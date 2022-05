Pflegekarriere - 7 Gründe um Krankenschwester zu werden

In der Pflegebranche mangelt es an allen Ecken und Enden an qualifiziertem Pflegepersonal. Wohlgemerkt bei parallel stark ansteigendem Pflegebedarf, der sich in den nächsten Jahren voraussichtlich drastisch erhöhen wird. Unter den verschiedensten Berufsbildern, die für einen Job in der Pflege infrage kommen, ist auch der Beruf der Krankenschwester vertreten. Während sich das berufliche Leben einer Krankenschwester klassisch meist im Krankenhaus auf Station abspielt, ist der Beruf der Krankenschwester heute auch in anderen Pflegebereichen wie z. B. in der Altenpflege gefragt. Warum ist es eine gute Entscheidung, eine Ausbildung zur Krankenschwester abzuschließen? Die folgenden 7 Gründe verraten es.

Photo by Patty Brito on Unsplash

Berufliche Sicherheit

Krankenschwester ist ein Beruf in der Pflegebranche, welcher aufgrund seiner vielseitigen Aufgabenbereiche eine ausgezeichnete Zukunftsperspektive bietet. Die Pflegebranche hat nicht nur Bedarf an Pflegekräften, bei welchem es sich grundsätzlich auch um Hilfskräfte handeln kann. Vielmehr ist die Nachfrage nach qualifizierten Pflegekräften gegeben, da sie in besonderem Maße über die erforderliche Expertise verfügen. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung hat man daher auch kein Problem, um passende Stellenangebote als Krankenschwester zu finden.

Darüber hinaus dürfen sich Krankenschwestern über eine vergleichsweise hohe Ausbildungsvergütung freuen. Sofern Krankenschwestern vom Bund, von einem Bundesland, von einem Landkreis oder von einer Stadt beschäftigt werden, ist eine Beschäftigung im Öffentlichen Dienst denkbar. In aller Regel ist dies mit einer attraktiven Eingruppierung verbunden. Nach Beendigung der Ausbildung haben Krankenschwestern gute Chancen, durch Weiterqualifikationen in höhere Positionen aufzusteigen.

Sozialer Gedanke

Wann immer es im Leben so weit ist: Menschen sind auf Menschen angewiesen und jeden kann es eines Tages ereilen, auf die Unterstützung durch Pflegepersonal angewiesen zu sein. Den einen kann eine dauerhafte Pflege schon sehr früh, z. B. durch einen Unfall oder eine Erkrankung, den anderen erst im höheren Alter betreffen. Aber auch im klassischen Sinne - im Falle eines Krankenhausaufenthaltes - werden Krankenschwestern gebraucht, um Patientinnen und Patienten umfassend zu versorgen. Dies nicht nur mit erforderlichen Medikamenten oder dem Anlegen von Verbänden, sondern auch mit einem aufmunternden Wort und einem liebevollen Umgang. Schon das Gefühl, im Krankheitsfall nicht alleine zu sein, kann zu einer zügigeren Genesung von Patientinnen und Patienten beitragen. Dass der soziale Gedanke bei einer Tätigkeit als Krankenschwester nicht einseitig bleiben muss, zeigt die Dankbarkeit, die eine zu pflegende Person einer Krankenschwester üblicherweise entgegenbringt. Dies sorgt für Zufriedenheit und das Empfinden von Glück auf beiden Seiten.

Große Aufgabenvielfalt

Wer den Weg in einen Pflegeberuf ergreifen will, auf den warten vielfältige Aufgaben. Dies zum einen im Hinblick auf den Tätigkeitsort, denn Krankenschwestern sind in der ambulanten oder stationären Pflege, in Pflegeheimen, in Gesundheitszentren und in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung gefragte Fachkräfte. Zum anderen bietet sich auch innerhalb des jeweiligen Tätigkeitsfeldes viel Abwechslung, denn ein von Menschen geprägtes Arbeitsumfeld ist jeden Tag anders. Morgens weiß man als Krankenschwester meist nie, wie der Tag enden wird und welche Überraschungen sowie Herausforderungen auf einen warten. Statt Monotonie werden die grauen Zellen kontinuierlich gefordert, was den Denkprozess anregt, geistig fit hält und Raum zur persönlichen Weiterentwicklung offenbart.

