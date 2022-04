Oberarzt Karriere: Der Weg bis zum Oberarzt

Usman Yousaf via unsplash.com

Foto: Usman Yousaf via unsplash.com

Abgesehen von Verdienstmöglichkeiten wird abschließend auch ein Blick auf alternative Karrierewege für Oberärzte geworfen. Klar ist, dass mit jeder Stufe auf der Karriereleiter als Arzt nicht nur das Gehalt steigt, sondern auch die Verantwortung.

Was ist und macht ein Oberarzt?

Bei einem Oberarzt handelt es sich um einen Facharzt in leitender Position, was der entscheidende Unterschied ist. Er ist mit einem Abteilungsleiter in einem Unternehmen zu vergleichen und als Führungskraft einzustufen. Fach- und Assistenzärzte sind ihm unterstellt, er ist für deren Betreuung und Ausbildung zuständig. Formal sind Oberärzte den Chefärzten unterstellt, sodass es sich nach der Facharztausbildung noch nicht um die höchste Stufe auf der Karriereleiter handelt. Wer große Ambitionen hegt, kann den Job als Oberarzt insofern als weitere Zwischenstufe betrachten und wichtige Berufserfahrungen sammeln.

Natürlich sind auch Oberärzte für Patienten zuständig, wobei die Versorgung allerdings fachlich komplexer bzw. spezialisierter ist. Das ist in fachlicher Hinsicht der entscheidende Schritt nach der Facharztausbildung. Oberärzte führen in ihrem Fachgebiet komplexe Operationen durch, wobei ihnen unterstellte Assistenzärzte ausgebildet werden: Eines Tages werden sie alleine die Verantwortung bei Operationen übernehmen. Vertraglich kann genau geregelt sein, welche Aufgaben ein Oberarzt zu erfüllen hat. Nicht selten sind so genannte 'geringwertige' Arbeiten wie die Patientenaufnahme hiervon ausgenommen.

Voraussetzungen, um Oberarzt werden zu können?

Um Oberarzt werden zu können, ist abgesehen vom Medizinstudium und der Approbation eine erfolgreich abgeschlossene Facharztausbildung notwendig. Während dieser Ausbildung erfolgt die fachliche Spezialisierung, sodass ein Oberarzt in einem ganz bestimmten Fachbereich wie z. B. Unfallchirurgie arbeitet. Oberärzte haben sich in ihrem Fachgebiet ein spezielles Wissen angeeignet und dieses durch Fortbildungen immer weiter verfeinert. Auch Oberärzte dürfen insofern wissenstechnisch nicht stehenbleiben und müssen als konkretes Beispiel neue Operationstechniken wie die minimal invasive Technik lernen. Vor einigen Jahren galt eine Habilitation noch als formale Voraussetzung, um Oberarzt werden zu können. Das hat sich geändert, wobei es in einigen Universitätskliniken noch Ausnahmen geben kann. Das gilt vor allem, wenn der Schwerpunkt der Tätigkeit auf der Forschung liegt.

Durch ihre Rolle als Führungskraft müssen Oberärzte ein ganzes Team führen und entsprechend empathisch kommunizieren. Eine strukturierte Arbeitsweise ist von großer Wichtigkeit, um die Abläufe auf der Station stets optimal managen zu können. Falls es die betriebliche Personalsituation erforderlich macht, können auch Oberärzte zu Bereitschaftsdienst verpflichtet werden. Ansonsten zählen berechenbarere Arbeitszeiten sicher zu den Privilegien, die die Position eines Oberarztes mit sich bringt.



Der Leitende Oberarzt trägt noch mehr Verantwortung

In vielen Krankenhäusern gibt es noch die Position des Leitenden Oberarztes. Damit ist ein noch größerer Aufgabenbereich gemeint, sodass es sich durchaus um einen weiteren Karriereschritt handeln kann. Leitende Oberärzte können den Chefarzt offiziell vertreten, was den größeren Verantwortungsbereich belegt. Kennzeichnend ist, dass Leitende Oberärzte ihren Verantwortungsbereich alleine ausüben. Welche Aufgaben genau zu übernehmen ist, ist vertraglich exakt geregelt. Von Klinik zu Klinik und Fachbereich zu Fachbereich können sich teils deutliche Unterschiede ergeben.



