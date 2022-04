Frühlingsmode – das sind die aktuellen Trends bei Schuhen und Kleidung

Wenn die erste Frühlingssonne den Asphalt wärmt, die Krokusse und Narzissen langsam aus der Erde schlüpfen und die Temperaturen erst zaghaft und dann immer schneller steigen, erwachen auch die Menschen wieder zum Leben. Endlich kann man wieder mit einem guten Buch auf der Parkbank sitzen, am Flussufer ein Eis genießen oder stundenlang durch die Innenstadt schlendern und die Auslagen in den Schaufenstern begutachten. Damit all das noch mehr Spaß macht, darf auch endlich die warme Winterkleidung abgelegt und gegen leichte Frühlingsmode in frischen Farben ausgetauscht werden. Die aktuelle Mode bietet Looks für jeden Figurtyp . Im Folgenden stellen wir drei tolle Styles vor, mit denen echte Fashionistas hervorragend für das kommende Frühjahr gerüstet sind.

Outfit #1: Bundfaltenhose mit legerem Blazer

In diesem Frühling trägt man Bundfaltenhose, und zwar mit extraweiter, ausgestellter Passform. Sowohl lange Hosen als auch Bermudas, die bis über das Knie reichen, sind angesagt. Außerdem stehen sie in allen erdenklichen Farben zur Verfügung. Für dieses Outfit ist ein Modell in einem strahlenden Pink oder einem zarten Pastellgrün eine gute Wahl. Die Hosen haben einen hohen Bund und werden am besten mit einem schwarzen Longsleeve-Oberteil kombiniert. Das sollte möglichst eng anliegen und in den Bund gesteckt werden. Ein beigefarbener Casual-Blazer schützt vor der manchmal noch kühlen Frühlingsluft. Eine sportive Note bekommt das Outfit durch die passenden Schuhe. Leichte Sneaker in strahlendem Weiß sind beispielsweise eine gute Wahl. Die sehen nicht nur richtig stylish aus, sie bieten auch einen hervorragenden Tragekomfort, sodass dieses Outfit für lange Tage wunderbar geeignet ist.

Outfit #2: Hüftjeans mit weit geschnittenen Pullovern

Mit hüfthohen Jeans erobert ein Trend der Nullerjahre erneut die Kleiderschränke der Nation. Die Jeanshosen dürfen gerne eine helle Waschung haben und ein wenig weiter sein. Am besten sehen sie zu Plateauschuhen aus. Damit der hüfthohe Schnitt auch besonders gut zur Geltung kommt, kombiniert man diese Hosen am besten mit einem etwas kürzeren, aber weit geschnittenen Pullover. Dieser kann Querstreifen haben oder sich in auffälligen Farben wie intensivem Pink oder dunklem Tannengrün präsentieren. Wenn dann mittags die Frühlingssonne hoch am Himmel steht und die Temperaturen ihr Maximum erreichen, darf der Pullover gerne ausgezogen werden. Ganz im Look der Nullerjahre wäre ein bauchnabelfreies Top darunter angesagt. Wer seinen Bauch aber lieber nicht zeigen will, kann auch zu einem T-Shirt mit einem raffinierten Cut-Out an den Schultern oder am Rücken greifen und dem Outfit so die gewisse Raffinesse verleihen.

Outfit #3: Farbenfrohes Kleid mit Sneakern

Feminine Kleider in allen Variationen sind in diesem Frühjahr wieder gefragt. Sie dürfen geblümt oder unifarben sein. Für einen farbenfrohen Look, der sportiv und weiblich zugleich ist, können trendbewusste Damen beispielsweise zu einem Kleid im Colour-Blocking-Look greifen und das mit einem paar bunten Sneakern in ähnlichen Farben und einer großen Sonnenbrille kombinieren. Tiefe Ausschnitte sind in diesem Jahr eher nicht gefragt. Stattdessen bieten sich ein V-Neck oder ein hochgeschlossenes Kleid an. Sollte es draußen ein wenig kühler sein, lässt sich der Look mit einem weiteren topaktuellen Frühlingstrend abrunden: Dem farbenfrohen Tweedmantel. Dieses Outfit ist der ideale Begleiter für einen Shopping-Tripp, kann aber auch bei einem Date oder in der Uni getragen werden.