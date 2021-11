Sneakers voll im Trend - Nützliche Kauftipps

Nike und Adidas dominieren mit ihren Modellen den Sneakermarkt . Es ist ein Milliardengeschäft, allein beide Hersteller haben zusammen im Jahr 2018 rund 37 Milliarden Dollar Umsatz generiert. Die Lust auf Sneakers in allen Varianten ist auf einem Höchststand. Limitierte oder ausgefallene Modelle werden für tausende Euro verkauft. Sneakers gehören sogar bei den exklusivsten Marken zum Laufstegoutfit. Doch worauf sollte man achten, wenn man selbst nach dem perfekten Sneaker-Paar sucht?

Photo by Stephan Schmid on Unsplash

Woher kommen eigentlich Sneakers und was zeichnet sie aus?

Die Idee für die ersten Sneakers stammt aus dem Jahr 1918. Marqui Mills Converse und Chuck Taylor verbanden den oberen Teil von Leinenschuhen mit Sohlen aus vulkanisiertem Gummi - fertig waren die ersten Chucks.

In den vergangenen über 100 Jahren haben sich die schlichten Leinenturnschuhe zu High-Tech-Schuhen weiterentwickelt: atmungsaktive Spezialgewebe, stoßabsorbierende Sohlen, wasserdichte Membranen.

Auch wenn die Beliebtheit von Chucks ungebrochen ist, gewinnen die großen Sneakers-Hersteller mit ihren ausgeklügelten Modellen immer mehr Kunden. Diese setzen auf die dämpfende Wirkung der Sohlen im Alltag, um Wirbelsäule und Gelenke beim Gehen, Stehen und Sport zu entlasten. Nike Sneaker sind derzeit die meistgekauften Sportschuhe auf dem Markt.

Die wichtigsten Kriterien beim Sneakerkauf

Doch nicht jeder kauft seine Sneakers rein nach dem klingenden Markennamen. Neben Farbe und Optik spielen auch andere Qualitätsmerkmale eine entscheidende Rolle bei der Wahl.

Material

Die ersten Sneakers waren aus Canvas. Auch heute sind Leinenschuhe, wie Chucks gerade in den warmen Monaten sehr beliebt.

Wer seine Sneakers im Alltag trägt, gern auch zu Anzug oder Rock, greift eher zu Leder- oder Wildlederausführungen. Bei Frauen darf es zudem auch noch blinken und funkeln.

Sportler setzen auf High-Tech-Membrane.

Schnürung

Sneakers werden klassisch geschnürt, doch auch hier gibt es Spezialisten, die sehr genau unterscheiden. Balkenschnürung oder über Kreuz, der Diamant oder die Leiter - all das sind spezielle Schnürmethoden.

Doch selbstverständlich gibt es Sneakers auch mit Klettverschluss, als slip-on oder je nach Designer sogar mit Reißverschluss.

Weitere Tipps zu Sneakers

Wer beim Kauf oder bei Lieferung die Qualität seiner Sneakers überprüfen will, sollte die Schuhe genauer unter die Lupe nehmen.

Auf die Nähte achten

Die Nähte sind das A und O beim Sneaker, schließlich halten sie die rund 40 Einzelteile des Schuhs zusammen. Die Stiche sollten daher gleichmäßig und die Nähte gerade sein. Schlaufen oder andere Fehler sind ein Zeichen von schlechter Qualität.

Die Sohle kontrollieren

Die Qualität der Sohle hängt von der Qualität der Verklebung ab. Sieht man schon mit bloßem Auge Kleberückstände, Finger weg vom Schuh. Diese Sohle wird nicht lange halten. Auch wenn zwischen Obermaterial und Sohle ein deutlicher Spalt ist, ist das Risiko, dass sich die Sohle ablösen kann, sehr hoch. Hier kann sich nämlich Feuchtigkeit und Schmutz halten.

Schrittdämpfung

Die Sohle ist in mehreren Lagen aufgebaut. Im Bereich des Vorderfußes ist sie meist etwas dünner, als im Bereich der Ferse. Diesen Höhenunterschied nennt man Sprengung. Je größer er ist, desto besser ist die Dämpfung der Sneakers.

Allerdings ist nicht nur die optische Höhe der Sohle für die Dämpfung verantwortlich, sondern die Materialien und die Art des Sohlenaufbaus. Meist finden sich Hinweise dazu schon im Modellnamen.

Sneakerpflege

Sneakers in die Waschmaschine - bei diesem Rat scheiden sich die Geister. Während viele Sportler regelmäßig ihre Schuhe nach einem Waldlauf so wieder auf Vordermann bringen, warnen andere davor, dass die Temperaturen beim Waschen die verwendeten Kleber schädigen können und die Schuhe so nicht lange halten.

In einem Punkt sind sich jedoch alle sicher: Sneakers müssen regelmäßig gepflegt werden, im Zweifelsfall mit lauwarmen Wasser und neutraler Seife. Außerdem ist regelmäßiges Auslüften wichtig.

Nachhaltige Sneaker

Jahrelang wurden immer noch bessere Kunstfasern und Membranen entwickelt, um die Sneakers noch leichter und trotzdem robuster zu gestalten. Mittlerweile weiß man, dass der Abrieb der Plastikstoffe jedoch auch als Mikroplastik in den Gewässern wiederzufinden ist. Daher denken einige Hersteller mittlerweile um und setzen auf nachhaltige Produktionen oder Naturmaterialien. Auch vegane Sneaker sind bereits auf dem Markt zu finden.

Fazit

Sneakers sind Lifestyle-Accessoires, Alltagsschuhe, sie sorgen bei Anzügen und Kleidern für den gewollten Stilbruch - sie sind universell einsetzbar, schon lange nicht mehr nur im Sportbereich. Dennoch, es gibt nicht nur in der Optik große Unterschiede, sondern gerade auch in der Qualität. Der Preis muss dabei nicht unbedingt ausschlaggebend sein.