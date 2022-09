Hüte - früher Standard heute exotisch

Photo by Allef Vinicius on Unsplash

Die Zeitreise des Hutes

Die ersten Hinweise über das Tragen von Kopfbedeckungen gehen auf Griechenland zur Zeit der Antike zurück. Handwerker trugen Kappen in einer rundlichen Form, die besser situierte Bevölkerung kleidete sich mit einem breitkrempigen Filzhut. Die Allgemeinheit nutzte keine Kopfbedeckung.



Während des Römischen Reichs galt der Hut als eine Art Freiheitssymbol. Bei feierlichen Anlässen wurden vor allem von Theaterleuten Spitz- und Rundhüte getragen. Sklaven erhielten im Fall ihrer Freilassung einen Hut.

Große Teile der gehobenen Schicht lehnten den Hut für sich ab, weil er von der arbeitenden und damit der einfachen Bevölkerung getragen wurde.



Die übergreifende Gesellschaftsfähigkeit des Hutes begann erst mit dem Tod des römischen Kaisers Nero. Die Herren der reichen Bevölkerung entdeckten den Hut im Sinne eines Kopfschmucks für sich.



In Deutschland gab es bereits seit etwa 1360 das Handwerk der Hutmacherei. Je nach den verarbeiteten Materialien ließ sich die Herkunft des Trägers erkennen. Mit Beginn des 14. Jahrhunderts kam die Hutmode in der Damenwelt an. Das Design war aufwendig, stark verziert und meist voluminös.



Das 18. Jahrhundert war geprägt von Hüten als Darstellung des gesellschaftlichen Stands und der politischen Gesinnung. Im 19. Jahrhundert erlebte die Hutmode eine Hochzeit. Zahlreiche sehr unterschiedliche Modelle wurden gefertigt, von massentauglich bis hin zu luxuriös. Erst die Kulturrevolution der 1960er Jahre sorgte dafür, dass Hüte als altmodisch und veraltete Tradition gesehen wurden. Sie verschwanden immer mehr von der Bildfläche und machten allen Arten von Kappen, Mützen und Tüchern Platz.

Hüte im heutigen Alltag

Wie die Zunahme an vielfältigen und vor allem kreativen Hutmodellen beispielsweise bei HUT.de erkennen lässt, sind Hüte wieder sehr gefragt. Sie sind ein eindeutiges Stilmittel und ein wichtiges Modeaccessoire. Hüte gehören nicht nur nach Ascot auf die Pferderennbahn oder als Sonnenschutz in den Sommerurlaub.



Es muss nicht immer ein Basecap oder eine Mütze sein. Hutklassiker sind besonders beliebt, sowohl in Verbindung mit einem eleganten Anlass als auch in Form eines Highlights zum modernen Outfit. Viele junge Musiker und sogenannte hippe Kreative machen es vor und stylen sich mit Hut, um ihre Individualität auszudrücken.



Typische Hutklassiker sind unter anderem:

- Zylinder

- Melone

- Panamahut

- Fedora

- Zimmermannshut

- Bowler

Der typische Herrenhut wird heute auch häufig von modebewussten Frauen getragen. Dieser bewusst gewollte Stilbruch gilt als lässig vor allem bei einem coolen Look. Eine kleinere Hutgröße ist in den meisten Fällen unverzichtbar. Richtiges Messen ist an dieser Stelle ein Muss.

Fazit

Der Hut ist nie vollständig aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden. Im Verlauf der Geschichte gehörte er lange Zeit zur regulären Alltagskleidung. Heute setzt er Trends und ist ein klares Statement modebewusster Individualisten. Dabei wird der klassische Hut nicht nur mit einem eleganten Outfit kombiniert.