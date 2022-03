Frühjahrstrends für jeden Figurtyp

Ob Homeoffice oder Büro - die Mode in diesem Jahr bringt Farbe in den Alltag. Von Pastelltönen bis hin zu peppigen Farben gibt es die Trendstücke der Season in vielen Farbtönen. Wie bei den Schnitten gilt auch bei den Farben: Der eigene Typ gibt den Trend vor. Wer sich stilbewusst kleiden möchte, sollte sich und die eigenen Vorzüge ins Zentrum der Garderobe stellen und nicht die Trends der Saison. Frauen mit einem warmen Hautton sollten sich in warmen Farbtönen kleiden. Wer einen kühlen Hautton hat, der kleidet sich besser in kühleren Farben. Wer hier unsicher ist, schaut auf seine Venen am Unterarm. Sind diese grün, ist das ein Zeichen für einen warmen Ton. Menschen mit bläulichen oder violett schimmernden Venen haben einen kühlen Hautton.

Oversize-Blazer

Generell sind weite Schnitte in diesem Frühjahr ein Trend in der Damenmode. Der Oversize-Blazer kommt in klassischen Materialien daher. Doch auch Kunstleder findet sich bei den lässig geschnittenen Modellen in unterschiedlichen Trendfarben. Wer den Blazer mit besonders femininen Accessoires stylt, liegt mit diesem Stilbruch im Trend. Ebenso lässt sich der Blazer auch lässig mit weiten Jeans und einem schlichten Shirt stylen.

Jeans

Der Allrounder bei den Hosen ist und bleibt die Jeans. In diesem Jahr kommt sie in vielen Varianten und Schnitten. Trendige Jeans für Damen fallen in dieser Season durch ihre Details auf. Einige Modelle haben einen Folientrend, Pailletten, Stickereien oder einen fransigen Beinausschnitt. Bei den Schnitten bleibt der High-Waist-Schnitt zwar noch erhalten, aber es gibt auch wieder andere Schnitte. High-Waist-Jeans sind bei richtigem Styling ein echter Figurschmeichler. Sie kaschieren einen kleinen Bauch, strecken die Beine optisch und betonen die Taille. Die Taschen sollten mittig oder im oberen Po-Bereich sitzen. Modelle mit kleinen Taschen kaschieren sie den Po. Während die Skinny-Variante ideal für lange und schlanke Beine ist, versteckte die weite High-Waist-Jeans kräftige Oberschenkel und betont die Taille. Vorsicht beim Po: Ist die locker geschnittene High-Waist-Jeans an dieser Stelle zu locker, wirkt der Po sehr flach. Neben den verspielten Details bei den Jeans kommen in diesem Frühjahr Farben an den Stoff. Ein Trend sind dabei Pink- und Rosatöne. Gerade in Kombination mit einem Oversize-Blazer oder einer strengen Bluse wirken diese femininen Farben besonders gut.

Kleider

Bei den Kleidern gibt es im Frühjahr eine große Vielfalt bei den Schnitten: Midi-Kleider oder Mini-Kleider sind beides echte Trendstücke. Ähnlich wie bei den Oversize-Blazern findet sich der Materialtrend Leder in dieser Season auch bei den Kleidern. Hochwertiges Kunstleder setzt die Kleidung gekonnt in Szene. Bei den Kleidern zeigt sich ein leichtes 80er-Jahre Revival. Ballonärmel, Schulterpolster oder Raffungen finden sich an vielen Stücken wieder.

Kleid mit Rollkragen

Ein Trend in diesem Jahr sind hochgeschlossene Kleider in Midi-Länge. Natürliche Materialien wie Wolle und Baumwolle in gedeckten Farben sind stilbildend bei diesen Kleidern und in Deutschland beliebt. Die gewagteren Modelle haben einen hohen Beinschlitz. Die Kleider sind oft im Strickmuster gehalten und variieren in der Weite. Die weit geschnittenen Modelle sind gemütliche und schicke Begleiter für jeden Tag, die jedem Figurtyp stehen. Die Kleider lassen sich schlicht tragen oder mit passenden Accessoires stylen. Gürtel betonen beispielsweise die Taille. Diese sollten allerdings nicht Ton in Ton mit dem Kleid sein. Entweder empfiehlt sich ein etwas dunklerer Farbton oder ein kompletter Bruch mit der Grundfarbe. Breite Gürtel können bei einem solchen Kleid zusätzlich die Taille etwas modellieren und ein paar Kilos am Bauch wegschummeln.

Schnürungen

In diesem Jahr wird bei den Oberteilen fleißig geschnürt. Ob Jacken, Strickjacken oder Pullover – bei vielen Oberteilen finden sich Schnürungen wieder. Wichtig ist hier die Platzierung der Schnürung. Sitzt sie zu tief, kann das einen Bauch betonen. Liegt die Schnürung direkt unterhalb der Brust, kaschiert das einen kleinen Bauch.

Um schlichte Blusen oder Kleider aufzupeppen, findet sich der Trend mit den Schnürungen auch bei Gürteln. Hier sind es breite Modelle aus Stoff und Leder, die durch eine entsprechende Schnürung die Taille betonen.

Cut-Outs

Ein Trend, der sich auf den Laufstegen immer wieder zeigt, und bei dem sich viele die Fragen stellen, ob er alltagstauglich ist. Doch mit dezenten Cut-Outs lassen sich Körperstellen gekonnt betonen. Die auffälligeren Cut-Outs bleiben dann dem Abend vorbehalten und lenken den Blick auf die Taille oder den Bauch.

Locker geschnittene Stoffhosen

Hosen aus Stoffen begleiten uns bereits die letzten Jahre. In diesem Jahr verändern sie noch einmal ihre Optik und werden durch ihren lockeren Schnitt besonders lässig. So haben die sogenannten Loose Tailored Trousers die Bundfalte der klassischen Anzughose und sind ansonsten weit geschnitten. Oben sitzen sie in der Taille und werden gerne in Überlänge getragen. Die Stoffhosen variieren dabei von festeren Materialien bis zu dünnen und leichten Stoffen