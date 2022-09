Männermode: Bügelfreie Hemden gehören zu den Must-haves im Kleiderschrank

Photo by Kier In Sight on Unsplash

Zudem ist es nicht ungewöhnlich, dass das Bügeln nur eine begrenzte Wirkung hat, wenn der Stoff nicht von bester Qualität ist, und das Ergebnis nach ein paar Stunden immer noch ein zerknittertes und unansehnliches Hemd ist. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden und um in jeder Situation perfekt auszusehen, entscheiden sich immer mehr Männer für ein bügelfreies Hemd, das nicht gebügelt werden muss, um tadellos und perfekt zu sein.

Bügelfreie Hemden sind daher ein Muss in der Garderobe eines jeden Mannes, denn sie sind praktisch, da sie sofort nach dem Trocknen getragen werden können, und sie bieten die Möglichkeit, jederzeit und in jeder Situation ordentlich und gepflegt zu sein.

Eigenschaften und Vorteile eines bügelfreien Hemdes

Ein bügelfreies Hemd bietet, wie wir gesehen haben, in erster Linie den Vorteil, dass es nicht gebügelt werden muss, und die Möglichkeit, ein perfektes Hemd sofort nach dem Waschen zu tragen, indem man einfach wartet, bis es trocken ist. Um dies zu erreichen, werden die bügelfreien Hemden aus hochwertigen Stoffen hergestellt, die aus 100 % reiner Baumwolle bestehen und nach dem Trocknen nicht mehr gebügelt werden müssen. Das bedeutet, dass man sich nicht mit einem Hemd zeigen muss, das nicht perfekt ist, aber auch, dass man Zeit beim Bügeln spart, die man für andere Dinge nutzen kann.

Das bügelfreie Hemd wurde speziell für die Bedürfnisse eines dynamischen, modernen Mannes entwickelt, der immer beschäftigt ist und nur wenige Minuten Zeit hat, um den Look des Tages zu definieren und sich fertig zu machen.

In Wirklichkeit ist das nichts Neues: bügelfreie Hemden gibt es schon seit vielen Jahren, aber in den letzten Jahren sind sie aufgrund ihrer praktischen Eigenschaften, die perfekt zum heutigen hektischen und dynamischen Lebensstil passen, so beliebt geworden, dass viele Designer beschlossen haben, diese Art von Produkt in ihren Kollektionen anzubieten, was für Männer jeden Alters von großem Vorteil ist.

Was sind die Vorteile eines bügelfreien Hemdes?

Zunächst einmal knittert ein bügelfreies Hemd weder beim Waschen in der Waschmaschine noch nach dem Trocknen, das entweder auf natürliche Weise oder im Trockner erfolgen kann, und weist keine Falten oder Knitter auf. Selbst nach mehreren Stunden bewahrt ein solches Hemd sein perfektes Aussehen. Das natürliche Baumwollgewebe wird in der Regel vor der Herstellung der Hemden einer speziellen Behandlung unterzogen, damit es etwas steifer wird, ohne seinen natürlichen Tragekomfort zu verlieren.

Heutzutage werden Hemden dieser Art von vielen Männern geschätzt, vor allem von denen, die viel unterwegs sind und sich trotzdem auf ein Hemd verlassen wollen, das immer ordentlich aussieht.

Welche bügelfreie Hemdenmodelle gibt es?

Die Kollektionen der bügelfreien Hemden umfassen alle Arten von Modellen und Passformen, Regular, Slim Fit und Button down, mit der zusätzlichen Möglichkeit, aus einer breiten Palette von Farben und Ausführungen zu wählen, um sich dem eigenen Stil anzupassen, der klassisch, lässig, sportlich, schick, urban oder ganz persönlich und kreativ sein kann.

Die Vielfalt der Modelle ermöglicht daher jede Art von Kombination: vom klassischen Business-Anzug, der mit einem weißen oder einem mit sehr feinen Linien versehenen gestreiften Hemd in traditioneller italienischer Schneiderkunst getragen wird, bis hin zu Slim-Fit-Hemden, die auch zu Jeans oder sportlichen Hosen getragen werden können.