Die Geschichte des Schmucks fand vor Jahrtausenden seinen Ursprung

Es ist belegt, dass es zu jener Zeit bereits Halsschmuck gab, der aus mehrgliedrigen oder einfachen Halsketten angefertigt wurde.

Naturmaterialien wie Tierzähne, Perlen, Fischwirbel und Muscheln wurden zur Anfertigung von Schmuck ebenso benutzt wie Anhänger aus Knochen oder Steinen.

Bronze und Kupfer waren zu einem späteren Zeitpunkt die Nachfolger des Naturschmucks. Denn beide Materialien lassen sich in verschiedene Formen verarbeiten. Dadurch konnten individuelle Schmuckstücke kreiert und hergestellt werden.

Scheiben, Ringe und Metallperlen bildeten fortan die Basis für den damaligen Schmuck.

Eine weitere Entwicklung ergab sich, als die Glas- und Kunststoffherstellung entdeckt wurden. Dadurch kam es zu Kombinationen aus verschiedenen Materialien, womit sich der Begriff Schmuck neu erfand.

Schmuck als Statussymbol

Damals wurde Schmuck häufig als Statussymbol benutzt, um beispielsweise seinen Stand als Oberhaupt einer Gemeinschaft zu verdeutlichen.

Heutzutage wird Schmuck als Statussymbol oftmals als Wertgegenstand getragen, welcher lediglich den „Reichen und Schönen“ vorbehalten ist.

Allerdings hat sich bereits in den 1920er-Jahren der Modeschmuck seinen Weg in die heutige Gesellschaft gebannt. Seinerzeit sorgte die populäre Designerin Coco Chanel für Aufsehen in der Modewelt, als sie auf ihre Kollektionen abgestimmten Modeschmuck entwarf, der aus unechten Materialien hergestellt wurde. Dadurch gelang es ihr, den Schmuck preislich so zu gestalten, dass er fortan für jeden Menschen unabhängig seines gesellschaftlichen Standes erschwinglich wurde.

Durch diese Entwicklung wird Modeschmuck heutzutage industriell in Serie hergestellt. Wobei es hier Ausnahmen gibt. Denn es gibt so manch ein Schmuckstück, das als sogenannter „echter Schmuck“ aus hochwertigen Materialien wie Gold, Silber, Diamanten etc. als Unikat designet wurde aber aus Sicherheitsgründen in Form eines Duplikats aus unechten Modeschmuck Komponenten nachgebildet wurde.

Schmuck hat tausend Gesichter

Da der Kreativität im Design von Schmuck durch zahlreiche verschiedene, dazu nutzbare Materialien kaum noch Grenzen gesetzt ist, gibt es Schmuck in allen erdenkbaren Ausführungen.

Somit kann jeder unabhängig seines Geschmacks zahlreiche Schmuckstücke finden, die dem eigenen Stil entsprechen. Dabei ist es unbedeutend, ob es sich um Ringe, Armbänder, Halsketten, Fußkettchen oder auch Sets handelt.

Beliebte Materialien zur Herstellung von echtem Schmuck

- Gold zählt zu den sehr hochwertigen Materialien, aus denen Schmuck hergestellt wird. Es gibt verschiedene Qualitäten, zu denen Gelbgold, Rotgold, Weißgold, Grüngold und Rose’ Gold zählen.

- Silber

- Platin

- Edelsteine

Materialien aus denen Modeschmuck gefertigt wird

Da es bei Modeschmuck in erster Linie darum geht, einen aktuellen Trend zu verfolgen, sind die Materialien in der Regel wesentlich günstiger.

- Kunststoff

- Nickel

- Metall

- Kautschuk

- Leder

- Gummi

- Strasssteine

Modeschmuck: Kann er qualitativ hochwertig sein?

Selbstverständlich kann Modeschmuck über eine gute Qualität verfügen und optisch echtem Schmuck voll entsprechen. Um hochwertigen Modeschmuck zu erwerben, gilt es genau hinzuschauen und folgende Fragen zu beantworten. Sind die Materialien, aus denen der Schmuck hergestellt wurde, lange haltbar und Fair Trade? Dieser Anspruch kann beispielsweise durch den Kauf von Kautschukschmuck erfüllt werden. Zudem ist Schmuck aus Kautschuk besonders pflegeleicht, je nach Design zeitlos und kann mehrere Jahre getragen werden.

Grundsätzlich gilt, dass diverse Materialien geeignet sind, um hochwertigen Modeschmuck anzufertigen. Der Fokus sollte bei der Wahl des Schmuckstücks auf die Verarbeitung gelegt werden. Wie sehen beispielsweise die Stellen aus, an denen ein Strassstein eingearbeitet wurde? Wurde insgesamt sauber gearbeitet oder sind eventuell Lötstellen zu sehen?

Echten Schmuck von Modeschmuck unterscheiden: Das sind die Merkmale

Es kam schon häufig vor das Modeschmuck als echter Schmuck angeboten wurde. Daher ist es nützlich zu wissen, worin sich die Unterschiede finden.

Wenn echter Schmuck gewünscht ist, sollte geprüft werden, ob das jeweilige Schmuckstück über einen Feingehaltsstempel verfügt. Bei Gold kann das beispielsweise eine Stempelung mit den Zahlen 333, 585 oder 750 sein. Silber wird mit der Zahl 925 gekennzeichnet.

Im Gegensatz dazu ist Modeschmuck mit verschiedenen Prägungen gezeichnet. Diese kann sowohl „Made in China, Amerika oder Double lauten.

Da es sich dabei um unedle Metalle handelt, welche lediglich über eine Beschichtung aus Silber oder Gold verfügen.

Achtung! Doppelkennzeichnungen sind oft ein Zeichen für gefälschten, schweren Goldschmuck. Es wird hierbei von sogenanntem Autobahngold gesprochen. Die Kennzeichnung könnte beispielsweise 750/ 18 Kt sein. Sollte keine Kennzeichnung vorhanden sein, kann jeder einen Echheits-Check mit Hilfe eines Magneten durchführen, da Edelmetalle nicht magnetisch sind.