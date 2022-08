Offshore Firma in Dubai gründen - Beweggründe und Möglichkeiten

Photo by Wael Hneini on Unsplash

Dubai – ein Offshore-Standort mit Zukunft

In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate zum wichtigsten Handelszentrum entwickelt. Die VAE sind in der Golfregion angesiedelt und nehmen damit die Funktion eines der wesentlichsten Wirtschaftsstandorte ein. Dies ist vor allem auf die expansive Wirtschaftspolitik und die hervorragenden Infrastrukturen zurückzuführen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind heute ein wichtiger Ankerpunkt für Unternehmen aus aller Welt und gelten als Gateway to the Gulf.

Dass auch viele Deutsche eine Firma in Dubai gründen wollen, lässt sich nachvollziehen. Dubai gilt als Offshore-Sandort mit Zukunft. Die Metropole ist einer der sieben eigenständigen Emirate innerhalb der VAE. Dubai ist ein wirtschaftliches und finanzielles Zentrum des Nahen Ostens und Umschlagplatz für Waren, Finanzen und Dienstleistungen.

Was ist eine Offshore-Gesellschaft?

Eine Offshore-Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die in einem Land registriert ist, aber von einem anderen Land aus betrieben wird. Die meisten Offshore-Gesellschaften werden in Ländern mit niedrigen Steuersätzen und regulativen Umgebungen gegründet. Viele Unternehmen nutzen Offshore-Gesellschaften, um die Kosten zu minimieren und ihre Profitabilität zu steigern. Die Gründung einer Offshore-Gesellschaft erfordert in der Regel ein hohes Maß an finanzieller Expertise und erfordert oft die Hilfe von Anwälten und Buchhaltern.

Die schnelle und unkomplizierte Gründung einer Gesellschaft in den Freihandelszonen von Dubai ist durch die eigene Rechtspersönlichkeit der Offshore-Gesellschaften gewährleistet. Als besonders empfehlenswerter Gründungsort sticht dabei die Freihandelszone „Jebel Ali“ hervor.

Vorteile

Die Vorteile der Zollbestimmungen in Dubai sind vielfältig. So gibt es keine Devisenkontrollen und Ausfuhren von Kapital und Gewinnen sind erlaubt. Aufgrund der liberalen Handelsregulierung gibt es keine Handelsbarrieren oder -quoten. Die Importzölle sind mit 4% human und erlauben zahlreichen Befreiungen.

Die Einreise ins Land ist recht unkompliziert. Es wird lediglich ein Dubai Visum benötigt.

Die steuerlichen Vorteile des Standortes Dubai liegen auf der Hand: Durch die unterhaltenen Doppelbesteuerungsabkommen mit 41 Ländern, darunter Deutschland, Österreich und Schweiz, werden die Gewinne nicht doppelt versteuert. Hinzu kommt, dass Dubai als sogenannter „White-Listed“-Standort gilt und somit nicht auf der schwarzen Liste der OECD oder der FATF steht. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind insgesamt für ihre Steuerfreundlichkeit bekannt und Dubai gilt als eine der unternehmenfreundlichste Steueroase. Dort gibt es weder Einkommensteuer, Körperschaftsteuer noch anderweitige Steuern auf erzielte Einkünfte - was bedeutet, dass grundsätzlich keine Besteuerung vorgesehen ist. Das ist ein großer Anreiz für Unternehmen und Arbeitnehmer, in Dubai zu arbeiten und zu investieren. Hinzu kommt: 100% Kapital- und Gewinnrepatriierung sind möglich.

Zwischen den VAE und anderen Ländern findet faktisch kein Informationsaustausch statt, weil sie als Wirtschaftsstandorte nicht als Steuerparadies auf den entsprechenden Listen aufgeführt sind.

Die Rahmenbedingungen in Dubai sind ideal für Unternehmen. Die Infrastruktur ist hoch entwickelt und die wirtschaftliche und politische Lage ist stabil. Eine große Auswahl an gut ausgebildeten und mehrsprachigen Arbeitskräften steht bereit, wobei die Lohn- und andere Standortkosten (Energie, Finanzierungen) beste Wettbewerbsfähigkeit aufweisen.

Gründung – so geht es

Es klingt alles toll, doch um erfolgreich zu gründen, sind viele Dinge zu beachten, allen voran die Kenntnis der örtlichen Gesetze und der Sprachbarrieren. Es ist anzuraten für dies Vorhaben, einen Berater zu engagieren, der Erfahrung und Kontakte hat.