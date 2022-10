Sprachkenntnisse als nützliche Zusatzqualifikation

Gemeinhin heißt es heute, dass man mit soliden Englischkenntnissen überall auf der Welt verhandlungsfähig sei. Aber auch solide Englischkenntnisse wollen erworben werden. Das normale Schulenglisch bildet hier häufig nur eine Grundlage. Und jenseits dessen verhält es sich letztendlich doch so, dass man angenehm auffällt, wenn man in der jeweiligen Landessprache kommunizieren kann.

In geschäftlichen Zusammenhang können sprachliche Zusatzqualifikationen daher sehr wertvoll sein. Solide Kenntnis der gängigen Fremdsprachen kann in Sprachcamps erworben werden. Nachfolgend wird als Beispiel für einen Arbeitgeber, der auf Fremdsprachenkenntnisse besonderen Wert legt, das Auswärtige Amt vorgestellt.

Der Höhere Auswärtige Dienst

Das Auswärtige Amt beschäftigt Beamte im mittleren, gehobenen und höheren Dienst. Der Höhere Auswärtige Dienst ist für Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium vorgesehen und bietet Absolventen aller Studienfächer eine attraktive Beschäftigungsmöglichkeit. Als Diplomat vertritt man die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Ausland. Man arbeitet entweder in der Zentrale des Auswärtigen Amtes in Berlin oder in einer der Auslandsvertretungen der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere in den jungen Dienstjahren erfolgt alle drei bis vier Jahre eine Versetzung, so dass man in jedem Fall die Möglichkeit hat, viel von der Welt zu sehen.

Als Diplomat verhandelt man mit hochrangigen Persönlichkeiten anderer Länder. Dies erfordert die Fähigkeit, Fremdsprachen präzise zu formulieren. Der Höhere Auswärtige Dienst beginnt mit dem Rang des Botschaftsattachés. Botschaftsattachés führen häufig Gespräche auf informeller Ebene, die beispielsweise in Restaurants stattfinden können. Hier ist in der Regel kein Dolmetscher zugegen, und der Diplomat sollte, auf Grund seiner eigenen Fremdsprachenkenntnisse, verhandlungsfähig sein.

Eine Karriere im Höheren Auswärtigen Dienst bietet diverse Vorzüge. Viele Menschen träumen von einer Karriere im Höheren Auswärtigen Dienst, da sie mit dem Privileg verbunden ist, andere Länder kennenzulernen aus einer Perspektive, aus der man sie in kaum einem anderen Beruf kennenlernen könnte. Außerdem ist man als Beamter praktisch unkündbar, und man darf sich über eine stattliche Beamtenpension freuen.

Verlockend sind auch die Aufstiegsmöglichkeiten, die der Höhere Auswärtige Dienst bietet. Wer sich als Botschaftsattaché bewährt, kann sich für höhere Verwendungen als Legationsrat, Konsul oder Botschafter empfehlen. In all diesen Positionen kommt es entscheidend auf professionelles Auftreten an. Und hier kann eine gewisse Eleganz im Ausdrucksvermögen leicht die entscheidenden Akzente setzen. Wer also eine Karriere im Höheren Auswärtigen Dienst anstrebt, tut gut daran, sich frühzeitig um ausgezeichnete Fremdsprachenkenntnisse zu bemühen.

Das Auswahlverfahren

Wer sich für den Höheren Auswärtigen Dienst bewerben will, muss sich im Auswahlverfahren des Auswärtigen Amtes bewähren. Im Auswahlverfahren für den Höheren Auswärtigen Dienst wird die sprachliche Qualifikation der Bewerber getestet. Wer sich vorab einen Eindruck vom Schwierigkeitsgrad der Sprachtests verschaffen möchte, kann sich jeweils die Sprachtests des Vorjahres auf der Website des Auswärtigen Amtes anschauen. Der Link lautet:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/karriere/hoeherer-dienst/auswahlverfahren/auswahlverfahrenunterlagen-node/sprachtests-node

Normalerweise absolviert der Bewerber im Auswahlverfahren Sprachtests im Englischen als erster Fremdsprache und im Französischen als zweiter Fremdsprache. Französisch kann im Auswahlverfahren durch eine andere Sprache ersetzt werden. In diesem Fall muss sich der erfolgreiche Bewerber aber während der Ausbildung studienbegleitend Französischkenntnisse aneignen. Möchte man im Auswahlverfahren Französisch durch eine andere Sprache ersetzen, so hat man zwischen Sprachtests für zwölf weitere Sprachen die Wahl.

Die bestmögliche sprachliche Qualifikation bringt man aber mit, wenn man im Auswahlverfahren an den Sprachtests für Englisch und Französisch erfolgreich teilnimmt und darüber hinaus Kenntnisse einer weiteren Sprache nachweisen kann. Da der Wettbewerb im Auswahlverfahren meist enorm hoch ist, empfiehlt es sich, solche Möglichkeiten, die eigene Bewerbung mit zusätzlichen Pluspunkten zu versehen, immer wahrzunehmen.

Zur Geschichte des Auswärtigen Amtes bietet Wikipedia ausführliche Informationen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Ausw%C3%A4rtiges_Amt