Make-up von Essence - Qualität für jede Frau

Das breite Sortiment von Essence lässt keine Wünsche für einen gelungenen und stimmigen Look offen. Foundations, Concealer, Highlighter, Puder und Rouge sorgen für einen makellosen Teint. Lidschatten, Eyeliner, Mascara, Augenbrauenpuder und -gel setzen die Augenpartie perfekt in Szene. Lippenstift und Nagellack runden das individuelle Styling ab.

by Kelly Sikkema on unsplash.com

Die Marke https://makeupstore.de/brand/54753/ bietet außerdem hochwertige Accessoires wie Make-up-Pinsel und Schwämmchen an. Wer sich für Essence entscheidet, profitiert von Qualitätsprodukten zu attraktiven Preisen.

Die Basics

Accessoires wie Pinsel und Schwämmchen sorgen dafür, dass das Make-up perfekt sitzt. Essence bietet eine große Auswahl. Kleine, flache Lidschattenpinsel, flauschige Puderpinsel, mittelgroße Pinsel für die Foundation und abgeflachte Rouge-Pinsel sollten in keiner Kosmetiktasche fehlen. Die Make-up-Bases, Primer und Grundierungen von Essence sorgen dafür, dass Foundation, Lidschatten und Lippenstift lange halten. Die innovativen Formeln erhalten pflegende Inhaltsstoffe. Die Foundations der Marke in unterschiedlichen Texturen sind auf die jeweiligen Hauttypen abgestimmt. Während ein zartes Mousse besonders leicht auf der Haut ist, überzeugt die flüssige Foundation mit einer höheren Deckkraft. Die stay ALL DAY 16h long-lasting Foundation ist eine spannende Produktneuheit. Die langanhaltende Formulierung kommt ohne Alkohol, Parfum, Öl, Silikone und Parabene aus. Der Teint wirkt glatt und ebenmäßig. Passender Puder von lose bis fest, Rouge und Highlighter runden das gelungene Make-up für die Haut ab.

Die Augen betonen

Die Lidschatten reichen von matten zu schimmernden Nuancen in dezent bis knallig. Besonders beliebt sind die praktischen Paletten mit abgestimmten Farbkombinationen. In dem Bereich entwickelt die Marke immer wieder neue limitierte Editionen, die Make-up-Fans begeistern. Flüssiger Eyeliner und Kajal zaubern angesagte Cat-Eyes oder ausdrucksstarke Smokey-Eyes. Wer sanfte Übergänge mag, entscheidet sich für einen weichen Kajalstift. Der flüssige Eyeliner zaubert einen präzisen Lidstrich mit klaren Konturen. Nicht immer muss es Schwarz, Braun oder Anthrazit sein. Kajalstifte sind in einer Vielzahl an Trendfarben erhältlich. Die unterschiedlichen Mascaras verleihen Volumen, Länge oder Dichte. Pflegende Inhaltsstoffe schützen die empfindlichen Haare. Wasserfeste Varianten sind ideal für alle, die Sport treiben und nicht auf Make-up verzichten möchten. Die Augenbrauen bilden den Rahmen für ausdrucksstarke Augen. Stylingbürste, Augenbrauenpuder, Brauenstift oder Fixiergel sorgen für das perfekte Styling.

Der perfekte Kussmund

Matte Lippenstifte liegen im Trend. Deshalb gibt es bei Essence eine große Auswahl an matten Lippenfarben. Glänzende Lippenstifte in Nude-Tönen und auffälligeren Nuancen lassen die Lippen voller erscheinen. Der perfekte Schmollmund gelingt mit glänzendem Gloss in dezenten Farben. Transparenter Gloss wirkt besonders natürlich oder kann individuell mit jedem Lippenstift kombiniert werden. Ein farblich passende Lipliner verleiht Kontur und verhindert, dass der Lippenstift verläuft.

Schöne Nägel

Für gepflegte Hände braucht es nicht immer eine zeitaufwendige Maniküre. Mit den Nagelfeilen von Essence sind die Nägel schnell in Form gebracht. Die praktischen Nagepflegestifte sind eine gute Wahl, wenn es schnell gehen soll. Die Farbauswahl an Nagellacken ist riesig. Die Produkte von Essence sind an Vielseitigkeit kaum zu überbieten. Bei MAKEUP finden Sie Ihre Lieblingsprodukte der Marke für Gesicht, Augen, Lippen und Nägel. Die Beauty-Experten von MAKEUP sind immer auf der Suche nach spannenden Produktneuheiten für Gesicht und Körper, die Beautyfans lieben werden.