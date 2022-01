Größer wirken trotz flacher Schuhe - hilfreiche Styling-Tipps

Das richtige Styling hat einen großen Einfluss darauf, wie man von anderen Menschen wahrgenommen wird. Diese Tatsache kann man sich zunutze machen, wenn man sich ein wenig größer schummeln möchte, als es eigentlich der Fall ist. Gerade Frauen haben es mit der Vielzahl an unterschiedlichsten Kombinationsmöglichkeiten recht leicht, die optische Größe zu beeinflussen. Doch auch Männer bekommen mit dem richtigen Know-how die Möglichkeit, ein wenig größer zu wirken. Nicht immer möchte man hohe Schuhe tragen, weil diese oftmals unbequem oder für den Alltag im Büro nicht geeignet sind. Flache Schuhe sollten Sie jedoch nicht daran hindern, größer zu wirken. Indem Sie einige clevere Tipps befolgen, können Sie auch mit einer Körpergröße von 1,60 m wie ein Supermodel erscheinen. In diesem Artikel verraten wir Ihnen, mit welchen Tricks das möglich ist.

Einfarbige Kombinationen sorgen für eine optische Täuschung

Für eine optische Täuschung können Sie sorgen, indem Sie eine einfarbige Kombination tragen. Wählen Sie deshalb Schuhe, Hose und Oberteil in der gleichen Farbe. Dies führt dazu, dass Sie größer wahrgenommen werden, als Sie eigentlich sind. Dadurch, dass von unten bis oben nur eine Farbe zu sehen ist und es keine andersfarbigen Unterbrechungen gibt, wirkt Ihre Silhouette gestreckt. Ein sportlicher Look lässt sich Ton-in-Ton genauso gut stylen wie ein schickes Outfit. Besonders elegant wirkt beispielsweise ein Outfit ganz in schwarz. Im Gegensatz zu hellen Farben sorgt Schwarz zusätzlich dafür, dass man schlanker aussieht. Wem es zu langweilig ist, nur gleiche Farben zu tragen, der sollte auf unterschiedliche Materialien zurückgreifen. Ein schwarzer Pulli lässt sich zum Beispiel gut mit einer schwarzen Lederhose kombinieren. Dazu dann noch ein Mantel aus einem weichen und flauschigen Teddy-Stoff und das Outfit ist ganz und gar nicht langweilig. Zusätzlich kann man mit einer bunten Tasche oder einer Kette noch etwas mehr Schwung in das Outfit bringen. Flache Schuhe, wie hier von Jacalu angeboten, lassen sich demnach sehr wohl so clever kombinieren, dass man optisch größer wirkt. Dies gilt nicht nur für den Alltag, sondern auch für die Freizeit, wenn Sie beispielsweise wandern gehen oder eine Trekkingtour im Urlaub unternehmen. Wichtig ist hierbei allerdings, dass die Farbe der Schuhe zu den restlichen Kleidungsstücken passt. Dabei muss es keinesfalls immer eine lange Hose sein. Auch mit einer Strumpfhose und Schuhen in der gleichen Farbe lässt sich die Silhouette strecken.

High-Waist-Hosen für superlange Beine

Eine High-Waist-Hose aus Stoff oder Denim ist das perfekte Kleidungsstück, um größer zu wirken. Diese Art der Hosen ist sehr beliebt, da die Beine damit viel länger aussehen und man selbst größer wahrgenommen wird. Der Bund der Hose endet über der Hüfte und verlängert somit optisch die Beine. Kombiniert man diese Hose mit einem kurzen Oberteil oder steckt sich das T-Shirt in die Hose, ist es optimal. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Outfit eher gestaucht aussieht und die High-Waist-Hose nicht für den gewünschten Effekt sorgen kann, da der Bund vom Oberteil überdeckt wird. Daher gilt: Bei High-Waist-Hosen tragen Sie am besten Oberteile, welche am Bund der Hose enden oder Sie stecken die Bluse ganz einfach und lässig in die Hose. An der Hüfte höher geschnittene Hosen lassen sich gut mit flachen Sneakern kombinieren und sind somit das optimale Kleidungsstück, wenn es darum geht, ohne High Heels einige Zentimeter größer auszusehen. Man unterscheidet hierbei weiterhin in normale High-Waist-Hosen und sogenannten Super-High-Waist-Hosen, bei denen der Bund extra hoch geschnitten ist.

Die richtigen Kleider und Schmuckstücke auswählen

Wer eher zu den kleineren Menschen auf diesem Planeten zählt, der sollte die Finger von formlosen Maxi-Kleidern und Oversized-Looks lassen. Diese Outfits sind zwar bequem, lassen Sie aber leider kleiner und nicht größer aussehen. Bei der Wahl des richtigen Kleides ist daher Vorsicht geboten, wenn man sich ein paar Zentimeter hinzu schummeln möchte. Dazu eignen sich am besten Kleider, welche eine hohe Taille und einen V-Ausschnitt haben. Diese strecken optisch und bieten die Möglichkeit, wie bei einer High-Waist-Hose längere Beine zu zaubern. Mit einem Gürtel lässt sich der Effekt noch weiter verstärken, da er die Taille betont. Weiterhin ist es empfehlenswert, ein Kleid zu wählen, das eher gerade geschnitten ist und nicht aufträgt. Wer den Look ein wenig aufwerten möchte, der kann zu Schmuck greifen. Dabei ist es jedoch wichtig, keinen Statement-Schmuck zu nehmen. Diese großen und klobigen Schmuckstücke sorgen dafür, dass bei Ringen die Finger kürzer aussehen und bei riesigen Ohrringen ein gestauchter und überladener Effekt entsteht. Besser geeignet sind in diesem Fall filigrane Ketten und Ohrringe.