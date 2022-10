Wann lohnt sich der Verkauf eines Unternehmens?

Für den Verkauf eines Unternehmens kann es zahlreiche Gründe geben. Nicht alle Unternehmen, die verkauft werden, werden wegen Unrentabilität abgegeben. Viele der Eigentümer befinden sich einfach in einer Lebensphase, in der das Unternehmen nicht mehr zu ihnen passt. Den Wert des eigenen Unternehmens zu schätzen, den richtigen Moment abzupassen, um das Unternehmen zu verkaufen und auch noch den richtigen Verkäufer zu finden – all das sind große Herausforderungen, denen der Unternehmer sich bei einem Unternehmensverkauf stellen muss. Denn auch beim Verkauf soll oft nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Verkaufes selbst sichergestellt werden. Die meisten Unternehmenseigentümer wünschen sich außerdem, dass ihr Unternehmen in nach Möglichkeit mit der zugrunde liegenden Philosophie des Unternehmens weitergeführt wird.

Verkauf eines Unternehmens aus Altersgründen

Viele Unternehmenseigentümer denken über einen Unternehmensverkauf nach, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Dabei spielt nicht so sehr das Alter auf dem Personalausweis eine Rolle, sondern vielmehr das gefühlte Alter der Person. Dabei sollte der Betreffende seine individuelle Situation und die Situation innerhalb des Unternehmens gleichermaßen im Auge behalten. Nicht nur der unternehmerische Standpunkt spielt hier eine Rolle, auch die private Situation sollte gegen die berufliche abgewogen werden. Wer zum Beispiel noch mal auf große Reise gehen will, wird sein Unternehmen früher abgeben wollen als jemand, der seine Erfüllung ohnehin eher in seinem Beruf sucht. In den allermeisten Fällen, in denen augenscheinlich aus Altersgründen verkauft wird, geht es tatsächlich in erster Linie nicht um das Alter, sondern um die Lust auf etwas Neues und ein Abschütteln des Gewohnten. Gerade wenn ein Unternehmen seit Jahrzehnten in einer Hand liegt, kann es nicht nur für den Eigentümer selbst, sondern auch durchaus für das Unternehmen sinnvoll sein, einen Führungswechsel anzustreben, um frischen Wind in das Unternehmen zu bringen. Dies liegt dann nicht daran, dass die alte Unternehmensführung nicht gut gearbeitet hat. Aber jedes Unternehmen braucht dann und wann einen Wechsel, um nicht zu stagnieren und ein solcher lässt sich gut über einen Führungswechsel einführen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Verkauf?

Am schönsten ist es, wenn der Verkauf des eigenen Unternehmens ruhig und unaufgeregt vonstattengeht und es keine Probleme und Streitigkeiten beim Verkauf des Unternehmens gibt. Der ideale Zeitpunkt für einen Unternehmensverkauf ist daher paradoxerweise zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen gut läuft, sich aber erste Anzeichen andeuten, dass das Unternehmen entweder in naher Zukunft einen Wechsel brauchen könnte oder die eigene Unlust, das Unternehmen weiterzuführen sich andeutet, ohne bereits spürbar zu sein. Ein Unternehmer sollte stets dann verkaufen, wenn er eigentlich noch gut in der Lage ist, das Geschäft zu führen und nicht erst später, wenn das Unternehmen schon Spuren davon zeigt, dass der Zenit überschritten wurde. Dies hat nicht nur damit zu tun, dass sich die Geschäfte zu einem solchen Zeitpunkt noch besser regeln lassen, sondern auch damit, dass das Unternehmen natürlich an Wert verliert, sollte der Höhepunkt des Schaffens bereits überschritten sein. Am besten sollten zum Zeitpunkt des Verkaufes keine gravierenden Umsatz- und Ertragseinbrüche in den Bilanzen zu finden sein. Wartet der Unternehmer zu lange mit dem Verkauf, kann es sein, dass die Kunden dies ausnutzen. Nicht nur sinkt der Wert des Unternehmens, auch die zähen Verhandlungen sollten geführt werden, solange der Unternehmer selbst noch im Höhepunkt seiner Schaffenskraft ist. Ansonsten kann es passieren, dass das Unternehmen unter Wert seinen Besitzer wechselt. Auf keinen Fall sollte ein Unternehmen zu spät verkauft werden. Dies ist dann der Fall, wenn bereits Umsatzeinbußen vorhanden sind oder wenn der jetzige Eigentümer das Unternehmen nicht mehr zusammenhalten kann und erste Kündigungen aus diesem Grund eingegangen sind.

Die häufigsten Gründe für einen Fehlschlag des Verkaufes

Bei der Frage, wie man sein Unternehmen am besten verkauft, ist Vorsorge eine gute Vorbereitung. Über Probleme, die beim Verkauf auftreten können, sollte der Verkaufende sich am besten bereits im Vorfeld ein Bild machen. Die Verhandlungen können schnell scheitern, wenn für den Käufer unüberwindlich scheinende Probleme auftauchen. Dann kommt es zu einem Abbruch der Verhandlungen und die Transaktion ist in den meisten Fällen gescheitert. Unstimmigkeiten kommen meist in Bezug auf den Kaufpreis und den Wert des Unternehmens, Steuern, offene rechtliche Fragen, Haftungsrisiken, Pensionszusagen und dem Fortbestehen von derzeitigen Genehmigungen auf. Über diese Punkte sollte ein Unternehmer sich daher vor dem Verkauf schon Gedanken machen.