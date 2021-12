Mit individuellen Geschenken punkten - Die perfekten Weihnachtsgeschenke

Photo by Mel Poole on Unsplash

Bevor Sie loslaufen und wahllos Kleinkram und Staubfänger einkaufen sollten sie über individuelle Fotogeschenke zu Weihnachten nachdenken. Dazu können Sie eine Weihnachtskarte selber gestalten. Fotogeschenke sind und bleiben die schönsten Geschenke und werden leider viel zu selten in Betracht gezogen. Was gibt es schöneres als dem Partner, den Eltern, der Oma oder den Freunden ein Erinnerung zu schenken. Es gibt hier ganz wundervolle Ideen wie zum Beispiel eine Schneekugel mit einem Foto der Enkelkinder. Sie können mittlerweile alles im Internet bedrucken lassen. Es besteht die Möglichkeit Dekorationsartikel oder auch Schlüsselanhänger mit einem Foto der Familie zu versehen oder ganz klassisch ein Foto mit Rahmen zu versehen. Wie wäre ein Kalender der einen Rückblick eines Jahres voller wundervoller Erinnerungen und Momente darstellt. Erinnerungen die Sie gemeinsam mit der zu beschenkenden Person erlebt haben, oder aber für eine Person die nicht immer aus nächster Nähe an Ihrem Leben teilhaben kann. Der letzte Urlaub mit den Freundinnen können Sie im nächsten Jahr, Monat für Monat noch einmal Revue passieren lassen. Das aufregende erste Jahr Ihres Kindes oder die schönsten Momente mit dem Partner. Hier gibt es einfach unzählige Ideen um Freude zu bereiten und das Budget nicht ins unermessliche auszureizen.

Dazu oder auch allein, kommt es immer gut an, wenn Sie selbst die Weihnachtskarten gestalten. Das bietet eine tolle Alternative zu den sonst immer gleichen, gekauften Karten. Online ist es mittlerweile möglich per Mausklick Bilder hochzuladen und eine Karte zu erstellen. Zudem ist es ganz einfach einen persönlichen Text hinzuzufügen und auch die Schriftart zu bestimmen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Weihnachtskarten können in sämtlichen Farben, Formen und auch Texturen erstellt werden. Wie wäre ein kleiner Stern aus Holz mit einem lieben Gruß der sogar an den Weihnachtsbaum gehängt werden kann. Von klassisch bis modern ist alles möglich ganz nach Ihren Wünschen. Die Karten können selbstverständlich zu jeder Zeit und zu jedem Anlass gestaltet werden.

Im Große und Ganzen sollten wir uns in der Weihnachtszeit besinnen und dankbar sein für das was wir haben. Es ist eine Zeit die wir mit unseren Liebsten verbringen und in der wir auf ein gemeinsames Jahr zurückblicken. Am Ende zählt das Beisammensein. Seien Sie achtsam und liebevoll mit der Familie und vor allem mit sich selbst. Vergessen Sie nicht das ein Weihnachtsgeschenk eine Geste der Dankbarkeit ist und einem anderen Menschen zeigen soll, dass Sie ihn schätzen. Es kommt nicht auf den Preis oder die Größe des Geschenkes an sondern darauf, dass Sie sich Gedanken machen wie Sie Ihrem Gegenüber ein Lächeln aufs Gesicht zaubern können. Seien Sie auch gut zu sich selbst. Einen Kalender für das nächste Jahr brauchen Sie auch und die Liebsten in einem eingerahmten Foto auf der Kommode macht Sie garantiert zum lächeln.