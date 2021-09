Die schönsten Stoffe der aktuellen Herbstmode

Leichte Leinen- und Baumwollstoffe sind im Herbst kein Thema mehr. Stattdessen wird sich jetzt am liebsten in flauschige Materialien, die vor kühlem Wind und niedrigen Temperaturen schützen, gekuschelt. Trotzdem kann es durchaus sein, dass das Thermometer zwischen September und November noch einmal ordentlich in die Höhe klettert. Sommerliche T-Shirts dürfen jetzt aber dennoch im Schrank bleiben, denn die Herbstmode der aktuellen Saison bietet auch für wärmere Tage wunderschöne leichte Stoffe in tollen Herbstfarben.

Photo by Kevin Grieve on Unsplash

Schicke Outfits für kühlere Tage

Wenn es draußen so richtig ungemütlich ist, greift jeder zu dicken Pullovern und warmen Jacken. Diese können aus den unterschiedlichsten Stoffen und Textilien bestehen. Die definitiv edelste Variante ist Kaschmir. Die extrem feine Wolle stammt von der gleichnamigen Ziege und ist sehr kostbar. Sie besitzt herausragende isolierende Eigenschaften, das heißt, schon ein relativ dünner Kaschmirpullover schützt zuverlässig vor Kälte. Zwar ist die Wolle nicht ganz günstig, da sie aber gleichzeitig auch sehr robust und langlebig ist, lohnt sich die Investition fast immer. Außerdem bietet sie weitere unschlagbare Vorteile: Kaschmirfasern sind von Natur aus schmutz- und geruchsabweisend, sie müssen also nicht oft gewaschen werden. Kleinere Flecken lassen sich bei Bedarf mit einem guten Wollwaschmittel entfernen, gegen einen muffigen Geruch hilft Auslüften beispielsweise auf dem Balkon oder am offenen Fenster.

Wer sich für günstigere und trotzdem kuschelwarme Herbstmode interessiert, trifft mit Fleece die wohl beste Entscheidung. Das Material kann die Körperwärme perfekt speichern und verhindert dennoch übermäßiges Schwitzen, da es Feuchtigkeit (Schweiß) nach außen ableitet. In einem Fleecepullover oder in einer entsprechenden Jacke muss also niemand im "eigenen Saft schmoren"! Minderwertige Stoffe neigen allerdings zum sogenannten Pilling, das heißt, es bilden sich mit der Zeit unschöne Knötchen. Gute Fleecekleidung ist dagegen mit "Anti-Pilling" ausgestattet: Sie bleibt dauerhaft schön. Kleiner Nachteile: Grundsätzlich neigt Fleece dazu, schnell Gerüche anzunehmen.

Ein ebenfalls perfekter Kuschelpartner für kühle Tage ist Merinowolle. Sie isoliert sehr gut, ist antistatisch und transportiert den Schweiß ebenfalls nach außen. Im Gegensatz zu herkömmlicher Schurwolle ist sie zudem super weich und kratzt nicht. Aus Merinowolle werden vor allem Strickjacken und Rollkragenpullover hergestellt.

Welche Stoffe passen zu milden Herbsttagen?

Wenn es morgens noch frostig und mittags fast schon frühlingshaft warm ist, ist der sogenannte Zwiebellook extrem praktisch. Anstelle eines dicken Pullis werden mehrere dünne Kleidungsstücke getragen, die bei Bedarf abgelegt werden. Die einzelnen Schichten gewährleisten eine sehr gute Wärmeisolierung und bieten eine höchstmögliche Flexibilität. Doch welche Stoffe eignen sich für den Lagenlook? Da wäre beispielsweise Flanell. Flanellblusen und -hemden mit Karomuster sind derzeit stark im Kommen und lassen sich sehr gut mit T-Shirts kombinieren. Der Stoff ist ausgesprochen hautfreundlich und fühlt sich super soft an. Außerdem ist er extrem leicht und trotzdem wärmend. Wer an sonnigen Herbsttagen ins Schwitzen gerät, zieht sein Flanellhemd einfach aus und zeigt sich im Baumwollshirt. Für den Winter ist Baumwolle zwar weniger geeignet, als modischer Kombipartner für den Zwiebellook bietet sich die Naturfaser aber hervorragend an.

Ein weiterer Klassiker der leichten Herbstmode ist Cord. Das Gewebe mit den typischen Rippen lag in den siebziger Jahren auf der Beliebtheitsskala ganz weit oben, verschwand dann für eine Weile in der Versenkung und ist aktuell wieder up to date. Der Stoff findet sich hauptsächlich in Jacken und Hosen wieder, er ist sehr strapazierfähig und robust, wirkt immer ein bisschen rustikal und bietet einen sehr bequemen Tragekomfort. Oft wird er in einem Atemzug mit dem trendigen Country-Style genannt. Wer herbstliche Outdoor-Aktivitäten liebt, liegt mit Canvas genau richtig. Das Gewebe kommt vor allem bei Funktionskleidung und insbesondere Hosen zum Einsatz, es ist atmungsaktiv, gut windabweisend und sehr belastbar.

Auf Wind und Wetter bestens vorbereitet

Die verschiedenen Stoffe der aktuellen Herbstmode richten sich an quasi jede Wetterlage. Viele Kreationen bestehen sogar aus einem raffinierten Materialmix. Bekanntestes Beispiel ist sicherlich die Kombination aus Sweatstoff und Fleece. Der Sweatstoff bildet dabei die modische Oberseite des Kleidungsstücks, während Fleece auf der Unterseite für ein himmlisch weiches Tragegefühl sorgt. Dieser Mix ist hauptsächlich bei Kapuzenpullovern, bequemen Hausanzügen und Sweatjacken zu finden, er verkörpert einen legeren bis sportlichen Look und steht Damen und Herren aller Altersgruppen. Handelt es sich um eine etwas schwerere Qualität, eignet sie sich sogar für kalte Wintertage.