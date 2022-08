Lederhose richtig pflegen – so klappt es

Es heißt, die Lederhose wird von Generation zu Generation vererbt und in einigen Gegenden ist das auch tatsächlich so. Das funktioniert aber nur dann, wenn sie auch richtig gepflegt wird. Durch ihr robustes Design ist die Lederhose sehr gerne oft im Einsatz und das nicht nur im Alltag, sondern vor allem auch auf Festen und Feiern. Hier kann es zu Verschmutzungen kommen. Mit den folgenden Pflegetipps bleibt die Lederhose in Form.

Wann muss eine Lederhose gereinigt werden?

Es heißt, Lederhosen sollen nicht gewaschen werden. Aber warum eigentlich? Leder entwickelt mit der Zeit eine sogenannte Patina. Es handelt sich um eine Fettschicht, die das Leder mit einem gewissen Glanz überzieht. Je mehr Patina vorhanden ist, umso eher wird von einer „Krachledernen“ gesprochen. Das heißt, es ist nicht notwendig, die Lederhose nach dem Tragen direkt zu waschen oder zu reinigen. Es kann allerdings sein, dass sich über die Zeit ein unangenehmer Geruch entwickelt. In diesem Fall ist eine Reinigung zu empfehlen. Das gilt auch dann, wenn die Flecken auf der Hose auffällig sind.

Bei der Reinigung stellen sich mehrere Fragen. Zuerst ist es wichtig zu wissen, aus welchem Material sich die Lederhose zusammensetzt. Es gibt verschiedene Arten von Leder und diese haben unterschiedliche Ansprüche an die Reinigung.

Die verschiedenen Möglichkeiten für die Reinigung

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein bei der Mode beziehen sich nicht nur auf die Auswahl der Stücke. Auch bei der Reinigung und Pflege kann hier genauer hingesehen werden. So gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine Lederhose zu reinigen. Oft ist hauptsächlich der Geruch das Problem. Lederhosen, die auf Festen und Veranstaltungen getragen werden, riechen oft ein wenig muffig oder auch nach Rauch und Bratenfett. Es ist in dem Fall nicht unbedingt notwendig, die Lederhose direkt in die Reinigung zu geben oder zu waschen. Es reicht meist aus, sie gut zu lüften. Die Lederhose wird einfach an der frischen Luft aufgehängt. Dabei sollte sie allerdings gut vor Feuchtigkeit geschützt werden.

Flecken von Alkohol, Senf oder auch Fett hinterlassen auf der Lederhose oft ihre Handschrift. Aber auch hier ist es nicht notwendig, direkt zu chemischen Mitteln zu greifen. Stattdessen kann die Lederhose ausgezeichnet mit Kernseife gereinigt werden. Mit einem feuchten Tuch und etwas Kernseife werden Flecken aus Glattleder entfernt. Bei Rauleder ist es besser, sich für eine weiche Bürste zu entscheiden.

Ist es doch notwendig, die Lederhose in die Maschine zu geben, gibt es spezielles Waschmittel für Leder. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht jede Hose in die Maschine gegeben werden kann. Teilweise ist Handwäsche notwendig.

Die Lederhose optimal vorbereiten und dauerhaft pflegen

Um lange Freude an der Lederhose zu haben, sollte die Pflege nicht nur als ein notwendiges Übel gesehen werden. Wer sich die Zeit nimmt und sich gut um seine Trachtenkleidung kümmert, wird seine Lederhose möglicherweise sogar wirklich an die weiteren Generationen weitergeben können.

Wichtig ist es, dass die Lederhose regelmäßig getragen wird. Dadurch wird das Leder weich und die Patina bildet sich als natürlicher Schutz aus. Wenn die Gelegenheiten zum Tragen überschaubar sind, sollte das Leder regelmäßig eingefettet werden. Hierfür gibt es spezielles Lederöl. Interessant ist der Aspekt, dass die Lederhose auch in früheren Zeiten schon eingefettet wurde. Damals wurde allerdings Butter genutzt. Butter entwickelt jedoch einen unangenehmen Geruch. Das passiert beim Lederöl nicht.

Ein großes Problem bei Leder ist die Nässe. Wird es feucht, entwickelt sich Schimmel auf dem Leder und es wird spröde. Daher sollte die Hose immer trocken gelagert werden. Mit einem Schutzspray lässt sich das Leder zusätzlich vor den Folgen von Feuchtigkeit schützen.

Professionelle Reinigung der Lederhose

Die genannten Tipps sind echte Klassiker und haben sich über die Jahre hinweg bewährt. Aber gerade eine Lederhose, die schon seit vielen Jahren im Familienbesitz ist oder in die sehr viel Geld investiert wurde, sorgt beim Besitzer vielleicht auch für Unsicherheit bei der Reinigung und Pflege. In diesem Fall ist es eine gute Idee, die professionelle Reinigung in Anspruch zu nehmen. Hier sollte allerdings darauf geachtet werden, dass in der Reinigung Erfahrung mit der Pflege von Leder vorhanden ist.

Ebenfalls zu empfehlen ist eine professionelle Reinigung dann, wenn es sich um ein spezielles Leder handelt. Zu erwähnen sind beispielsweise vegetabil gegerbtes Leder sowie das Rein-Anilin. Es handelt sich um sehr empfindliches und hochwertiges Leder, bei dem mit einer falschen Reinigung ein schwerer Schaden entstehen kann. Daher sollte jedes Reinigungsmittel generell erst einmal vorsichtig auf dem Leder getestet werden. Optimal dafür ist eine Stelle, die beim Tragen nicht zu sehen ist. Zeigen sich Auffälligkeiten, sollte das Produkt nicht für die Lederhose verwendet werden.