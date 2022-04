So wichtig ist der Lebenslauf für eine erfolgreiche Bewerbung

Der Lebenslauf als Nummer 1 in der Bewerbung

Im Rahmen des „Girl’s und Boy’s day“ stellte sich heraus, dass die Anzahl von jungen Menschen, die in einen durch das andere Geschlecht dominierten Beruf einsteigen wollten, zwischen den Jahren 2010 und 2020 stieg. Dies bedeutet, dass sich mehr Mädchen für Berufe, wie LKW-Fahrerinnen interessieren und mehr Jungs für Berufe im Care-Sektor. Allerdings entscheiden auch hier Personaler, die einen Blick auf die Bewerbungsunterlagen werden wollen.

Neben dem Anschreiben, dem wohl unspannendsten Stück geschriebener Worte, gegen das sich ein Telefonbuch wie ein Ausbund an Kreativität anfühlt, gehört der Lebenslauf in jede Bewerbungsmappe. Ob unter der Vorlage tabellarischer Lebensläufe oder einer ausformulierten Version ist egal, obwohl hierzulande eher der tabellarische Curriculum Vitae Trumpf ist.

Jener sollte auch zuerst in der Bewerbungsmappe zu finden sein, da er als erstes gelesen wird. Und das in einem rasenden Tempo.

Ein guter Lebenslauf überzeugt Personaler

Nach dreiundvierzig Sekunden ist das Thema Geschichte. Der erste Eindruck, für den es bekannterweise keine zweite Chance gibt, bestimmt, ob man entweder in die engere Auswahl genommen wird, oder aussortiert. Noch geringer ist übrigens die Zeit, welche die Entscheider bezüglich des Betrachtens des beruflichen Werdeganges und Qualifikationen aufwenden. Das sind knapp zweiundzwanzig Sekunden.

Was macht einen guten Lebenslauf aus?

Der Lebenslauf benötigt eine klare Struktur. Er muss kurz, knapp, prägnant und übersichtlich gestaltet sein. Der Umfang des Curriculum Vitaes ist ebenfalls wichtig. Dieser beträgt idealerweise eine, maximal zwei Seiten. Des Weiteren muss er individuell an die Stelle angepasst werden.

Weiterhin sollte man den Text vor dem Abschicken auf Fehler bezüglich Orthografie und Grammatik, sowie einfache Tippfehler überprüfen.

Der richtige Aufbau

Der tabellarische Lebenslauf verfügt über eine gewisse Grundstruktur. Dies ist nicht sonderlich kreativ, aber effizient. Da im Zuge einer Eye-Tracking-Studie von Stepstone stellte sich, wie schon oben angemerkt, heraus, dass die Entscheider ca. zweiundzwanzig Sekunden darauf verwenden, sich mit den Berufserfahrungen des Aspiranten vertraut zu machen. Dem sollte beim Aufbau Rechnung getragen werden, weswegen der Fokus auf der Erfahrungsthematik liegen sollte. Dennoch sollten folgende Angaben nicht unterschlagen werden:

- Persönliche Informationen, sowie Kontaktdaten

- Welche Position ist angestrebt?

- Bildungsabschluss, Ausbildung, Praktika, Weiterbildung (entsprechende Nachweise erbringen). Wichtig ist, dass diese Punkte für die Stelle relevant sind.

- Hard Skills (Kenntnisse und Qualifikationen)

- Soft Skills (aufgezeigt durch relevante Hobbys)

Sollte man ein Bild in den Lebenslauf einfügen? Dies kann auf keinen Fall verkehrt sein, wobei man auf gewisse Regularien achten sollte. Ein Bild von einer Convention, wo man in einem Cosplay zu sehen ist? Eher nicht. Selbst, wenn man kein Superman-Kostüm trägt, sondern in dessen ziviler Identität Clark Kent auftritt, der in reguläre, alltägliche Kleidung, trägt, spricht die Fotoqualität dagegen. Stattdessen sollte man vertrauensvoll in die Hände eines Fotografen begeben. Diese Lichtzeichner wissen genau, wie Bewerbungsfotos abgelichtet werden sollen.

Das richtige Layout

Ein weiterer Aspekt, dessen Wichtigkeit gerne übersehen wird: die Formatierung des Lebenslaufs. Der normale Zeilenabstand ist standardmäßig auf 1 gesetzt. Im Fall eines tabellarischen Lebenslaufes sollte dieser allerdings auf 1,15 oder gar 1,5 Punkt erhöht werden. Dies kommt einer besseren Lesbarkeit des Textes zugute.

Und wo gerade das Thema „Lesbarkeit“ angeschnitten wird: Die Schrift sollte ebenfalls nicht allzu aufwendig und verschnörkelt sein. Wir empfehlen hier ebenfalls einen Blick auf Texte der Firma und das damit verbundene Corporate Design. So lässt sich herausfinden, welche Schriftart im Unternehmen verwendet wird. Mit dieser Information lassen sich Lebenslauf und Anschreiben gleich ganz anders gestalten.

Und im Zweifelsfall nutzt man Erfahrungswerte. Soll heißen: Es ist durchaus wahrscheinlich, dass traditionelle Unternehmen, etwa Banken, eine ebensolche Schriftart präferieren.

Fazit

Ein gelungener Lebenslauf ist ein guter Start in die Lektüre der Bewerbungsmappe. Er dient dem Jobaspiranten als eine Art kleine Probearbeit und fungiert gleichzeitig als Visitenkarte. Und: Erfahrene Personaler können ganz schnell herausfinden, ob man sich bei der Abfassung von Curriculum Vitae und Anschreiben Mühe gegeben hat, oder ob es lediglich eine Pflichtübung war.