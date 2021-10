Körperpflege: Für Intimrasur nur scharfe Klingen nutzen

Für die Intimrasur muss die Klinge scharf sein. So vermeidet man schmerzhafte Entzündungen. «Eine stumpfe Klinge reißt die Haare eher ab, als sie zu kappen», erklärt die Ulmer Gynäkologin Miriam Deniz in der Zeitschrift «Apotheken Umschau» (Ausgabe A10/2021). Dadurch könnten leicht kleine Abszesse oder Furunkel, also Entzündungen unter der Hautoberfläche, entstehen.

Auch eingewachsene Haare können sich entzünden. Das Einwachsen lässt sich den Angaben zufolge am besten verhindern, indem man der Haut vor der Rasur mit einem Luffaschwamm ein sanftes Peeling gönnt.