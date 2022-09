Stellenanzeigen schreiben: Fehler, die es zu vermeiden gilt

Warum gute Stellenanzeigen wichtig sind



Eine gute Stellenanzeige kann potenzielle Bewerber zielgruppengerecht nach ihrer Qualifikation und auch der bevorzugten Region ansprechen. Daher ist es wichtig, dass sie aussagekräftig ist. Schnell können sich Leser von Stellenanzeigen zur Konkurrenz klicken, wenn die Stellenanzeige sie abschreckt oder nicht interessant genug ist. In der Folge gehen keine oder nur wenige Bewerbungen auf die Stellenanzeige ein. Häufig passen die wenigen Bewerber nicht auf das ausgeschriebene Profil. Der Guide zu Stellenanzeigen von JOIN informiert darüber, worauf es ankommt und was in einer Stellenanzeige enthalten sein muss. Leser der Stellenanzeige sollten nicht nur über die ausgeschriebene Stelle, sondern auch über das Unternehmen informiert werden, um zu entscheiden, ob sie sich bewerben sollten.



Fehler bei Stellenanzeigen



Wer die verschiedenen Fallstricke kennt, die bei Stellenanzeigen lauern, kann mit der Stellenanzeige viele Interessenten erreichen. Die Stellenanzeige darf nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang sein. Sie muss so kurz wie möglich über alles Wichtige informieren, damit der Leser gut informiert ist und nicht viel Zeit braucht, um die Ausschreibung zu lesen.



Stellentitel ist nicht aussagekräftig genug



Der Stellentitel sollte möglichst gut über die ausgeschriebene Stelle informieren. Funktionsbeschreibungen für die verschiedenen Tätigkeiten in einem Unternehmen helfen, den richtigen Stellentitel zu finden. Der Stellentitel kann im Idealfall schon darauf hindeuten, welche Qualifikation gewünscht ist. Diejenigen, die eine ähnliche Tätigkeit bereits in einem anderen Unternehmen ausgeübt haben, fühlen sich vom Stellentitel angesprochen. Der Stellentitel muss möglichst realistisch die hauptsächliche Tätigkeit bei der ausgeschriebenen Stelle beschreiben. Ein aussagekräftiger Stellentitel hilft dabei, möglichst viele Bewerber mit der passenden Qualifikation zu bekommen.



Benefits nicht erwähnt



Warum lohnt sich eine Bewerbung? Ein Anreiz kann nicht nur das Unternehmen oder die mit der Stelle verbundene Tätigkeit sein. Viele Bewerber entscheiden sich aufgrund von Benefits, die es in anderen Unternehmen nicht gibt, sich in diesem Unternehmen zu bewerben. Es ist daher wichtig, die Benefits wie

· Weihnachtsgeld

· Urlaubsgeld

· betriebliche Altersvorsorge

· kostenlose Verpflegung

· Zuschuss zu Tickets für den ÖPNV

in der Stellenanzeige zu erwähnen. So ist garantiert, dass viele Bewerbungen eingehen, da die Bewerber einen Anreiz erhalten und für ihr Engagement belohnt werden.



Falsche Versprechungen in der Stellenanzeige



In eine Stellenanzeige gehören keine Versprechungen, die nicht gehalten werden können. Solche Versprechungen sorgen zwar dafür, dass viele Bewerbungen eingehen, doch die neu eingestellten Mitarbeiter bleiben nicht lange. Können das angegebene Gehalt, der Urlaub oder verschiedene Benefits nicht gewährt werden, orientieren sich die Mitarbeiter schnell anders und gehen wieder. Nur das, was wirklich realistisch ist und tatsächlich gewährt wird, gehört in die Stellenanzeige.



Verwirrung durch viele Fremdwörter



Viele Unternehmen machen den Fehler, gerade bei hochqualifizierten Stellenanzeigen viele Fremdwörter zu verwenden. Viele potenzielle Bewerber fühlen sich durch zu viele Fremdwörter verunsichert. Oftmals sprechen die Fremdwörter nicht das an, was wirklich gemeint ist. Es kommt darauf an, alles Wichtige leicht verständlich zu beschreiben.



Die richtige Tonalität wählen



Oftmals spricht die Tonalität nicht die Zielgruppe an. Gerade bei qualifizierten Stellenanzeigen sollte ein gehobener Sprachstil gewählt werden, während bei Stellen mit einfacher Qualifikation ein einfacher Sprachstil angemessen ist. Die Zielgruppe kann sich leicht über die Tonalität definieren und von einer unangemessenen Tonalität abgeschreckt werden.



Diskriminierende Aussagen



Diskriminierende Angaben, Alter, Geschlecht, Herkunft oder andere Aspekte betreffend, haben in einer Stellenanzeige nichts verloren. Die Stellenanzeige sollte nicht diskriminierend sein. Nur so ist garantiert, dass sich viele Bewerber darauf melden.