Teamwork

Krankenschwestern sind nur in seltenen Fällen als einzelne Fachkräfte in ihrem Wirkungskreis unterwegs. In der Regel arbeiten sie im Team mit zahlreichen anderen Kolleginnen und Kollegen der gleichen Hierarchieebene oder auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen zusammen. Des Weiteren können fachbereichsübergreifende, gemeinschaftliche Aufgaben den beruflichen Alltag einer Krankenschwester prägen. Die Zusammenarbeit mit anderen macht nicht nur Freude und gibt das gute Gefühl, im Team etwas geleistet zu haben, sondern bietet auch die Möglichkeit, von den Skills Anderer zu lernen. Perfekt, um sich auf diese Weise in Eigenregie berufsbegleitend weiterzubilden.

Selbstständigkeit und Eigenverantwortung

Als Krankenschwester ist es unverzichtbar, über den Tellerrand hinaus zu blicken und eigenverantwortlich - soweit es der Rahmen ihrer Möglichkeiten erlaubt - unter Umständen auch ad hoc Entscheidungen zu treffen. Krankenschwestern müssen auf unvorhergesehene medizinische Erfordernisse reagieren und dabei selbst Ideen zur Problemlösung erarbeiten. Dies sowohl eigenständig als auch in Abstimmung mit Teammitgliedern. Die Fähigkeit, selbstständig aktiv werden zu können, sollte jedoch grundlegend gegeben sein. Auch Situationen, in denen es zu improvisieren gilt, können Teil des beruflichen Krankenschwestern-Alltags sein. In diesen Situationen liegt jedoch gleichzeitig das Potenzial, an den neuen Herausforderungen zu wachsen. Darüber hinaus sollte grundlegend der Wille, sich für den Beruf zu engagieren, gegeben sein. Ein regelmäßig überpünktlicher Feierabend entspricht nicht dem Realitätsbild des klassischen Krankenschwestern-Jobs.

Interdisziplinäres Aufgabenspektrum

Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich bei diesem Berufsbild nicht nur auf die Zusammenarbeit zwischen Patienten und Krankenschwester, sondern weit darüber hinaus. Ebenso können Angehörige zu pflegender Personen in zahlreiche Entscheidungsfindungen einzubeziehen sein. Hierbei fließen insbesondere auch juristische Themengebiete ein - etwa, wenn es um das Einholen einer von Angehörigen vorzulegenden Vorsorgevollmacht geht. Sie definiert den Handlungsspielraum von Angehörigen, wenn Patientinnen bzw. Patienten nicht mehr in der Lage sind, eigenständige Entscheidungen treffen zu können. Ebenso können die Aufgaben berufsübergreifend sein. Ein Beispiel hierfür sind pflegerische Maßnahmen, nachdem der Arzt einen Totenschein ausgestellt hat. Auch in diesem Fall interagiert eine Krankenschwester - sofern vorhanden - mit den Angehörigen der oder des Verstorbenen. Nicht zuletzt kann eine Krankenschwester im Bereich der Palliativmedizin tätig werden und Sterbende auf ihrem letzten Weg einfühlsam begleiten. Das Gefühl, einen unheilbar kranken Menschen nicht alleine zu lassen, ist für viele Krankenschwestern ausschlaggebend, sich für diese Berufsspezialisierung zu entscheiden.

Erweiterung des emotionalen Erfahrungsschatzes

Neben den Erfahrungen, die eine Krankenschwester bei der Ausübung ihrer medizinischen Tätigkeit gewinnt, ist es vor allem die persönliche Bereicherung, die den Beruf der Krankenschwester emotional auflädt. Insbesondere Seniorinnen und Senioren, aber auch Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange zu leben haben, erinnern sich an den eigenen Lebensweg zurück. Viele von ihnen haben das Bedürfnis, die pflegende Person - in diesem Fall die Krankenschwester - an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen. Dies geschieht meist aus der tief empfundenen Dankbarkeit aufgrund der Fürsorge der Pflegekraft heraus. Als Krankenschwester nimmt man daher oft Teil an den Lebensgeschichten anderer Menschen und erfährt man selbst sehr viel Dankbarkeit. Unter Umständen können diese Geschichten auch dazu beitragen, in dem ein oder anderen Lebensbereich eine eigene andere Perspektive zu entwickeln.

Fazit

Das außerordentlich vielseitige Berufsbild der Krankenschwester kann durch die Unterstützung hilfebedürftiger Personen zu einer großen inneren Zufriedenheit beitragen. Es bietet die Möglichkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen, im Team zu arbeiten, ist vielseitig und von hervorragenden Karriereaussichten geprägt.