Ursprünglich als Unterwäsche konzipiert, hat sich das T-Shirt zum allgegenwärtigsten Kleidungsstück entwickelt. Auch in Billerbeck und Umgebung erfreut sich das wandlungsfähige Oberteil einer großen Beliebtheit. Das T-Shirt, wie wir es heute kennen, ist ein Grundnahrungsmittel in der Bekleidung. Das einfache Kleidungsstück ist so tief in der Weltkultur verwurzelt, dass man leicht vergisst, dass das T-Shirt selbst relativ jung ist.

Der Ursprung des T-Shirts

Die Ursprünge des T-Shirts reichen bis ins späte 19. Jahrhundert zurück, als Arbeiter ihre Overalls halbierten, um sie in den wärmeren Monaten des Jahres kühl zu halten. Das erste hergestellte T-Shirt wurde zwischen dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg im Jahr 1898 und 1913 erfunden, als die US Navy damit begann, sie als Standard-Unterhemden herauszugeben.



Selbst dann dauerte es bis 1920, bis der eigentliche Begriff „T-Shirt“ in das englische Wörterbuch aufgenommen wurde, dank F. Scott Fitzgerald, der das Wort als Erster in seinem Roman "This Side of Paradise" veröffentlichte. Obwohl das T-Shirt im frühen 20. Jahrhundert kreiert wurde, wurde es selten als etwas anderes als ein Unterhemd getragen.



Wenn heutzutage die Möglichkeit genutzt wird, über die Internetseite https://www.printful.com/de/t-shirts-besticken-lassen T-Shirts mit einem individuellen Schriftzug oder einem besonderen Logo besticken zu lassen, dann natürlich auch, um anderen Menschen einen Blick auf das Kleidungsstück anzubieten. In den Anfängen konnte noch nicht abgesehen werden, dass ein T-Shirt zu einem Ausdruck der jeweiligen Persönlichkeit werden könnte und daher nicht immer unter anderer Kleidung getragen wird.

Wie Filme die Bekanntheit erhöhten

Der Wandel von der Unterbekleidung zu einem Hauptkleidungsstück wurde von der Filmindustrie angestoßen. 1950 trug Marlon Brando berühmterweise ein weißes T-Shirt als Stanley Kowalski in „A Streetcar Named Desire“, gefolgt von James Dean in „Rebel Without a Cause“ von 1955. Dank dieser beiden Gründerväter stieg die Popularität des T-Shirts als eigenständiges Oberbekleidungsstück sprunghaft an.



Das T-Shirt als Oberbekleidung wurde nicht nur salonfähig, sondern auch mit einer rebellischen Bewegung in Verbindung gebracht. Schließlich wurde von den Trägern gewagt, bisherige Konventionen zu brechen und eine Unterwäsche öffentlich zu präsentieren.

Grafische T-Shirts – eine Industrie entstand

In den 1950er Jahren begann eine Reihe von Unternehmen in Miami, Florida, mit der Dekoration von Kleidungsstücken zu experimentieren, aber das Feld war noch weit von dem entfernt, was sich später zu einer milliardenschweren Industrie des T-Shirt-Drucks entwickeln würde.



Thomas E. Dewey, ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, entwarf mit seiner „Do it with Dewey“-Kampagne das vielleicht erste Slogan-T-Shirt überhaupt, aber darüber hinaus gab es nicht viele Fälle von verzierten T-Shirts.



Später in den 1950er Jahren besaß eine der Druckereien, die damals unter dem Namen Tropix Togs bekannt war, die ursprüngliche Lizenz zum Drucken von Walt Disney-Figuren. Ungefähr zu dieser Zeit begannen die Menschen zu erkennen, welche Gewinne mit grafischen T-Shirts zu erzielen waren, und in den 1960er Jahren trugen Innovationen im Druckbereich, einschließlich der Geburt des Siebdrucks, dazu bei, die T-Shirt-Industrie zu dem zu machen, was sie heute ist.

Das T-Shirt als Botschaftsträger

Obwohl grafische T-Shirts und T-Shirt-Druck in den 1950er und 1960er Jahren ihr Debüt feierten, wurden T-Shirts erst in den 70er Jahren zu einer Plattform von Botschaften. Mitunter der Punkbewegung war diese Entwicklung zu verdanken. Die steigende Popularität von Rockband-Logos sowie die Proteste gegen den Vietnamkrieg trugen dazu bei, das T-Shirt als Messaging-Plattform zu festigen.



In den nachfolgenden Jahrzehnten entwickelte sich das T-Shirt zu einem Kleidungsstück, das alltäglich und von Menschen jeder Bevölkerungsschicht regelmäßig getragen wird.