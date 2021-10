Schmuck aus Roségold – der neue Trend im Schmuckladen

Die Mode ist schnelllebig – das ist wohl allgemein bekannt. In jedem Jahr, ja sogar jeder Saison, gibt es neue Trends, die entstehen und kurz darauf schon wieder in Vergessenheit geraten. Beim Schmuck ist das nicht anders. Während Klassiker wie Silber und Gold seit Jahrhunderten zum festen Sortiment im Schmuckladen gehören, mausert sich ein anderer Stil heimlich zum Favoriten: Roségold ist ein neuer Trend, der mit Sicherheit genauso zeitlos ist, wie die klassischen Farben und Metalle. Zu was Roségold besonders gut passt und warum es so beliebt ist, fassen wir hier zusammen.

Verliebt, verlobt, verheiratet – mit Schmuck aus Roségold

Irgendwann ist es in einer Beziehung meistens an der Zeit, die Frage aller Fragen zu stellen. Und das geht auch wunderbar mit Roségold Schmuck. Der Verlobungsring kann dabei natürlich schlicht sein oder opulent mit einem großen Stein. Nach der Verlobungszeit kommt dann irgendwann auch die Hochzeit. Das Heiraten war während der Corona Pandemie zwar nicht gerade einfach, trotzdem treten nach wie vor viele Pärchen vor den Traualtar. Auch bei Eheringen liegt Roségold im Trend. Die Farbe ist schön, wirkt zurückhaltend und klassisch. Viele bevorzugen Roségold, da es etwas schlichter wirkt und nicht ganz so auffällig ist, wie Gelbgold. Bei Verlobungs- oder Eheringen sollte man auch keine Kompromisse eingehen – schließlich trägt man diese im besten Fall ein ganzes Leben lang.

Schmuck aus Roségold als Geschenk

Es gibt durchaus viele Anlässe, um jemanden zu beschenken. Nachdem in diesem Jahr die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Weihnachtsmärkte wieder stattfinden dürfen steigt bereits die Vorfreude auf Weihnachten. Egal ob zum Fest der Liebe, zum Geburtstag, zum Hochzeitstag oder zu einem anderen Anlass, Schmuck ist der Klassiker unter den Geschenken. Besonders beliebt ist auch hier nun Roségold. Dabei kann es eine Roségold Kette sein, die man seinen Liebsten schenkt, genauso, wie Armreifen, Ringe oder Ohrschmuck. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Schmuck aus Roségold ist stets eine gute Geschenkidee. Die Farbe und das Material sind zeitlos und damit handelt es sich um ein Geschenk, das dem Beschenkten langanhaltend Freude spenden wird.

Roségold für den Alltag

Doch Schmuck aus Roségold muss nicht immer ein Geschenk sein. Selbstverständlich kann man sich auch selbst seinen Lieblingsschmuck aus dem edlen Material aussuchen und im Alltag tragen. Eine schicke Kette fürs Büro, ein Armreif für ein formelles Abendessen oder einen edlen Ring. Schmuck aus Roségold wertet beinahe jedes Outfit optisch auf und bringt Stil in den Kleiderschrank. Es muss nicht mal ein besonderer Anlass sein, an dem der Schmuck angelegt werden kann. Dank des zurückhaltenden Designs wirkt Roségold sehr schlicht und unauffällig und ist daher besonders gut für Schmuck, den man im Alltag trägt, geeignet. Und wer macht sich nicht selbst hin und wieder gerne eine Freude und belohnt sich mit einem tollen Schmuckstück?

Roségold ist ein echtes Allround-Talent

Roségold ist etwas ganz Besonderes. Es hebt sich von den Klassikern Silber und Gold ab, aber in einer besonders stilvollen Art und Weise. Das zarte Rosa wirkt immer passend und kann jedes Outfit aufwerten. Schmuck aus Roségold passt wunderbar zu einer Verlobung und auch Eheringe aus dem schicken Material werden gerne getragen. Eine weitere Idee ist Roségold auch für Taufarmbänder für kleine Kinder. Da es nicht so hart wirkt, wie Gelbgold oder Silber, passt es auch wunderbar zu diesem einzigartigen Moment. Natürlich gibt es mehr als genug Anlässe, an denen Schmuck verschenkt werden kann. Der oder die Beschenkte muss nicht immer der Partner sein. Schmuck aus Roségold eignet sich auch als wunderbares Geschenk für die Mutter, die Tante oder die Oma. Und natürlich kann man sich auch einfach selbst mit einem schönen Schmuckstück aus Roségold beschenken.