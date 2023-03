adidas Sonnenbrille: Erlebe die Stimmung und konzentriere dich aufs Spiel

adidas Sonnenbrille: Wenn die Sonne mitspielt

Mit der smarten adidas Sonnenbrille erlebst du die Sonne jederzeit als deinen Verbündeten, egal, wie stark die goldgelbe Kugel am Himmel gerade strahlt. Die Sonnenbrille von adidas spielt immer in deinem Team, ob beim Sprint oder Marathon, beim Segeln oder Surfen, beim Radsport oder Bergsteigen.

Die adidas Sonnenbrille für Damen oder Herren verbindet eine trendig-coole Ästhetik mit hervorragendem Tragekomfort und bietet außerdem deinen Augen den bestmöglichen Schutz vor UV-Strahlung und Verletzungen. Du setzt deine Sport-Sonnenbrille für Herren oder Damen auf und bist bereit für die nächste Runde.

Komfort bis ins feinste Detail

Bei der adidas Sonnenbrille für Sportler ist jedes noch so scheinbar geringe Detail durchdacht. Die Sonnenbrille von adidas passt sich dank flexibler Bügel und beweglicher Nasenplättchen deinem Gesicht perfekt an. Die Brille wird einfach eins mit deinem Gesicht: Du denkst nur an das Spiel und hast dein nächstes Ziel vor Augen.

Dabei ist die Sonnenbrille von adidas ein richtiges Leichtgewicht, das dich in keiner Weise belastet und ermüdet. Im Leistungssport, wo jede Millisekunde zählt, bremst dich deine Sonnenbrille dank der perfekten aerodynamischen Eigenschaften keineswegs ab. Diese Sonnenbrille sitzt wie angegossen und lässt zugleich ausreichend Luft an dein Gesicht. Vor Schwitzen und beschlagenen Gläsern musst du also keine Angst haben.

Mehr noch – auf die adidas Sonnenbrillen für Herren oder Damen ist immer Verlass, denn jedes Element dieser Sonnenbrille ist für enorme Belastungen beim Sport ausgelegt.

Klare Sicht – dank der intelligenten Gläser-Technologie

Jede Sport-Sonnenbrille von adidas macht das Zusammenspiel von Gestell und Gläsern aus. Finde die Gläser, welche perfekt zu deiner Sportart passen:

Für optimale Performance bei allen Lichtverhältnissen sorgen die fotochromatischen Vario-Gläser, die sich an die aktuelle Lichtintensität anpassen. Die selbsttönenden Brillengläser sind vor allem beim Ausdauersport von Vorteil.

Die polarisierende adidas Sonnenbrille für Herren ist für dich dann die richtige Wahl, wenn deine Augen dringend Schutz vor Lichtreflexionen benötigen. Polarisierende Gläser schützen zudem hundertprozentig vor gefährlicher UV-Strahlung. Entscheide dich für diese Gläser, wenn Wasser, schneebedeckte Gipfel oder Skipisten dein Element sind.

Kolor Up™ präzisiert dein Sehvermögen und verfeinert deine Farbwahrnehmung. Die adidas Sonnenbrille für Damen oder Herren mit Kolor-Up™-Technologie bietet deinen Augen zuverlässigen Schutz vor UV-Licht und ist deine Wahl für Wassersport oder alle Präzisionssportarten.

Bei Contrast-Brillengläsern ist der Name Programm, da die smarte HDC-Technologie dein Kontrastsehen optimiert. Mit Contrast-Gläsern erkennst du sofort jedes Detail und verbesserst deine Leistung bei allen Outdoor-Sportarten.

Sport-Sonnenbrille von adidas – genau das, was deine Augen brauchen!