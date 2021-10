Kaufleute für Versicherungen und Finanzen: Hohe Kompetenz, gute Aussichten      

Ob als Unternehmen oder Privatperson: Wer sich gegen Eventualitäten absichern will, wendet sich an Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Das gilt nicht nur bei Neuverträgen, sondern auch bei bereits abgeschlossenen Versicherungen, etwa wenn es um Vertragsänderungen oder verbesserte Angebote geht. Ein weiteres Feld für die Versicherungs- und Finanzexperten sind Finanzpakete, die für den Ruhestand absichern. Wie aber kann man in diesen Beruf gelangen?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen: Wo und mit welchem Ziel arbeiten sie?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen arbeiten je nach Ausrichtung und Schwerpunkt auf unterschiedliche Weise. Wenn sie angestellt sind, dann etwa in:

● Versicherungsunternehmen

● Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche

● Wirtschaftsunternehmen der Industrie und des Handels

Außerdem sind sie häufig tätig als selbständige

● Vermittler

● Makler

● Berater

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen wollen ihre Klienten sachbezogen beraten. Diese Beratung ist in Umfang und Produktvorschlägen so genau wie möglich auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten. So werden von seriösen Vertretern ihrer Zunft zum Beispiel nur Versicherungen empfohlen, die auch wirklich nötig sind.

Um hier die besten Lösungen zu finden, erarbeiten die Experten für ihre Kunden individuelle Angebote, die sie im Detail erklären und besprechen. Dabei müssen sich die Profis auch auf immer wieder neue Bedingungen einstellen. So zum Beispiel aktuell im Zuge der Flutkatastrophe und der dadurch erhöhten Nachfrage nach der richtigen Versicherung.

Dasselbe gilt für das Thema Vorsorge, das ständig im Wandel ist. Wie lässt sich der Ruhestand des Klienten so absichern, dass ihm jetzt und nach Rentenbeginn genug Freiheiten bleiben? Um hier die richtigen Entscheidungen zu treffen und Empfehlungen zu geben, müssen Kaufleute für Versicherungen und Finanzen unter anderem bei diesen Themen über genügend Expertise verfügen:

● private Renten- und fondsgebundene Lebensversicherungen

● privat finanzierte Renten mit staatlichen Zulagen

● betriebliche Altersvorsorge

Karriere in Sicht: So stehen die Aussichten

Die Aussichten für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen auf dem Arbeitsmarkt sind als gut bis sehr gut zu bezeichnen. So werden laut den einschlägigen Statistiken im Versicherungsbereich aktuell rund 75 Prozent der Ausbildungsabsolventen von den ausbildenden Unternehmen übernommen.

Auch wer nach der genau passenden Position für sich auf dem Stellenmarkt sucht, hat derzeit als Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen und Finanzen gute Chancen. Auf den bekannten Jobbörsen wie Xing oder LinkedIn sind das Angebot und die inhaltliche Bandbreite an Stellen groß. Das gilt nicht nur für den Versicherungs-, sondern vor allem auch für den Finanzdienstleistungssektor. Seriöse Finanzexperten wie die von tecis informieren beispielsweise auf Stepstone über ihr Unternehmen und offene Stellen.

Die Ausbildung: Duale Ausbildung und Spezialisierung

Die Ausbildung absolvieren Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen dual, also parallel in Ausbildungsbetrieb und Berufsschule. Die meisten Betriebe setzen die mittlere Reife oder das Abitur voraus. Ein besonderer Blick des ausbildenden Unternehmens gilt zudem häufig den Bewerbernoten in Mathematik, Deutsch und Englisch. Auf dem Ausbildungsplan steht zunächst Basiswissen, das grundsätzliche Inhalte betrifft, zum Beispiel:

● Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften

● Datenschutz und Datensicherheit

● Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben

● Betriebliches Rechnungswesen

● Controlling

Im dritten Ausbildungsjahr spezialisieren sich die angehenden Kaufleute. Sie entscheiden sich entweder für den Schwerpunkt Versicherung oder Finanzwesen. Beim Schwerpunkt Versicherungen werden unter anderem diese Themen behandelt:

● Marketing

● Steuerung und Verkaufsförderung

● Risikomanagement

● Kundenbeziehungen und Versicherungsbestände

● Schadenservice und Leistungsmanagement

Die Spezialisierung auf Finanzberatung bezieht unter anderem diese Bereiche mit ein:

● Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden

● Optimierung von Finanzproduktbeständen

● private Immobilienfinanzierung

● Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge