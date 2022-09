Teambuilding im Mannschaftssport

Das Mannschaftsgefühl spielt in jedem Team eine wichtige Rolle, denn es hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Motivation und auf die Leistung der Mannschaft. Nur eine fest eingeschworene Mannschaft kann als Team funktionieren. Egal welche Sportart, ob Fussball, Rugby oder Volleyball. Neben einem hohen Leistungsniveau und dem optimalen Trainingszustand, ist beim Teamsport auch das Zusammenspiel der einzelnen Sportler entscheidend. Nur so kann die Mannschaft die ihr Bestes geben und kommt mit Freude am Spiel am Ende zum Erfolg. Das Teambuilding ist Sache der Trainerebene und der richtige Teamgeist kann im Wettkampf über Sieg und Niederlage entscheiden. In diesem Artikel gibt es hilfreiche Tipps, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mannschaft zu stärken.

Die Teamkleidung

Teamkleidung findet man nicht nur im Sport, sondern auch bei vielen anderen Berufsgruppen. An erster Stelle kennt man natürlich die Uniformen bei Polizei ud Feuerwehr, oder die Bekleidung, die man typischerweise bei Handwerkern oder Ärzten findet. Schmuck und Kleidung für ein verbundenes Gruppengefühl ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern hat eine Tradition seit mehreren tausend Jahren. Gruppenzugehörigkeit wird nämlich besonders über die Kleidung gewonnen und aufrecht gehalten. Auf den ersten Blick ist erkennbar, wer zur Gruppe gehört, egal ob es sich ob ein aktives Teammitglied oder einen Fan handelt. Um einen optisch einheitlich Auftritt zu gewährleisten, bestellt man die Outfits für die Mannschaft am besten in einem Teamshop. Diese Shops haben sich darauf spezialisiert, für alle denkbaren Sportarten die Bekleidung einer kompletten Mannschaft zu liefern. Dabei ist es entscheidend, dass das einzigartige Team-Outfit nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft erhältlich ist. Auf modische Trends sollte man deswegen verzichten, da sie vielleicht nach nur kurzer Zeit gerade bei jungen Menschen in Ungnade fallen. Wer zum Beispiel einen kompletten Jako Trainingsanzug sucht, wird feststellen, dass die Schnitte hier auch in den nächsten Jahren nicht aus der Mode kommen werden. Im Training und Wettkampf muss die Teambekleidung heute gleich mehreren Aufgaben gerecht werden. Sie muss bequem, leicht und atmungsaktiv sein. Besonders junge Sportler legen Wert auf einen gutes Design, denn wer sich in seinem Sportoutfit gefällt, trägt es auch öfter. Zeitgemäße Schnitte und moderne Farben sind also wichtige Faktoren beim Einkauf, die es zu berücksichtigen gibt, insbesondere, wenn man es mit Teenagern zu tun hat. Am besten lässt man die Mannschaft über mehrere Vorschläge beim Modell und den Farben abstimmen. So kann sichergestellt werden, den Geschmack des Teams zu treffen. Beim Einkauf der Mannschaftsbekleidung sollte auch auf die die Breite der angebotenen Modelle geachtet werden. Oft gibt es für die Sportler nicht nur das Wettkampfoutfit sondern auch weitere Ausstattung. Neben den klassischen Trikots, stehen dann noch Regenkleidung, Kleidung für das Aufwärmen oder Sommer/Winteroutfit zur Auswahl. Es sollte also drauf geachtet werden, dass der Anbieter neben dem Trikot ebenso lange Jogginghosen, langärmelige Sweater und passende Hoodies mit den gleichen Farben im Programm hat. Was wäre schließlich eine Fussball-WM ohne ein einheitliches Auftreten der Mannschaft?

Der Teamname

Die besten Sportteams weltweit geben sich bedeutungskräftige Teamnamen Von den Pittsburgh Penguins oder Florida Panthers im Eishockey bis zu den Tennessee Titans oder den Buffalo Bills im Football. Ein auffälliger Name bleibt im Kopf, schweißt das Team zusammen und bleibt natürlich auch bei der Fangemeinde hängen. Markante Namen sind natürlich ideal für ein umsatzkräftiges Merchandising und bieten Potential für Fanartikel aller Art. Auch wenn die amerikanischen Mannschaften zu den ersten Teams gehörten, sich einen tierischen Namen gaben, muss natürlich nicht immer ein Tier für die Namensgebung herhalten. Aber die Idee eines prägnanten Namens hat sich mittlerweile international durchgesetzt und Trainer können gerade neue Mannschaften dazu motivieren, sich einen spannenden Namen ausdenken, der das Team bis zur Auflösung begleiten wird.

Die Motivation

Damit das Team gut zusammenspielt, muss es eine hohe Motivation in der Mannschaft geben. In der Summe setzt sie sich dadurch zusammen, dass jeder einzelne Spieler motiviert ist und seine eigene Motivation findet. Der Trainer sollte daran denken, dass Motivation nicht nur für Turniere und Wettkämpfen benötigt wird. Auch der regelmäßige Besuch des Trainings braucht die passende Motivation. In der Psychologie wird zwischen der intrinsischen und der extrinsischen Motivation unterschieden. Die intrinsische Motivation entsteht in dem Spieler selber. Zum Beispiel übt er extensiv, weil er davon überzeugt ist, ein wichtiger Teil der Gruppe zu sein. Bei der extrinsischen Motivation komme die Anreize von außen. So will der Sportler vielleicht seine Bekannten oder den Trainer beeindrucken. Ein anderer Anreiz könnte sein, dass er sein Image verbessern möchte, um positiver wahrgenommen zu werden.