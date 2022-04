Tipps, damit die Bachelorarbeit perfekt wird

Die einfachen Standards im Überblick

Das Verfassen einer perfekten Bachelorarbeit stellt eine große Herausforderung dar. Wer sich allein auf die Recherche und Verfassung des Inhaltes konzentrieren möchte, kann über die Hinzuziehung eines professionellen Ghostwriters für die Bachelorarbeit nachdenken. Wichtig ist, eine seriöse Agentur mit Mitarbeitern auszuwählen, die selbst über einen akademischen Titel verfügen. Selbstverständlich schreiben diese nicht die Bachelorarbeit für ihre Auftraggeber. Vielmehr kümmern sie sich vor allem um den Aufbau und den Stil der Thesis. Kompetente, erfahrende Ghostwriter beachten folgende Schritte des wissenschaftlichen Schreibens, um das angestrebte Ziel mit dem gewünschten Ergebnis zu erreichen:

· Recherche des Themas

· strukturelle Unterstützung

· Unterstützung und Vorbereitung bei der Gliederung

· Zusammenstellen der verwendeten Literatur

· Organisation des Ablaufs

· Textunterstützung

· Lektorat

· Plagiatsprüfen

· Umfang der Bachelorarbeit

Ist akademisches Ghostwriting gesetzeswidrig?

Das Grundsatzurteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt, Az. 11 U 51/08, vom 1. September 2009 ist eindeutig positiv für akademische Ghostwriter. Der behandelte Fall stellte sich wie folgt dar:

Es ging um eine zwischen Auftraggeber und Ghostwriter getroffene Vereinbarung. Mit dieser verpflichtet sich Letzterer zum Verschweigen der persönlichen Urheberschaft. Ersterem wurde hingegen gestattet, das Werk im eigenen Namen zu veröffentlichen.

Gemäß dem OLG Frankfurt ist eine solche Vereinbarung grundsätzlich nicht zu beanstanden. Zur Begründung führte es an, dass es bei der Frage nach der Legalität nicht darauf ankommen könne, in welchem Bereich der Ghostwriter in Anspruch genommen wird. Auf die Ghostwriting-Tätigkeit an sich als Dienstleistung sei vielmehr abzustellen – somit gelte es auch für akademische Arbeiten. Daraus folgerte der Senat:

Die Erstellung von Vorstudien, Exposés oder Mustervorlagen für wissenschaftliche Arbeiten ist ebenso legal wie das Schreiben von Fachbüchern etc.

Das OLG-Urteil ist kein Freibrief für Studenten, sei es zum Abschluss eines Vollzeit- oder dualen Studiums, das Verfassen und Schreiben der Bachelorarbeit allein in die Hände eines Ghostwriters zu legen. In dem Urteil geht es rein um die vom Gericht explizit genannten Leistungen.