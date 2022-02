Immer mehr Kosmetik wird im Internet gekauft

Die Beauty- und Gesundheitsbranche erfreut sich seit geraumer Zeit großer Beliebtheit. Tatsächlich sind Kosmetika und Körperpflegeprodukte aber keine moderne Erfindung. Denn die Wurzeln der Kosmetik lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. Bereits die alten Griechen, Römer und Ägypter griffen auf Tinkturen, Salben und Öle zurück, um auf die äußere Erscheinung einzuwirken. Und Kleopatra - die berühmteste Königin Ägyptens - setzt noch heute Trends in Sachen Augenmake-up. Während die Menschen des Mittelalters auf einen stark gepuderten, blassen Teint setzten, waren die 40er-Jahre von einem natürlichen Look geprägt. Doch so unterschiedlich die einzelnen Ären des Make-ups auch sind, eins verbindet die Menschen der verschiedenen Jahrhunderte: Die Liebe zur Kosmetik.

Heutzutage haben Make-up-Liebhaber verschiedene Möglichkeiten, um die gewünschten Produkte zu erstehen. So ist es neben dem herkömmlichen Kauf im Einzelhandel möglich, Kosmetika im Internet zu bestellen. Das World Wide Web bietet entscheidende Vorteile, die den aktuellen Hype um den Kosmetik-Handel im Internet erklären. Im folgenden Artikel möchten wir Sie in die Welt der Beauty-Branche entführen und aufzeigen, warum der Online-Handel mit Kosmetika beständig zunimmt.

Der Online-Handel mit Kosmetikartikeln boomt

Der E-Commerce mit Kosmetikprodukten hat in den letzten Jahren einen beachtlichen Zuwachs verzeichnen können. Im Jahr 2015 betrug der Anteil der Kosmetika an den Gesamtumsätzen des E-Commerce lediglich 7,5 Prozent. Vier Jahre später ist der Prozentsatz bereits um 5,6 Prozent angestiegen. Die Prognosen sind rosig und versprechen hohe Umsätze für die nächsten Jahre.

Vorteile der Internetbestellung

Die positive Entwicklung des Beautymarktes wurde durch die Coronapandemie zusätzlich gefördert. Verbraucher, die ursprünglich auf den Einzelhandel setzen, mussten von ihren Gewohnheiten abweichen. So war es diesem Sektor möglich, Neukunden zu gewinnen, da diese die Vorzüge des Onlinekaufs erkannten und zu schätzen lernten. Gibt man eine Bestellung bei einem Webshop - wie zum Beispiel https://www.anadore-kosmetik.de/de/comfort-zone/ - auf, profitiert man von folgenden Vorteilen:

● Großes Sortiment

● Niedrige Preise

● Preisvergleiche

● Zeit- und ortsunabhängiges Shopping

● Komfort

● Große Auswahl an Zahlmöglichkeiten

● Einfache und sichere Bezahlung

● Umfangreiche Informationen und Beratung

Riesige Auswahl in Kosmetik-Webshops

Die Filialen der Drogerien oder Kosmetikhersteller haben nicht unendlich Platz. Aus diesem Grund müssen sich die Verbraucher mit einer kleinen Auswahl des bestehenden Angebots zufriedengeben. In der virtuellen Welt ist dies nicht der Fall. Auf den Webseiten der Online Shops werden alle erhältlichen Produkte gelistet. Die Ware wird in einem firmeneigenen Lager oder bei einem Logistikdienstleister aufbewahrt. Wird eine Bestellung aufgegeben, wird die Ware verpackt und an die angegebenen Adresse ausgeliefert.

Hervorzuheben ist außerdem, dass den Kunden im World Wide Web keine Grenzen mehr gesetzt sind. Es können Produkte aus anderen Ländern importiert werden, die in den nationalen Shops nicht verkauft werden. Auch Nischenprodukte, die nur über eine kleine Zielgruppe verfügen und somit in Läden häufig nicht angeboten werden, sind im Online-Handel erhältlich.

Online Kosmetik meist günstiger

Ein weiterer Punkt, der für den Erwerb der Kosmetika im Internet spricht, sind die geringen Kosten. Denn während Einzelhändler die Produkte teurere anbieten müssen, um Mietzahlungen und Nebenkosten abzudecken, ist der Online-Handel frei von solchen Problemen. Auf den virtuellen Plattformen werden darüber hinaus immer wieder Rabattaktionen und Gutscheine angeboten, die sich positiv auf die Rechnung auswirken können.

Was ist zu beachten beim Online-Kauf von Kosmetik

Das Internet ist nichtsdestotrotz ein Ort, der mit Vorsicht genossen werden sollte. Gibt man nicht Acht, kann man in die Hände von Betrügern fallen. Dementsprechend ist es wichtig, sich folgende Punkte zu Herzen zu nehmen:

● Produktinformationen: Seriöse Anbieter teilen der Kundschaft sämtliche Produktinformationen auf der Webseite mit.

● Bekannte Händler: Halten Sie sich an namhafte Unternehmen.

● Webshops mit Sitz in der EU: Bei unbekannten Unternehmen bietet es sich an, Firmen mit Sitz in Europa zu bevorzugen.

● Augen offen halten: Fälschungen können am Preisniveau erkannt werden und das Fehlen eines Impressums auf der Webseite weist auf Betrüger hin.