind eine gute Idee.



Natürlich kommt es bei den Körben vor allem auf den Inhalt an. Doch auch die Präsentation und die Dekoration sollten nicht vernachlässigt werden. Damit ein Geschenkkorb zum attraktiven Blickfang wird, sollte er mit hübschen Bändern und Schleifen verziert werden.



Kunstblumen oder auch echte Blumen werten den Präsentkorb ebenfalls optisch wunderbar auf. Fähnchen oder Figuren, die zum Thema passen sind auch tolle Dekorations-Artikel.



Elegante Sets zum Schreiben - personalisiert mit Logo und Firmennamen



Wahre Klassiker, die ebenfalls immer gut ankommen, sind edle Schreibsets. Hier muss natürlich auf die beste Qualität geachtet werden. Kunden, die sich für seltene und hochwertige Schreibartikel interessieren, wird das Herz dabei vor Freude springen.



Hochwertige Schreibgeräte sind nicht nur nützlich und praktisch, sie sind auch ein sehr persönliches Geschenk. Meist wird hier als Kernstück ein extravaganter Kugelschreiber, oder ein stylischer Federhalter gewählt. Es gibt auch die Möglichkeit für Sets, kombiniert unter anderem mit Druck-Bleistiften.



Es wäre natürlich von Vorteil zu wissen, ob der Kunde ein passionierter Schreiber ist, der gerne selbst zum Stift greift und persönliche Notizen verfasst. Die Beschenkten freuen sich aber auch über ein ausgefallenes Design und über Stifte, die gut in der Hand liegen. Gerade beim Thema Schreibwaren ist das Angebot so facettenreich, da ist für jeden anspruchsvollen Kunden das Passende dabei.



Personalisierte Tassen mit Firmennamen- und Logo



Tassen sind Artikel, die jeder jeden Tag verwendet. Zudem handelt es sich bei diesen Geschenken um Give-aways, die sich in einem absolut leistbaren Preissegment für jedermann befinden. Zudem können auch Kaffeetassen qualitativ absolut hochwertig sein.



Tassen sind laut Umfragen absolut beliebte Werbegeschenke, da sie tatsächlich täglich verwendet werden. Kunden schätzen Geschenke, die sie immer wieder gerne verwenden und einen Mehrwert davon haben.



Tassen lassen sich zudem ganz einfach mit dem Firmenlogo und dem Namen personalisieren oder auch mit einem witzigen Spruch versehen. Es gibt auch ganz individuelle Tassen, die einzigartig sind und aus der Masse herausstechen. Kunden freuen sich immer, wenn sie ein Unikat erhalten. So fühlen sie sich Special.



Personalisierte Geldbörse mit dem eigenen Namen



Je persönlicher ein Werbegeschenk ausgewählt wurde, umso mehr Wertschätzung wird damit ausgedrückt. Daher ist es wichtig, keine nutzlosen Artikel zu schenken, die später nur in einer Ecke landen und nicht verwendet werden.



Gebrauchsgegenstände des Alltags eignen sich immer am besten. Dazu gehören unter anderem auch hochwertige und elegante Geldbörsen. Diese dürfen ruhig einen Hauch von Luxus versprühen und können zudem individuell personalisiert werden.



Durch die Wahl guter Brands und Geldbörsen mit exzellenter Verarbeitung und guten Materialien beweist jedes Business seinen guten Geschmack und den Wert, welcher der Kunde für das Unternehmen hat.



Eine Gravur oder ein Branding auf der edlen Geldbörse unterstreicht den Wert enorm. Hier können auch Widmungen verewigt werden, welche den Kunden stolz machen.



Mit persönlichen Geschenken wie diesen ist es ganz einfach, bei Kunden und langjährigen Partnern Freude zu erzeugen und für eine noch bessere Kundenbindung zu sorgen