Gehaltsfrage: Wie viel verdient ein Oberarzt?

Das Oberarzt Gehalt spielt für viele Fachärzte die entscheidende Rolle, den nächsten Schritt in der Karriere zu gehen. Laut TV-Ärzte Tarifgemeinschaft deutsche Ärzte beträgt das Einstiegsgehalt knapp 7.700 Euro (= Entgeltgruppe Ä3), was einem Jahresgehalt von mehr als 90.000 Euro entspricht.

Das Gehalt von Oberärzten ist aber stärker als bei allen Stufen der Karriereleiter zuvor eine größere Verhandlungssache: Je nach Arbeitgeber und Abteilung sind auch außertarifliche Arbeitsverträge für Oberärzte möglich, wodurch das Gehalt deutlich über dem skizzierten Rahmen pro Jahr liegen kann.

Laut Gehaltsangaben auf diversen Portalen können sich Oberärzte über ein Gehalt von deutlich über 100.000 Euro freuen. Grundsätzlich gilt: Je größer der Verantwortungsbereich und je länger die Berufserfahrungen sind, desto mehr wird ein Oberarzt verdienen. Seinen Marktwert kann er bei Gehaltsverhandlungen angesichts des Fachkräftemangels selbstbewusst definieren oder auch durchsetzen.

Wie lange dauert es, Oberarzt zu werden?

Ein Blick auf die Karriereleiter offenbart, dass es viele lange Jahre dauert, um Oberarzt zu werden. Zunächst schließt man seine schulische Karriere ab mit dem Abitur. Denn ein Medizinstudium ohne Abitur ist fast unmöglich zu ergattern. Das Medizinstudium hat anschließend mindestens 12 Semester und dauert somit 6 Jahre. Auch die notwendige Facharztausbildung als formale Grundlage dauert 5 bis 6 Jahre. Die meisten Fachärzte werden Anfang 30 sein, wenn sie sich auf eine Stelle als Oberarzt bewerben.

Nach der Facharztausbildung steht theoretisch sofort die Möglichkeit offen, als Oberarzt zu arbeiten. In der Praxis sammeln Fachärzte meistens wenige Jahre Berufserfahrung. Während dieser Zeit können sie sich ein gewisses Renommee erarbeiten und sich einen Namen machen. Aus dieser Position heraus wird es einfacher sein, sich erfolgreich als Oberarzt gegen andere Bewerber durchzusetzen.

Oberarzt werden oder alternative Karrierewege gehen?

Wer nun im Klinikbetrieb als (leitender) Oberarzt ziemlich weit oben auf der Karriereleiter angekommen ist, kann einen Blick auf den noch höher gestellten Sessel eines Chefarztes werfen. Insofern ergibt sich auch aus dieser Position heraus für die nächsten Berufsjahre durchaus noch ein ambitioniertes Karriereziel.



Es spricht aber auch nichts dagegen, die eigene Karriere selbstständig (!) zu gestalten. Nicht jeder Facharzt möchte dem Klinik- und somit 'Karrieresystem' treu bleiben, zumal nicht alle Variablen in der eigenen Verantwortung liegen. Vor diesem Hintergrund treffen nicht wenige Fachärzte nach der erfolgreichen Ausbildung die Entscheidung, sich niederzulassen und eine eigene Praxis zu eröffnen. Hier übernehmen sie dann als Führungskraft die alleinige Chefrolle, die einem Chefarzt durchaus gleichkommt. Je nach Ausrichtung und Wirtschaftlichkeit des Praxisbetriebs stehen die Gehaltschancen einer Anstellung als Oberarzt in nichts nach.